リンクス パララックス 285 MD ミニ ドライバー (可変スリーブ＆ウェイト調整)　新発売

株式会社　リンクス







飛距離、操作性、打感を高次元で融合した「パララックス 285 MD」を発売。
パララックスシリーズの中で最もシャープな285cm ヘッドと、 新たに可変式スリーブを搭載し、
こだわりが強い上級者をも納得させるミニドライバーが完成しました。






【285cm3の衝撃】
短重心距離×洋ナシ形状。ズバ抜けた操作性能を実現



ミニドライバーの中では、最も小ぶりな285cm3 洋ナシ形状を採用。


重心距離が短く操作性が抜群のヘッドの為、あらゆる場面で弾道の高さ、強さを操作する事が可能です。


また、いわゆる「逃げ顔」なので、チーピンが出にくくなっています。
左を嫌うゴルファーが安心して振り切っていける設計となっています。





地面からでもビッグキャリー
ハイバック設計×滑らかソール



ハイバック設計により地面からでも中弾道・低スピンで吹き上がらず、 ビッグキャリーを実現します。 滑らかでシンプルなソール形状は、スイング中の空気抵抗を減らすとともに、 様々なライからの抜けの良さも実現します。
シャフトを回すことなく、 ロフト角、ライ角を調整できる可変式スリーブを装着し、グリップ向きを変えることなく、自分好みのセッティングが可能となっています。






ウェイトの交換が可能
5g: 標準
2g:バランス -2
8g: バランス +2

【 可変スリーブ】
ノーマルポジション ロフト角: 12.5°
ロフト角: -1°~ +2°
ライ角 : +1°
調整可能



※シャフトを回さない設計なので、調整してもグリップ向きが変わりません。






精密チタン鍛造と選べる専用シャフトによるカスタマイズ



精密チタン鍛造製法でミニドライバー最適重心設計にすることにより、 抜群の打間とドライバー並みの飛距離性能を実現しました。
285MD に専用設計されたシャフト Type H は、 手元でしなって素直に戻ってくるので、小ぶりなヘッドと相まって、
操作性が良く、 思い通りの弾道を実現します。 ライ角を1° UPさせ、ロフトを増やすことで、捕まりを良くして直ドラでも打ちやすくすることができます。
305MD に採用したシャフトも選ぶことができます。
こちらのシャフトは全体がしなってヘッドが走るので、球が上がりやすくなります。






ルール適合

ロフト角(°)：12.5 (調整可能)
ライ角(°)：56
クラブ長さ(インチ)：43.75
ヘッド体積(cm3)：285

素材
ヘッド素材: 6-4Ti
グリップ: オリジナルラバーグリップ

シャフト
・オリジナル カーボンシャフト　スタンダード(中調子)
・オリジナル カ-ボンシャフト　Type-H(元調子)

MADE IN JAPAN

付属品：交換ウェイト（2g・8g）、専用ヘッドカバー付き

※ウェイトの交換用、スリーブ調整用のトルクレンチは付属しません。別途ご用意ください。
















横田真一プロのYouTubeチャンネルでご紹介頂きました！


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-qMCr8Xq_54 ]



https://prtimes.jp/a/?f=d84452-32-5928efe49aad249e7070042b9c7cf3cf.pdf



【新発売】LYNX PARALLAX 285MDミニドライバー (可変スリーブ) オリジナルシャフト

【新発売】LYNX PARALLAX 285MDミニドライバー (可変スリーブ) カスタムシャフト仕様

【新発売】 LYNX PARALLAX 345MD ミニドライバー

LYNX PARALLAX 305MDミニドライバー

株式会社 リンクス
リンクス　本社
679-2143 兵庫県姫路町中仁野297-1
電話：079-232-7721　FAX：079-232-7724

ホームページ https://lynx-golf.jp/

リンクス　東京営業所
電話/FAX：03-3525-8325