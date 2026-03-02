【企業の新規事業を全国へ広げるアクセラレーター】東海テレビプレミアムサービス「Edge」春プラン、3月2日（月）よりスタート

■新規事業を「学び」「生み出し」「育て」「広げる」、企業の新規事業を全国へ広げるメディア・アクセラレーター「Edge」

「Edge」は、東海テレビが2025年3月より開始した法人向けの新規事業開発サービスです。

テレビ局の強みである映像・ストーリーテリング・メディアマーケティング技術を活かし、わかりやすく構成された150本以上の動画を中心に、6ヶ月間の実践型カリキュラムを提供します。

オフライン交流会の様子

動画コンテンツの提供にとどまらず、オフライン交流会やオンラインセミナーなどのイベントを毎月開催。

参加企業同士のマッチングや、ピッチ大会の実施を通じて、実践的な新規事業創出の場を提供しています。

また、業種や事業フェーズの異なる企業が出会い、対話と検証を重ねることで、新たな協業や事業アイデアが生まれる“実装に近いコミュニティ”を形成。

学びで終わらせない、新規事業の創出と成長を継続的に支援します。

Edge参加企業（50音順）内容をアップデートし、2026年3月2日より春プランがスタートします

今年度の春プランより、 経営層・リーダー向けコンテンツ「新規事業に迷わない11の判断」、そして“聞いて学ぶ”音声コンテンツ「Edge AUDIO BOX」を追加。より幅広い方が、動画だけではなく耳でも学べるようになっています。

さらに、企業間交流をより活性化させる各種イベントを拡充し、アナウンサーから学ぶ話し方・伝え方ワークショップなど、新規事業創出を支える多彩なコンテンツを展開していきます。

講師陣の紹介

守屋実氏（株式会社守屋実事務所）

新規事業家。37年間で1万日以上、新規事業創出に携わる。

「意志」 「顧客視点」 「行動」の重要性を説き、「本業の汚染」 「経験なき理屈」「99%同じ間違い」などの陥りやすい罠を指摘することで、多くの新規事業担当者を成功へと導く。

ミスミ、エムアウト、ラクスル、ケアプロ、JR東日本、日本農業など、多岐にわたる業界で豊富な経験と実績を持つ。



粟生万琴氏（株式会社LEO 代表取締役CEO）

連続起業家。会社員時代に新規事業開発を経験後、AIスタートアップのエクサウィザーズ創業COOとして活躍。

デンソー、豊田合成など、大手企業の新規事業開発にも携わる。

グローバルな視点と、現場で培った実践的なノウハウを活かし、参加企業をサポートします。

Edgeメンバーも参加したTechGALAサイドイベント「新規事業ピッチ」の様子が、3月31日（火）『START UP!!』（東海テレビ）にて放送決定！

お笑いコンビ カミナリ がMCを務め、東海地方の起業家に密着する番組『START UP!!』（東海テレビ）にて、Edgeメンバー企業によるピッチの様子を放送します。

当日は、守屋氏・粟生氏、そしてカミナリのお二人からのリアルなフィードバックの模様もお届け予定です。

詳細は今後、公式HPに掲載予定です。

https://tk.tokai-tv.com/startup/

Edgeを共に作り上げる仲間株式会社LEO：「つくることを通じ前進する」を理念に、新規事業支援を手がける。株式会社チリコンカン：テレビ・映像の力で、企業の魅力や挑戦をわくわくする形で発信。Edgeで次世代のビジネスリーダーへ

Edgeは、挑戦を恐れず、新しい価値を創造しようとするビジネスパーソンのための学びの場。

「事業化に本気で挑む」すべての企業人の背中を押します。

