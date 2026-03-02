CARTA ZERO、Spotify主催「Spotify Advertising Agency Awards 2025」において最高位「Agency of the Year」を含む複数賞を受賞

株式会社CARTA ZERO

株式会社CARTA ZERO（本社：東京都港区、代表取締役CEO：高橋 学、以下「CARTA ZERO」）は、世界で7億5,100万人以上が利用するオーディオストリーミングサービスSpotify（会社名 Spotify AB / 本社 Stockholm、Sweden）が主催する「Spotify Advertising Agency Awards 2025」において、最高位である「Agency of the Year」をはじめ、「Multi-format Maestro」「DIY Impact」の3部門を、複数の国内電通グループ各社と共同で受賞しました。

「Spotify Advertising Agency Awards 2025」は、Spotify独自の広告ソリューションへの深い理解と創造的な活用を通じて、クライアントの事業成長に貢献した広告会社を顕彰することを目的に設立されたアワードで、今回が初めての開催となります。

このたび、CARTA ZEROは以下の3つの賞を受賞しました。

- Agency of the Year2025年Spotifyとのパートナーシップにおいて特に優れた成果を収めた広告会社に贈られる本アワードの最高位です。当グループは、Spotify広告において高い広告出稿実績を達成するとともに、市場をけん引する戦略的な取り組みを通じて、Spotifyの広告事業に大きく貢献した点が評価されました。- Multi-format Maestro音声・動画・ディスプレイなど、Spotifyの幅広い広告フォーマットを効果的に組み合わせ、マルチフォーマット活用の「マエストロ」として高い評価を受けた広告会社に贈られるアワードです。当グループは、各広告フォーマットの特性を生かした統合的なプランニングにより、広告効果の最大化に貢献しました。- DIY ImpactSpotify広告マネージャーを使いこなし、“DIY”型のセルフサーブ広告運用を通じて売上に貢献した広告会社に贈られるアワードです。当グループは、2025年にリリースされたSpotify広告マネージャーを、独自の工夫によって組織全体へ活用を広げ、多くのSpotify広告事例を創出した点が評価されました。

CARTA ZEROは、これまでもSpotify広告を積極的に活用し、クライアントのマーケティング活動を支援することで、企業の成長と価値向上に貢献してきました。

今後もCARTA ZEROは、付加価値の高いサービス提供を通じて、クライアントのマーケティング活動の支援を行ってまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/130668/table/97_1_7f5c400c32352ee79c540c321af863ed.jpg?v=202603021252 ]