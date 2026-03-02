３月２日、「小田急エナジー」スタート！　サービスプラットフォーム「小田急ＯＮＥ」の電気・ガスサービスがさらにお得に！

小田急電鉄株式会社

小田急電鉄株式会社（本社：東京都新宿区 社長：鈴木 滋）は、２０２６年３月２日（月）に、運営するサービスプラットフォーム「小田急ＯＮＥ（オーネ）」会員を対象に、一般家庭向けに電気とガスを販売する新サービス「小田急エナジー」を開始、同日から申込受付をスタートします。当社が、小売電気事業者である九州電力グループの九電ネクスト株式会社（本社：福岡市中央区天神 社長：二宮 浩一）と、ガス小売事業者であるミツウロコグリーンエネルギー株式会社（本社：東京都中央区日本橋 社長：坂西 学）と提携し、提供するものです。

小田急エナジーのトップバナー

「でんきプラン」「ガスプラン」はいずれも、関東エリアにお住まいの世帯向けで、利用金額に対して最大１．５％の小田急ポイントを付与します。当社では、電気・ガスの提供サービスを実施してきましたが、今般のリブランドにより、１年ごとに５００ポイントを付与する長期契約特典を導入します。さらに、暮らしの相談窓口「小田急くらしサポート」を通じて、ハウスクリーニングなどでご利用可能な割引クーポンも発行します。

小田急ＯＮＥは、さまざまな提携企業のサービスを手軽に見つけて活用いただけるプラットフォームで、約４７万人にご登録いただいています。家事や子育てに役立つサービスの紹介、会員限定の特別なワークショップやイベントのチケット、沿線のお出かけやお買い物をお得に楽しんでいただける割引チケットなども販売しています。「小田急ポイント」は、小田急沿線を中心とした約９００のポイントサービス加盟店などで、１ポイント＝１円として１ポイント単位で使うことができます。

「小田急エナジー」の詳細は、下記のとおりです。

記

１ サービス開始

２０２６年３月２日（月）１１：００

※ 申込受付も同時開始します

２ 提供エリア

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県など

３ 概要

⑴ 小田急エナジー でんきプラン

（小売電気事業者：九電ネクスト株式会社）

プランの詳細に関しては以下から確認いただけます

https://www.qnext.co.jp/electricity/odakyu_plan.html

⑵ 小田急エナジー ガスプラン

（ガス小売事業者：ミツウロコグリーンエネルギー株式会社）

４ 特典

・電気、ガス料金の支払いに対して、それぞれ０．５％の小田急ポイントを付与します。ＯＰクレジットカードで支払うことでさらに０．５％、支払い用のＯＰクレジットカードを小田急ＯＮＥに登録するとさらに０．５％のポイントを上乗せ、最大１．５％をご利用金額に対して付与します

・ポイントはいずれも、利用月の翌々月に付与します

・「小田急エナジー でんきプラン」契約で、傘のシェアリングサービス「アイカサ」（使い放題プラン）が同居家族４人までご利用可能になります

・１年間ご契約いただくと、でんきプラン、ガスプランそれぞれ長期契約特典として都度、５００ポイント付与します

・「小田急くらしサポート」特別割引クーポンを不定期で提供します

５ キャンペーン

２０２７年３月３１日（水）までに契約開始いただいた方を対象に「小田急エナジー スタートキャンペーン」として、４つの特典を用意しています

⑴ でんきプラン契約で、３，０００ポイント付与

⑵ ガスプラン契約で、２，０００ポイント付与

⑶ 新規発行したＯＰクレジットカードを決済方法に指定いただくと、４，０００ポイント付与、さらにＯＰクレジット・ＪＣＢでお申し込みいただくと４，０００ポイント付与

⑷ いずれかのプランの契約で、「小田急くらしサポート」のうち、ハウスクリーニングに利用可能なクーポン９，０００円分を提供（利用条件あり）

▼キャンペーンページ▼

https://one-odakyu.com/campaign2026/energy-start

６ 申込方法

小田急ＯＮＥで会員登録の上、申し込みフォームから

https://one-odakyu.com/odakyu-energy

７ お問い合わせ

小田急電鉄 でんき・ガス事業担当

０４６-２０４-９２５８ (対応時間 平日 １１：００ ～ １６：００)

odakyu-elegas@odakyu-dentetsu.co.jp

以 上

＜参考１＞小田急ＯＮＥ

小田急グループや沿線企業などと連携し、暮らしに役立つサービスをワンストップで提供するプラットフォームとして２０１９年より運用しています。会員限定でさまざまな親子向けイベントや、博物館や美術館などのツアー、試写会といった特別企画も開催しています。

https://one-odakyu.com/

＜参考２＞小田急くらしサポート

ハウスクリーニングや家事代行サービス、リフォームなど、暮らし全般に関わるサービスを手軽に見つけていただけます。ご紹介先は、安心してご利用いただける事業者を厳選しており、サービス実績を踏まえて定期的に見直しも行っています。

https://odakyu-kurashisupport.jp/

＜参考３＞従来の電気・ガス提供サービス「小田急でんき・ガス」ご利用の方

・同サービスは２月末に終了しました

・「小田急エナジー」のご利用には新規申込が必要です