秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖 洋上風力発電事業向けモノパイル生産開始

JFEエンジニアリング株式会社

2026年3月2日

JFEエンジニアリング株式会社

JFEエンジニアリング株式会社（社長：福田 一美、本社：東京都千代田区）は、男鹿・潟上・秋田Offshore Green Energy合同会社（代表職務執行者：由井原 篤、本社：秋田県潟上市）[※1]が事業者となる、秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖における洋上風力発電事業（以下、「本事業」）向けモノパイル（洋上風力発電設備の基礎構造物）の生産を開始しました。

これを記念し、事業者と、施工者である鹿島建設株式会社（代表取締役会長兼社長：押味 至一、本社：東京都港区）[※2]ほか事業関係者が出席し、2月27日に、当社笠岡モノパイル製作所（岡山県笠岡市）[※3]で生産開始式典を執り行いました。

本事業は、「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律（再エネ海域利用法）」に基づき公募選定された事業（ラウンド案件）の中で最も早く運転を開始する予定であり、国産モノパイルを採用する国内第1号案件[※4]として注目されています。

生産を担う笠岡モノパイル製作所は、当社で100年続く橋梁など大型鋼構造物の製造で培った加工・溶接技術をベースに、JFEスチールの風力発電用大単重厚鋼板「J-TerraPlate(R)」を使用し、重量約2,500tの超大型モノパイルを年間50本程度、安定的に量産することができる国内唯一のモノパイル生産拠点です。

当社は、これまで蓄積してきた製造技術とエンジニアリング力を結集し、洋上風力発電の基礎製造やO＆M（運用・保守）分野においてワンストップサービスを提供できる体制を構築しています。

これからも再生可能エネルギーの普及拡大の切り札とされる洋上風力発電事業で、国内サプライチェーンの一翼を担い、カーボンニュートラル社会の早期実現に向けて貢献してまいります。

※1 男鹿・潟上・秋田Offshore Green Energy合同会社(https://okaoge.co.jp/)

※2 鹿島建設株式会社(https://www.kajima.co.jp/)

※3 ニュースリリース 日本初の洋上風力着床式基礎（モノパイル）製造拠点竣工(https://www.jfe-eng.co.jp/news/2024/20240401.html)

※4 当社調べ（2026年3月）

１．式典の様子

２．製造中のモノパイル

３．受注概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61878/table/161_1_81c0a334b971fc72ad977a5b39e66d3d.jpg?v=202603021251 ]

本件に関するお問合わせは下記にお願いいたします。

JFEエンジニアリング株式会社 総務部広報室