アルプスアルパインに、サステナビリティ情報開示支援クラウド「SmartESG」とAIによる回答案生成サービス「Answer Ease」を提供

シェルパ・アンド・カンパニー株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO 杉本淳、以下「シェルパ」）は、アルプスアルパイン株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役社長CEO 泉 英男、以下「アルプスアルパイン」）に、サステナビリティ情報開示支援クラウド「SmartESG」およびAIによる自動回答案生成サービス「SmartESG Answer Ease（以下「Answer Ease」）」を2026年3月1日より提供開始したことをお知らせします。

アルプスアルパインは、「人と地球に喜ばれる新たな価値を創造します。」の企業理念を実践することで、持続可能な社会への貢献と企業価値の向上に取り組んでいます。また、2035年に向けて「人の感性に寄り添うテクノロジーで未来をつくる」という企業ビジョンを掲げ、人の感性とものがシームレスにつながる世界に向け、期待を超えるイノベーションを生み出し、持続可能な社会をつくることを目指しています。

このたび、アルプスアルパインによる「SmartESG」と「Answer Ease」の導入が決定し、シェルパは2026年3月から両サービスの提供を開始します。アルプスアルパインは、「SmartESG」の「Database」機能と「Focus」機能を活用し、主要なサステナビリティ評価機関への対応履歴や結果などの情報の一元管理、および多岐にわたるサステナビリティ情報の関連性を可視化することで、自社が優先的に取り組むべき重要課題の特定プロセスを型化します。さらに、評価機関への対応に「Answer Ease」を活用することで、AIを用いた業務効率化を図ります。

「SmartESG」について

「SmartESG」は、企業内に散在するサステナビリティ・ESGデータを一元管理し、戦略的なサステナビリティ経営を支援するデータプラットフォームです。「SmartESG」の中核を担う4つの機能は、サステナビリティ情報の開示業務を効率化し、高度な分析を可能にします。「Database」と「Workflow」によりサイロ化しがちな社内データの収集・管理を可視化し、「Focus」と「Benchmark」でAIを活用した先進的な分析を提供します。「SmartESG」は、企業における情報開示の高度化やステークホルダー対応の強化だけでなく、持続可能な経営戦略の策定・実行を加速させることに貢献します。2022年11月の提供開始以来、大企業を中心に70社以上へ導入され、時価総額5,000億円超の企業の約15%に採用されています。導入企業の累計時価総額は200兆円を突破しています（2025年8月時点）。

製品についてのお問い合わせは、以下のサイトよりご連絡ください。

https://smartesg.jp/

「SmartESG Answer Ease」について

「Answer Ease」は、企業の既存データをもとに、AIがサステナビリティ関連アンケートへの回答案を自動生成するアシスト機能です。企業が多くの時間と工数を割くサステナビリティ・ESG関連アンケートへの回答業務において、AIをアシスタントのように活用することで業務負荷を削減し、大幅な効率化を実現します。また、回答案にはその根拠となる参照先を併せて提示することにより、ハルシネーション対策や正確性に配慮しています。

https://smartesg.jp/answerease

会社概要

会社名：シェルパ・アンド・カンパニー株式会社

代表：代表取締役CEO 杉本 淳

所在地：東京都品川区西五反田3-6-32 TERRACE SITE GOTANDA 1F

設立：2019年9月

資本金：100百万円

事業：サステナビリティ情報開示支援クラウド「SmartESG」の開発・提供、ESG・サステナビリティ特化メディア「ESG Journal Japan」の運営、サステナビリティ専門家によるコンサルティングサービス「ESG Advisory」の提供

- コーポレートサイト：https://cierpa.co.jp/- 採用サイト：https://cierpa.co.jp/recruit