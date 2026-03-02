「激辛チャレンジ」をリアルに体感！Z世代に人気のインフルエンサー・パンナコタさん監修「激辛コーラグミ」をセブン‐イレブンで先行発売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、SNS総フォロワー数430万人以上(※1)の人気インフルエンサー・パンナコタさんの監修を受け、カバヤ食品が製造した新製品「激辛コーラグミ」を3月3日（火）より順次、全国のセブン‐イレブンにて先行発売します。

パンナコタさんは、食事をしている様子を撮影した「モッパン動画」で人気のインフルエンサー。激辛・挑戦」系動画を多数配信しています。SNSの総再生数は65億回(※2)を超え、10～20代のZ世代を中心に絶大な人気を誇ります。そんなパンナコタさんの代名詞ともいえる「激辛チャレンジ」をグミで再現しました。

とうがらし香料を使用し、嚙むたびに辛さとコーラ味をベースにした甘辛いバランスがクセになる味わいと弾力食感が特長です。パッケージでは、火を吹くパンナコタさんとともに「辛味が苦手な方は喫食をお控えください。」と注意書きするほどの刺激的な辛み。普段は見るだけの「動画の世界」をぜひこの機会にリアルでご体験ください！

※1 YouTube約156万人、TikTok約260万人、Instagram約19万5千人（2026年2月時点）

※2 2026年2月時点

本物のとうがらしのような見た目と辛さ！チャレンジ系の「激辛コーラグミ」

2年連続グミ市場単品販売金額No.1(※3)の“噛み続けたくなる、やみつきのウマさ”の「タフグミ」や、外はツルツルなのに中はしゃりしゃりの驚きのしゃりっと食感を楽しむことができる「しゃりinグミ」など数々の人気グミを開発・発売しているカバヤ食品が、人気インフルエンサーの監修でグミを開発する「インフルエンサーグミ」第2弾の登場です。2025年12月に先行販売した、りちさん監修のキュートなグミ「もちふわホイップ」に続くのは、パンナコタさん監修の刺激的な「激辛コーラグミ」。パンナコタさんの「激辛チャレンジ」を想起させる体験型グミです。

※3 カバヤ食品調べ（※インテージSRI＋ グミカテゴリー推計販売規模（金額）SKU別 業態:全業態 期間:2024年4月-2025年3月）

■激辛コーラグミ

価格：198円（税込213.84円）

発売日：3月3日（火）～順次

販売エリア：全国

「火を吹く」辛さ

辛さとコーラの甘さ・爽快感を組み合わせた甘辛いバランスの激辛グミ。刺激を噛むたびに感じられる弾力食感が特長です。香料を使用し、見た目もとうがらしそっくりというこだわりぶりで、本物のとうがらしのような刺激を味わえます。撮影やSNS映えにもぴったりです。

インパクトのあるパッケージ

パンナコタさんの「激辛チャレンジ」の世界観を伝えるため、赤と黒を基調にしたド派手なパッケージに仕上げました。たっぷりのとうがらしに囲まれたパンナコタさんが火を吹く画像は、これから起こる体験を予感させるようなデザインです。

パンナコタさん監修！「激辛コーラグミ」の発売に合わせ動画も配信

韓国アイドルのようなビジュアルと、激辛の食べ物をはじめ、インパクトのあるモッパン動画（食事動画）が特長の人気インフルエンサーです。2018年よりクリエイターとして活動をスタート。10～20代の若者を中心に絶大な人気を誇ります。「激辛コーラグミ」の発売に合わせた企画動画も配信予定です。

激辛ブームのニーズ

「第4次激辛ブーム」とされる激辛ブームでニーズが高まる中、新しいお菓子体験をお届けするため、グミで激辛フレーバーを実現しました。その世界観にぴったりだったのが、「激辛チャレンジ」で知られる人気インフルエンサー・パンナコタさんです。カバヤ食品の強みとなるフレーバー設計や食感作りを最大限に活かして「激辛コーラグミ」が開発されました。

大人気インフルエンサー・パンナコタ

激辛クリエイターとして活動しているパンナコタです！激辛商品を中心に、幅広いジャンルのモッパンやASMRを発信しています。

特に激辛チャレンジや「○○してみた」企画を軸にしたエンタメ系コンテンツが好きです！大量注文企画など、インパクト重視の動画で視聴者を引き込みます。

サムネイルや演出にも徹底的にこだわっていて、話題性とテンポの良さを武器に、刺激的で中毒性のある動画を作っています！

YouTube: https://www.youtube.com/@pannakota

TikTok：https://www.tiktok.com/@new.kota

Instagram: https://www.instagram.com/new.kota/

X: https://x.com/sugichanu13?s=20

セブン‐イレブン・ジャパン 担当者コメント

「インフルエンサーグミ」第2弾は、パンナコタさんに監修していただきながらグミの常識を超える辛さを追求しました。動画の中の世界だった「激辛チャレンジ」をリアルで体感できる貴重な機会です。ぜひインフルエンサー気分を味わっていただき、SNSでリアクションを共有してください！日々のストレス解消からコミュニケーションのきっかけづくりまで、日常をちょっと刺激的に彩るひと時をお届けします！

