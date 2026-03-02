建設業クラウド「CONOC」、ご好評につき導入応援キャンペーンを延長。先着20社限定で特典継続

株式会社CONOC

建設業のDXを推進し、AI活用による業務変革（AX：AIトランスフォーメーション）を支援する株式会社CONOC（本社：東京都多摩市、代表取締役：山口 一、以下：CONOC）は、2026年2月に実施した「年度内システム導入応援キャンペーン」について、多くの反響をいただいていることを受け、特典内容を先着20社限定で延長することを決定いたしました。

本キャンペーンでは、通常550,000円（税込）の初期費用が、条件に応じて最大0円となります。

■キャンペーン延長実施の背景

2月に実施した「年度内システム導入応援キャンペーン」では、見積作成や原価管理の効率化、業務のデジタル化を目的とした問い合わせや導入相談が想定以上に寄せられました。特に、年度末に向けて業務改善やシステム刷新を検討する建設会社からの関心が高く、「このタイミングで導入を進めたい」といった声が増加しています。

CONOCは、見積・原価・請求などの業務を一元管理できる建設業クラウドとして導入が進み、現在では導入社数777社を突破しております。AI見積もり機能の実装により、経験や勘に依存しがちだった見積業務の効率化・標準化を支援し、建設業のDXにとどまらず、AI活用による業務変革（AX：AIトランスフォーメーション）を見据えた基盤として活用が広がっています。

こうした反響を受け、より多くの企業が業務改善に踏み出せる機会を提供するため、導入応援キャンペーンを先着20社限定で延長することといたしました。

■キャンペーン概要

通常550,000円（税込）の初期費用が、契約条件に応じて割引となり、最大0円になります。

▼特典内容

・年額一括払いで初期費用50％OFF

・2年契約で初期費用100％OFF（0円）

※先着20社に達し次第終了となります。

※月額利用料（55,000円／月）は別途発生します。

※契約期間中の解約には違約金が発生します。

■CONOC建設業クラウドについて

工務店の現場目線から生まれた「CONOC建設業クラウド」は、AIを搭載した建設業向け業務管理ツールです。

見積書・請求書の作成、売上や原価の可視化、工程管理などを一元化し、業務のデジタル化（DX）を推進。さらに、経験や技術のナレッジ共有を支援することで、AI活用による業務変革（AX：AIトランスフォーメーション）を見据えた基盤づくりに貢献します。

詳細を見る :https://conoc-dx.co.jp/lp/conocLP/

■株式会社CONOCについて

長年建設業に従事してきたCONOCは、2021年6月、創業から目指している建設業界のDX化に向けたCon-tech事業を展開していくことを決意。「建設業界の常識を、ひっくり返す。」というコーポレートステートメントを策定し、Construction（建設）の頭文字である「CON」と、ひっくり返した「NOC」を組み合わせた「CONOC（コノック）」という社名に変更しCon-tech事業を展開しています。

所在地：東京都多摩市山王下１丁目12－12 福満ビル2F

設立日：2010年3月（創業2004年1月）

代表者：代表取締役 山口 一

事業内容：Con-tech事業

URL： https://conoc-dx.co.jp/

■本リリースに関する問い合わせ

メールアドレス：info@conoc.jp

広報担当者 ：本田