うるおいコアセルベート処方で指通りなめらかなサラツヤ髪へ導く　ソープオブヘア・1-Lyが今年も登場！2026年3月18日(水)　全国発売開始

株式会社 オブ・コスメティックス

サロンクオリティのナチュラルコスメを展開する、株式会社オブ・コスメティックス（東京都中央区銀座：代表古里オサム）は、昨年発売し大変ご好評をいただいた「ソープオブヘア・1-Ly（ホワイトリリーの香り）」を2026年3月18日(水)より全国で発売いたします。今年は多くのお客様のご要望にお応えし、持ち運びやトライアルに便利なミニサイズも新たにラインナップに加わりました。

うるおいコアセルベート処方でダメージを補修し、うるおいに満ちたなめらかな髪へ しなやかな髪に仕上げるトリプルダメージケア成分配合﻿！

乾燥や髪のパサつきが気になりがちな季節にぴったりな「ソープオブヘア・1-Ly」。シャンプーだけでも指通り良くサラサラのツヤ髪に仕上げる新処方（うるおいコアセルベート処方）を採用し、指通りなめらかなまとまりのある質感に。さらに、ハトムギアミノ酸（補修）、リピジュア(R)（補修）、セラキュート(R)-V（補修）のトリプルダメージケア成分のちからで、サラサラのツヤ髪が叶う次世代シャンプーです。

ソープオブヘア・1-Ly 265ml 4,785円（税込）

携帯用ミニサイズ60ml 1,221円（税込）

開発背景

美しいストレートヘアやボブスタイルがトレンドを牽引し、同時にヘアアイロンやストレートパーマの進化と普及によって、これまでクセ毛に悩んでいた多くの方々も気軽にストレートヘアを楽しめるようになりました。しかし、「もっと指通りの良い、サラサラとした髪をシャンプーだけで実現したい」という切実な願いは依然として存在します。その想いに応えるべく、私たちは新たな処方を採用し、「ソープオブヘア・1-Ly」を開発しました。

ストレートで長い髪の方も、髪のダメージが気になる方にも、きしみが気にならない、指通りなめらかな仕上がりで、髪本来の美しさを引き出します。

新処方（うるおいコアセルベート）でシャンプーだけでもツヤめくサラサラ髪に！

カチオン性と両性の２種のコンディショニングポリマーを配合することで、洗髪やすすぎ時にコアセルベートを形成し、毛髪に吸着することにより、髪の潤滑膜となって指通りの良いなめらかな質感を実現。

毛髪に保湿成分や補修成分をしっかり届けて閉じ込めることで、シャンプーだけでも指通り良くサラサラのツヤ髪に仕上がります。

ソープオブヘア・1-Lyの特長

・新処方（うるおいコアセルベート）でシャンプーだけでもつやめくサラサラ髪に！

・トリプルダメージケア成分配合が髪のダメージを補修し、指通りなめらかで柔らかな仕上がりに

・フケ・カユミを抑えて頭髪を健やかに保つ12種類の植物保湿エキス配合

・優れた生分解性の成分で髪にも肌にも地球にもやさしい仕様

・清楚でエレガントな「ホワイトリリー」の香り

聖母マリアの“純潔”の象徴ともいわれる「ホワイトリリー（マドンナリリー）」配合

聖母マリアの“純潔”の象徴、「ホワイトリリー（マドンナリリー）」の根エキスを配合した「ソープオブヘア・1-Ly」。中世ヨーロッパにおいては民間薬として使用されるなど、自然の恵みとして人々の生活に寄り添ってきた歴史があります。

白百合の花言葉でもある「純潔」「高貴」さを感じる凛とした透明感を与え、きしみが気にならない、指通りなめらかな仕上がりに。

優れた生分解性の成分で髪にも肌にも地球にもやさしい仕様

アミノ酸やヤシ油由来のベタイン型両性をベースに作られた髪と地肌にやさしいシャンプーです。

クリーミーな独特の泡立ちで、頭皮や毛髪を過度に脱脂することなく、髪と地肌をやさしくいたわりながら艶やかな弾むような質感に。優れた生分解性の洗浄成分で地球にもやさしい仕様となっています。

髪をいたわりながら洗う濃密な極上泡

主成分のアミノ酸由来洗浄成分「ルミノベール(R)HS-L」は、「きめ細かく弾力性の高い泡」、「豊かな泡量」を特徴とした洗浄成分です。高密度な泡でへたりにくく、豊かな泡が傷んだ髪を包み込むように、いたわりながら洗いあげます。

ダメージや加齢により、パサつきやハリコシを失った髪に。トリプルダメージケア成分がしなやかな美しい髪へと導く

ダメージ毛に吸着して水分保持力を回復させ、弾力のあるしなやかな毛髪に整える、ハトムギ由来のアミノ酸“ヨクイニン”（補修）や、髪のボリュームを向上させるセラキュート(R)-V（補修）、うるおいをぎゅっと閉じ込め、補修・保護効果を持続させるリピジュア(R)（補修）など、 髪の表面と内部に効果的に働きかけるトリプルダメージケア成分の相乗作用で、しなやかな毛髪に導きます。

＜ヨクイニン＞

ハトムギ由来のアミノ酸“ヨクイニン”は、ダメージ毛に吸着し水分保持力を回復させ、しなやかな弾力のある毛髪へと整えます。

＜リピジュア(R)＞

人の細胞膜と似た構造をもつ“第2のキューティクル”とも呼ばれるリピジュア(R)が、うるおいをギュッと閉じ込め、補修・保護効果を持続させます。

＜セラキュート(R)-V＞

ダメージをうけた髪に高柔軟性皮膜を形成して、ふんわりとしたしなやかな質感に。ごわつきのない、なめらかで柔らかな指通りを叶えます。

フケ・カユミを抑えて健やかに保つ12種類の植物保湿エキス配合

大きく透明感のある真っ白な花を咲かせる「マドンナリリー」のエキスをはじめ、12種類の植物保湿エキスを配合。 厳選された植物の花・葉・茎・果実などの持つさまざまな働きにより、フケやカユミを抑えて頭髪環境を健やかに整えます。

清楚でエレガントな「ホワイトリリー」の香り

トップにベルガモット、ブラックカラント、グリーン。ミドルにリリー、ジャスミン、ローズ、マグノリア。そしてラストノートにアンバー、サンダルウッド、ムスクでまとめた清楚でエレガントな香りを採用。深い緑の中に咲くホワイトリリーのように奥ゆかしさを秘めた豊かな香りにつつまれながら、癒しのシャンプータイムをお過ごしください。

【Of cosmetics (オブ・コスメティックス)】について

“プロが使いたくなる” 使用感。ヘアデザイナーが開発した 自然派ハイケアコスメ。「髪の成分で髪を洗う」という考え方のもと、スキンケアや化粧品に使われる“Lipidure-リピジュア”をいち早くヘアケアアイテムに取り入れるなど、先進技術と自然の叡智を融合させた製品を開発。髪や肌の専門家ならではの知識と感性で、天然由来成分をベースに、ハイダメージ・ハイデリケートな髪と肌のための製品を展開するトータルビューティブランドです。

■会社概要

【 Of cosmetics 】

設立：2000年6月12日（株式会社オブ・コスメティックス）

代表取締役社長：古里 治

本社所在地：東京都中央区銀座6-3-2ギャラリーセンタービル3F

HP：http://www.ofcosmetics.co.jp