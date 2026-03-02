「PETEMO しっかり吸収厚型ペットシート」3月3日より販売開始

イオン株式会社

イオンペット株式会社（代表取締役社長：米津一郎、以下イオンペット）は、2026年3月3日より 全国のペテモ約200店舗およびペテモオンラインストアにて、イオングループの商品開発ノウハウを活用し、新たに開発したプライベートブランド商品として、ペットシート3品目を販売開始いたします。

昨今の物価高騰により、「毎日の消耗品こそ賢く節約したい」という消費者意識が強まっています。 一方、ペットの家族化が進む中、「大切な家族だからこそ、少しでも良いものを与えたい」というペットオーナーの想いもあり、ペットの消耗品は価格と機能性の満足度が強く求められるようになっています。

こうした背景を受け、本商品は使いやすいさにこだわり、お値打ち価格で提供できるよう開発をしました。グループの厳格な品質管理基準のもと、引き続き「安全・安心」な品質を追求。加えて、イオンペットが持つ専門企業としての知見を反映することで、高い機能性を実現しています。また、グループのアセットを活用し、これまで以上に大規模生産かつ安定供給をすることで、毎日無理なく使い続けられるお手頃価格で展開します。

イオンペットは、今後もさまざまな商品やサービスの提供を通し、豊かなペットライフに貢献することで、動物と人間の幸せな共生社会の実現を目指します。

■商品の特徴

「厚型」ならではの高い吸収力で、足跡汚れを軽減＆交換回数を削減

1枚で超小型犬のオシッコ約５回分（約150ml）をしっかり吸収。従来のペットシートと比較して、吸収量・吸収速度ともに向上することで、交換回数の削減につながりました。また、逆戻り（戻り）が少ないため、排泄後にシートを踏んでも足裏が汚れにくく、フローリングへの足跡汚れを軽減します。

消臭＋抗菌で、より清潔な空間へ

吸収ポリマーによる高い消臭力と抗菌機能の両立により、ペットと過ごす空間をより快適で清潔に保ちます。

環境への配慮（FSC認証対応）

適切に管理された森林由来の原材料や、責任ある調達による素材を使用した製品に与えられる「FSC認証」を取得。ペットとの暮らしを通じて、持続可能な社会の実現に貢献します。

■ 商品概要

商品名：PETEMO しっかり吸収厚型ペットシート

発売日：2026年3月3日（火）より順次

品目数：全3品目（レギュラー、ワイド、スーパーワイド）

ペテモオンラインストア：https://shop.petemo.jp/?srsltid=AfmBOopfrkSyombcjsw5OO9sGfiSlVuiZQAo0NkENOKG2n_qFNuSUkoi

以上