リンクス パララックス 285 MD ミニ ドライバー (可変スリーブ＆ウェイト調整)　新発売

株式会社 リンクス





飛距離、操作性、打感を高次元で融合した「パララックス 285 MD」を発売。

パララックスシリーズの中で最もシャープな285cm ヘッドと、 新たに可変式スリーブを搭載し、

こだわりが強い上級者をも納得させるミニドライバーが完成しました。

【285cm3の衝撃】

短重心距離×洋ナシ形状。ズバ抜けた操作性能を実現



ミニドライバーの中では、最も小ぶりな285cm3 洋ナシ形状を採用。

重心距離が短く操作性が抜群のヘッドの為、あらゆる場面で弾道の高さ、強さを操作する事が可能です。

また、いわゆる「逃げ顔」なので、チーピンが出にくくなっています。

左を嫌うゴルファーが安心して振り切っていける設計となっています。

地面からでもビッグキャリー

ハイバック設計×滑らかソール



ハイバック設計により地面からでも中弾道・低スピンで吹き上がらず、 ビッグキャリーを実現します。 滑らかでシンプルなソール形状は、スイング中の空気抵抗を減らすとともに、 様々なライからの抜けの良さも実現します。

シャフトを回すことなく、 ロフト角、ライ角を調整できる可変式スリーブを装着し、グリップ向きを変えることなく、自分好みのセッティングが可能となっています。

ウェイトの交換が可能

5g: 標準

2g:バランス -2

8g: バランス +2



【 可変スリーブ】

ノーマルポジション ロフト角: 12.5°

ロフト角: -1°~ +2°

ライ角 : +1°

調整可能



※シャフトを回さない設計なので、調整してもグリップ向きが変わりません。

精密チタン鍛造と選べる専用シャフトによるカスタマイズ



精密チタン鍛造製法でミニドライバー最適重心設計にすることにより、 抜群の打間とドライバー並みの飛距離性能を実現しました。

285MD に専用設計されたシャフト Type H は、 手元でしなって素直に戻ってくるので、小ぶりなヘッドと相まって、

操作性が良く、 思い通りの弾道を実現します。 ライ角を1° UPさせ、ロフトを増やすことで、捕まりを良くして直ドラでも打ちやすくすることができます。

305MD に採用したシャフトも選ぶことができます。

こちらのシャフトは全体がしなってヘッドが走るので、球が上がりやすくなります。

ルール適合



ロフト角(°)：12.5 (調整可能)

ライ角(°)：56

クラブ長さ(インチ)：43.75

ヘッド体積(cm3)：285



素材

ヘッド素材: 6-4Ti

グリップ: オリジナルラバーグリップ



シャフト

・オリジナル カーボンシャフト スタンダード(中調子)

・オリジナル カ-ボンシャフト Type-H(元調子)



MADE IN JAPAN



付属品：交換ウェイト（2g・8g）、専用ヘッドカバー付き



※ウェイトの交換用、スリーブ調整用のトルクレンチは付属しません。別途ご用意ください。

横田真一プロのYouTubeチャンネルでご紹介頂きました！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-qMCr8Xq_54 ]

LYNX PARALLAX 285MD PDFリリース

https://prtimes.jp/a/?f=d84452-32-5928efe49aad249e7070042b9c7cf3cf.pdf

LYNX PARALLAX ミニドラ シリーズのご購入はこちら

【新発売】LYNX PARALLAX 285MDミニドライバー (可変スリーブ) オリジナルシャフト

楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/lynx-golf/10001759/

YAHOOショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/lynx-golf/10001759.html

Amazon店

https://x.gd/LncnF

【新発売】LYNX PARALLAX 285MDミニドライバー (可変スリーブ) カスタムシャフト仕様

楽天市場店

・FUJIKURA 24 VENTUS BLUE 6S

https://item.rakuten.co.jp/lynx-golf/10001768/

・FUJIKURA 26VENTUS TR BLUE 6S

https://item.rakuten.co.jp/lynx-golf/10001769/

・FUJIKURA SPEEDER NX GOLD 6S

https://item.rakuten.co.jp/lynx-golf/10001770/

・GRAPHITE DESIGN TOUR AD PT-6S

https://item.rakuten.co.jp/lynx-golf/10001771/

・UST MAMIYA ATTAS RX ULTRA BLACK 6S

https://item.rakuten.co.jp/lynx-golf/10001772/

※カスタムシャフト仕様は組み立てに１週間位お時間を頂きます。

【新発売】 LYNX PARALLAX 345MD ミニドライバー

楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/lynx-golf/10001758/

YAHOOショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/lynx-golf/10001758.html

Amazon店

https://x.gd/3rRxF

LYNX PARALLAX 305MDミニドライバー

楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/lynx-golf/10001588/

YAHOOショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/lynx-golf/10001588.html

株式会社 リンクス

販売元 株式会社 リンクス



リンクス 本社

679-2143 兵庫県姫路市香寺町中仁野297-1

電話：079-232-7721 FAX：079-232-7724



ホームページ https://lynx-golf.jp/



リンクス 東京営業所

電話/FAX：03-3525-8325