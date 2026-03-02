マキアージュとナルミヤキャラクターズがコラボ！最強※1くずれ防止下地の限定クールタイプ全3色が登場
マキアージュ ドラマティックスキンセンサーベース NEO クール【数量限定】
トータルメイクアップブランド「マキアージュ」より、テカリ・カサつきをダブルで防ぐ、最強※1くずれ防止下地のクールタイプが今年も登場。平成リバイバルとして話題の「ナルミヤキャラクターズ」とコラボレーションしたオリジナルデザインパッケージを施した「ドラマティックスキンセンサーベース NEO クール」【全3品 参考小売価格2,700円（税込2,970円）】を、2026年4月21日(火)から数量限定発売します。
◆「ドラマティックスキンセンサーベース NEO クール」は、化粧下地市場売上No.1※2の最強※1くずれ防止下地「ドラマティックスキンセンサーベース NEO」に、3種の清涼成分と夏らしい爽やかな香りをプラスした数量限定品です。
◆定番品と共通技術「湿度オートセンサー」を搭載し、肌外部の湿度変化に応じて水分を自動でコントロール。テカリ・カサつきをダブルで防ぎ快適肌をキープします。ポアレスジェリー配合により毛穴をカバー。さらに美容液成分も配合し、使うたび、うるおって毛穴が目立たない肌に導きます。
◆平成のジュニアブームを牽引してきた「ナルミヤキャラクターズ」とコラボレーションし、暑い日もひんやり快適に楽しむキャラクターをデザインした今年だけの限定オリジナルパッケージです。
◆SPF50+・PA++++で、強力な紫外線からも肌を守ります。
* 価格は参考小売価格です。（店舗によって異なる場合があります）
* 25年4月21日発売「マキアージュ ドラマティックスキンセンサーベース NEO クール」と中味は同一です。
※1 マキアージュ史上
※2 インテージ SRI+ 化粧下地市場 期間2024/9～2025/8 累計販売規模(金額) ブランドランキング
《発売背景・商品特長》
昨今の高温多湿な夏の長期化により、皮脂や乾燥によるくずれに対応する下地ニーズがさらに増加する中、テカリ・カサつきをダブルで防ぐ「湿度オートセンサー」を搭載した最強※1くずれ防止下地「ドラマティックスキンセンサーベース NEO」は生活者に広くご愛用いただいています。過酷な夏をより快適に過ごしたいという生活者のインサイトを捉え、清涼成分を配合した毎年好評のクールタイプを今年も数量限定で発売します。
さらに今年は、平成のジュニアブームを牽引し、”平成リバイバル”として話題を呼んでいる「ナルミヤキャラクターズ」とのコラボレーションが実現。エンジェルブルー「ナカムラくん」、メゾピアノ「ベリエちゃん」など、色調全3色でそれぞれ異なるデザインとなっており、クールタイプの商品に合わせて、ナカムラくんたちがひんやりくずれにくい下地と一緒に、暑い日も快適に過ごしている様子を表現しています。さらに、容器の裏面には「ナカムラくん」「ベリエちゃん」「ミントくん」「ルッキー」の身近なキャラクターたちも登場します。
【ご参考】「湿度オートセンサー」について
くずれの原因の一つである肌外部の湿度変化を自動で感知。室外の高温多湿でべたつく環境も、エアコンの効いた室内の乾燥する環境でも、肌外部の湿度変化をセンサーが感知し、水分量を自動でコントロールします。
《ナルミヤキャラクターズとは》
2000年代に一世を風靡したジュニアアパレルブランド、「エンジェルブルー」「メゾピアノジュニア」「ポンポネットジュニア」「デイジーラヴァーズ」の人気キャラクターたち。
◇ナカムラくん
ANGEL BLUE（エンジェルブルー）のオリジナルキャラクター。
◇ベリエちゃん
mezzo piano junior（メゾピアノ ジュニア）のオリジナルキャラクター。
◇ミントくん
pom ponette junior（ポンポネット ジュニア）のオリジナルキャラクター。
◇ルッキー
DAISY LOVERS（デイジーラヴァーズ）のオリジナルキャラクター。
《マキアージュとは》
2005年に誕生し20周年を迎えた、日本を中心に展開するトータルメイクアップブランドです。資生堂独自の研究と技術を搭載した商品設計と、カルチャー分析やお客さまの意識調査を徹底して行い、使うたび素肌まで美しくなるベースメイクと、その人らしい美しさを引き出すポイントメイクで、自分の可能性を引き上げるメイクアップを提案していきます。
みんながお互いを高めあうことで、新たな発見や心躍る瞬間が日々生まれ更新されていくメイク文化の中で、マキアージュは”自分のまだ見ぬ魅力や可能性”との出合いを創り出し、さらに、未来へ踏み出すことを応援するブランドとして、共に歩みます。
【商品概要】 ※価格は参考小売価格です。（店舗によって異なる場合があります）
■商品名・容量・価格
マキアージュ ドラマティックスキンセンサーベース NEO クール
＜化粧下地・美容液＞
25mL 全3色
SPF50+・PA++++
2,700円(税込2,970円)
【数量限定品】
ヌーディーベージュ
ラベンダー
ミント
(C)NARUMIYA INTERNATIONAL CO., LTD.
■商品特長
テカリ・カサつきダブルで防ぐ
最強※1くずれ防止下地
○クール成分独自機能
―3種の清涼成分で夏場のメイクをさらに快適に
○シトラスフローラルの香り
―清涼感のある香り×心地よい香り
○テカり・カサつき防止
―くずれの原因の一つである湿度変化を自動で感知し、
水分量をコントロールすることで、
快適な肌状態をキープする「湿度オートセンサー」搭載
○毛穴補正効果
―360°美肌パウダーに加え、オイル生まれのポアレスジェリーが
とろけるように凹凸をうめながら毛穴をぼかしてカバーし、さらに透明感もアップ
○浸透型うるおい美容液
―角層のすみずみまでうるおいが届き、持続
*グリシルグリシン、コメ胚芽油、ウォータリーキープエッセンス（ウォーターリリーエキス・アセチルヒアルロン酸Na・水溶性コラーゲン・グリセリン）配合（保湿）
【仕上がりイメージ】
＜ご使用法＞
●2～3回振ってからご使用ください。
● 化粧水などで肌を整えた後、手のひらに適量とり、顔全体になじませます。
● 使用量が少ないと、十分な紫外線防御効果が得られません。
