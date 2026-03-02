【LINE MUSIC】あなたの楽曲再生と検索がアーティストの受賞につながる「ファンダム特別賞」本日より集計開始！

LINEヤフー株式会社

LINE MUSIC株式会社（以下、LINE MUSIC）は、一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（以下、CEIPA）が主催する国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」のプライズパートナーとして参加し、新たに創設したファンダム特別賞「Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC & Yahoo!検索」において、2026年3月2日（月）より、LINE MUSICならびにYahoo!検索にて集計を開始しました。

本日より、音楽ファン一人ひとりの“聴く・調べる”という日常の音楽行動”がアーティストの表彰につながる新たな賞、ファンダム特別賞「Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC & Yahoo!検索」が始動します。

本賞は、LINE MUSICでの楽曲再生とYahoo!検索での検索を独自の算出方法でポイント化し、ファンダムの“行動”を可視化する新たな取り組みです。

楽曲再生だけでなく、「もっと知りたい」と検索することもアーティストへの支持の証。“聴く”と“調べる”の両方が、ファンダムの熱量として評価されます。日々の何気ない音楽行動が、そのまま6月の結果につながります。



一人ひとりの応援が、そのまま結果に

ファンダム特別賞は、ファン一人ひとりの自然な音楽行動の積み重ねを評価します。

特別な投票や登録は不要です。LINE MUSICで楽曲を聴くこと、Yahoo!検索でアーティスト名を検索することが、そのまま応援になります。今日からの再生と検索が、6月の表彰につながります。

集計方法について

・LINE MUSICアプリでの楽曲再生

・Yahoo!検索でのアーティスト名検索

上記2つの行動を独自の算出方法でポイント化し合算し、毎週木曜日に前週の実績をもとにしたランキングを公開。最も支持を集めたアーティストを「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」にて表彰します。

■ファンダム特別賞「Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC & Yahoo!検索」概要

【特設サイト】

https://lin.ee/AhGTYZZ

【スケジュール】

集計期間：2026年3月2日（月）11:00～5月31日（日）23:59

中間発表：2026年3月12日（木）より毎週木曜日に特設サイトにてランキングを公開

最終発表：2026年6月13日（土）「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」にて発表

【参加方法】

LINE MUSICアプリで応援したいアーティストの楽曲を再生

LINE MUSICアプリでの楽曲再生がポイント対象となります。無料再生・有料会員再生いずれもポイント加算対象です。

さらに、応援したいアーティストを「My推し」設定して楽曲再生するとポイント貢献度がUPします。

「My推し」設定：https://music.line.me/enjoy/listen/06/

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/linemusic/id966142320?mt=1

Google Play：http://play.google.com/store/apps/details?id=jp.linecorp.linemusic.android

Yahoo!検索で応援したいアーティスト名を検索

「Yahoo!検索」で応援したいアーティスト名を検索し、検索結果画面が表示されれば完了です。「もっと知りたい」という行動も、アーティストへの支持としてカウントされます。

【注意事項】

・各行動にはポイント制を導入しています。

・集計期間内のLINE MUSIC楽曲再生およびYahoo!検索の検索ポイントを合算して集計します。

・ポイント化の算出方法は独自基準に基づき、全アーティスト共通です。

・回数・組数の制限はありません。

LINE MUSIC

・LINE MUSICアプリでの楽曲再生のみが対象です（WEB版は対象外）。

・有料会員の再生はポイント貢献度が高くなります。

Yahoo!検索

・「Yahoo! JAPAN」アプリ（iOS版、Android版）およびブラウザー版「Yahoo! JAPAN」、「LINE」アプリでのweb検索が対象です。

■「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」概要

開催日時：2026年6月13日（土） ※アワードウィークは6月5日（金）～6月13日（土）

会場：TOYOTA ARENA TOKYO 他

【新設部門】

部門カテゴリ：ファンダム部門

部門タイトル：ファンダム特別賞「Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC& Yahoo!検索」

公式サイト：https://www.musicawardsjapan.com/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@musicawardsjapanceipa

公式X：https://x.com/MAJ_CEIPA

■LINE MUSIC

「LINE MUSIC」は、邦楽・洋楽問わず1億曲以上の幅広いジャンルの楽曲を利用シーンや気分に応じて、いつでもどこでも聴くことができる国内最大級の音楽ストリーミングサービスです。楽曲を"聴く"ことはもちろん、「LINE MUSIC」ひとつで、MV（ミュージックビデオ）の視聴や、カラオケ機能など＜聴く・見る・歌う＞音楽をまるごとお楽しみいただけます。また、「LINE」との連携により、好きな楽曲をLINEのプロフィールやトークルームに設定できるほか、LINEスタンプ プレミアムとも連携し、LINE MUSICの有料ユーザーなら対象のLINEスタンプが無料で使えるなど、LINEならではの新しい音楽体験をお届けしています。

公式サイト：https://music.line.me/about/

■Yahoo!検索

「Yahoo!検索」は、日本に住むユーザーの「知りたい」にどこよりも詳しく答えるサービスを目指し、観光やネットショッピング、災害情報など日本に特化した検索体験を提供しています。話題のニュースやレシピの提案、翻訳など日常の調べ物から気軽な相談まで、幅広く利用できる「AIアシスタント」の提供など、生成AIの活用も推進し、サービスの利便性向上を通じ、ユーザーの行動をサポートする機能の開発に取り組んでいます。