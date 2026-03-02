14歳で高額納税者番付入り…加護亜依が“モー娘。時代”の栄光を振り返る「家賃80万円」「4LDK」「世田谷区深沢」生活、そして中学生で“ベンツ”購入も…加護の想いが詰まった高級バッグを衝撃査定！

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、オリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』の#2を2026年2月26日（木）夜11時より、放送いたしました。

『資産、全部売ってみた』は、崖っぷちに立つ芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、ゼロから人生の再設計に挑む姿を追う、“人生再スタート応援バラエティ”です。番組MCは、小島瑠璃子と平成ノブシコブシの吉村崇の2名が務めます。

■14歳で高額納税者番付入り…加護亜依が“モー娘。時代”の栄光を振り返る

「家賃80万円」「4LDK」「世田谷区深沢」生活、そして中学生で“ベンツ”購入も

2月26日（木）放送#2では、“自身の象徴”ともいえる誇らしい資産を売ったら一体いくらになるのか、その価値を数字化する「こじうり（誇示売り）企画」に元モーニング娘。の加護亜依が登場しました。

2000年にモーニング娘。4期生としてデビューし、14歳で高額納税者番付にランクインするなど、華々しい生活を送っていた加護は、当時について「移動するのに車が必要だったので」と振り返り、中学生で高級車“メルセデス・ベンツ”を購入したという、驚きの事実を明かします。さらに他にお金を使っていたこととして「家の家賃」と挙げた加護は、「80万円くらいのところに当時はいました。4LDKでした。おばあちゃんと2人で」「深沢（世田谷区）」と、具体的に明かしました。さらに当時は給料制だったと言い、「給料で毎月いただいて、ボーナスとかが入る」と語り、スターとして走り続けた“あの頃”のリアルが浮かび上がりました。

■次の夢は“プロテインのプロデュース”、「私の映画とか絶対いい気がする」人生の映画化構想も

番組では、そんな加護に「モー娘。時代の衣装・歌唱の権利などを売りませんか？」と交渉を持ちかけますが、加護は「モー娘。時代のものはないですね」と即答し、「解雇されたので...。事務所を出る形だったので、今は自分には（印税）入ってこないです」と明かしました。そこで加護が自身の“資産”として出したのは、高級ブランド・エルメスの希少モデル「ミニ・ケリー（ケリー・ピクニック）」。4年ほど前に約260万円で購入したとバッグだと言い、「YouTubeが唯一継続的に頑張ったもの」「何か物に残したいと思って、たまたまミニ・ケリーが買えるルートがあったので、『絶対今買わなきゃダメだ』と思った」と購入の背景を語りました。また、「資金でやりたいことは？」という問いに、加護は「プロデュース業をしたいんですよ。プロテインとか...」と告白。「あと、私の映画とかやったら絶対いい気がする。スキャンダル映画。実話の」と、自身の人生を“作品”として形にする構想も口にしました。

【動画】モー娘。時代の資産を売りませんか？ 中学生でベンツを買った加護ちゃん(https://x.com/ABEMA_Variety/status/2027047967564394779)

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

■約260万円で購入した“激レア”エルメスの衝撃査定にスタジオ騒然！

そして、資産を査定するため、スタジオに加護が登場。中小企業診断士が加護のプロテイン事業構想について具体的な数字を算出し、初期費用に6ヶ月分の運転資金を含めた必要資金は約530万円になると説明されました。「ミニ・ケリー」を持参した加護は、「1回くらいしか使ってない。大事にしすぎて飾ってある」と語ります。そんな加護の「ミニ・ケリー」の査定額は一体いくらになったのか...？査定士も「「7年間査定士をやっているが一度も見たことない」「激レアです」と希少性を強調した、衝撃の査定額にスタジオ騒然。果たして、加護が下した決断とは...？本放送は現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。

（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

■「ABEMA」オリジナル特別番組『資産、全部売ってみた』（全3話）番組概要

（C）AbemaTV,Inc.

#2 無料見逃し配信URL：https://abema.go.link/eWMuP

番組トップページ：https://abema.tv/video/title/90-2051

#1無料見逃し配信：https://abema.tv/video/episode/90-2051_s1_p1

MC：小島瑠璃子、吉村崇（平成ノブシコブシ）

ゲスト：ゆきぽよ、加護亜依

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。 また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。 さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）