リンクス パララックス 285 MD ミニ ドライバー (可変スリーブ＆ウェイト調整) 新発売
飛距離、操作性、打感を高次元で融合した「パララックス 285 MD」を発売。
パララックスシリーズの中で最もシャープな285cm ヘッドと、 新たに可変式スリーブを搭載し、
こだわりが強い上級者をも納得させるミニドライバーが完成しました。
【285cm3の衝撃】
短重心距離×洋ナシ形状。ズバ抜けた操作性能を実現
ミニドライバーの中では、最も小ぶりな285cm3 洋ナシ形状を採用。
重心距離が短く操作性が抜群のヘッドの為、あらゆる場面で弾道の高さ、強さを操作する事が可能です。
また、いわゆる「逃げ顔」なので、チーピンが出にくくなっています。
左を嫌うゴルファーが安心して振り切っていける設計となっています。
地面からでもビッグキャリー
ハイバック設計×滑らかソール
ハイバック設計により地面からでも中弾道・低スピンで吹き上がらず、 ビッグキャリーを実現します。 滑らかでシンプルなソール形状は、スイング中の空気抵抗を減らすとともに、 様々なライからの抜けの良さも実現します。
シャフトを回すことなく、 ロフト角、ライ角を調整できる可変式スリーブを装着し、グリップ向きを変えることなく、自分好みのセッティングが可能となっています。
ウェイトの交換が可能
5g: 標準
2g:バランス -2
8g: バランス +2
【 可変スリーブ】
ノーマルポジション ロフト角: 12.5°
ロフト角: -1°~ +2°
ライ角 : +1°
調整可能
※シャフトを回さない設計なので、調整してもグリップ向きが変わりません。
精密チタン鍛造と選べる専用シャフトによるカスタマイズ
精密チタン鍛造製法でミニドライバー最適重心設計にすることにより、 抜群の打間とドライバー並みの飛距離性能を実現しました。
285MD に専用設計されたシャフト Type H は、 手元でしなって素直に戻ってくるので、小ぶりなヘッドと相まって、
操作性が良く、 思い通りの弾道を実現します。 ライ角を1° UPさせ、ロフトを増やすことで、捕まりを良くして直ドラでも打ちやすくすることができます。
305MD に採用したシャフトも選ぶことができます。
こちらのシャフトは全体がしなってヘッドが走るので、球が上がりやすくなります。
ルール適合
ロフト角(°)：12.5 (調整可能)
ライ角(°)：56
クラブ長さ(インチ)：43.75
ヘッド体積(cm3)：285
素材
ヘッド素材: 6-4Ti
グリップ: オリジナルラバーグリップ
シャフト
・オリジナル カーボンシャフト スタンダード(中調子)
・オリジナル カ-ボンシャフト Type-H(元調子)
MADE IN JAPAN
付属品：交換ウェイト（2g・8g）、専用ヘッドカバー付き
※ウェイトの交換用、スリーブ調整用のトルクレンチは付属しません。別途ご用意ください。
横田真一プロのYouTubeチャンネルでご紹介頂きました！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-qMCr8Xq_54 ]
LYNX PARALLAX 285MD PDFリリース
https://prtimes.jp/a/?f=d84452-32-5928efe49aad249e7070042b9c7cf3cf.pdf
LYNX PARALLAX ミニドラ シリーズのご購入はこちら
【新発売】LYNX PARALLAX 285MDミニドライバー (可変スリーブ) オリジナルシャフト
楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/lynx-golf/10001759/
YAHOOショッピング店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/lynx-golf/10001759.html
Amazon店
https://x.gd/LncnF
【新発売】LYNX PARALLAX 285MDミニドライバー (可変スリーブ) カスタムシャフト仕様
楽天市場店
・FUJIKURA 24 VENTUS BLUE 6S
https://item.rakuten.co.jp/lynx-golf/10001768/
・FUJIKURA 26VENTUS TR BLUE 6S
https://item.rakuten.co.jp/lynx-golf/10001769/
・FUJIKURA SPEEDER NX GOLD 6S
https://item.rakuten.co.jp/lynx-golf/10001770/
・GRAPHITE DESIGN TOUR AD PT-6S
https://item.rakuten.co.jp/lynx-golf/10001771/
・UST MAMIYA ATTAS RX ULTRA BLACK 6S
https://item.rakuten.co.jp/lynx-golf/10001772/
※カスタムシャフト仕様は組み立てに１週間位お時間を頂きます。
【新発売】 LYNX PARALLAX 345MD ミニドライバー
楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/lynx-golf/10001758/
YAHOOショッピング店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/lynx-golf/10001758.html
Amazon店
https://x.gd/3rRxF
LYNX PARALLAX 305MDミニドライバー
楽天市場店
https://item.rakuten.co.jp/lynx-golf/10001588/
YAHOOショッピング店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/lynx-golf/10001588.html
株式会社 リンクス
販売元 株式会社 リンクス
リンクス 本社
679-2143 兵庫県姫路市香寺町中仁野297-1
電話：079-232-7721 FAX：079-232-7724
ホームページ https://lynx-golf.jp/
リンクス 東京営業所
電話/FAX：03-3525-8325