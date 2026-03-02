「SHAKA」と「RADIO EVA」が放つ、『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を記念したコラボレーション「OTTER TRAIL AT SECOND WAY for EVANGELION」が登場。
描き下ろしイラストは「SHAKA」のブランドコンセプトである“旅”を取り入れた限定作品！
フットウェアブランド「SHAKA」は、『新世紀エヴァンゲリオン』TV放送開始から30周年を迎える2025年を記念したプロジェクト「RADIO EVA “THE 30”」の一環として、「RADIO EVA」とのコラボレーションを実現いたしました。
本コラボレーションのベースとなるのは、「SHAKA」を代表するスニーカーサンダルOTTER TRAIL AT。
スポーツサンダルの軽快さとスニーカーの安定性を融合したモデルを、踵ストラップ着脱式の2WAY仕 様へとカスタムし、OTTER TRAIL AT SECOND WAYとして昇華。
スニーカーサンダルとしても、スライドサンダルとしても着用可能で、シーンやスタイルに応じた柔軟な履きこなしを提供いたします。
今作では、このOTTER TRAIL AT SECOND WAYに『エヴァンゲリオン』の世界観を落とし込み、 EVA-00(零号機）、EVA-01(初号機）、EVA-02(弐号機）の3モデルを展開。
各機体の象徴的なカラーリングを、単なる再現にとどまらず、ファッション視点で再構築することで、タウンユースに適した洗練されたデザインへと仕上げています。
さらに、機体名をプリントしたスペシャルな踵ストラップでアレンジ。
テープエンドパーツと金具フックには蓄光素材を採用し、暗闇でほのかに光るギミックが『エヴァンゲリオン』の世界観を表現しています。
キービジュアルのイラストは、 「SHAKA」のブランドコンセプトである“旅”を取り入れた描き下ろしの作品となっています。
2026年3月7日(土)から「SHAKA」オンラインストア及び「RADIO EVA」オンラインストア、各取扱店にて販売開始。
ご予約注文分は同日より順次出荷開始となります。
ノベルティとして、描き下ろしイラストデザインのステッカーが同梱されます。
https://shaka-jp.com/products/sk-217eva-otter-trail-at-secondway-evangelion
PRODUCT INFORMATION
EVA-00/零号機(https://shaka-jp.com/products/sk-217eva-otter-trail-at-secondway-evangelion?variant=44450209235126)
OTTER TRAIL AT SECOND WAY for EVANGELION
EVA-00/零号機
Price: 23,980円
Size: 22.0 / 23.0 / 24.0 / 25.0 / 26.0 / 27.0 / 28.0cm (unisex)
URL: EVA-00/零号機 商品ページ(https://shaka-jp.com/products/sk-217eva-otter-trail-at-secondway-evangelion?variant=44450209235126)
零号機のカラーイメージを落とし込んだ一足。
ベースには機体を象徴するブルーを採用し、ラバーソールはグリーンで アレンジ。
アッパーのスウェードや踵のネオプレン、EVAソールをグレイで配色することで、立体感のある表情を演出。
インソー ルには綾波レイの髪色を想起させるカラーを採用し、プリントロゴはプラグスーツカラーをイメージしています。
EVA-01/初号機(https://shaka-jp.com/products/sk-217eva-otter-trail-at-secondway-evangelion?variant=44450209464502)
OTTER TRAIL AT SECOND WAY for EVANGELION
EVA-01/初号機
Price: 23,980円
Size: 22.0 / 23.0 / 24.0 / 25.0 / 26.0 / 27.0 / 28.0cm (unisex)
URL: EVA-01/初号機 商品ページ(https://shaka-jp.com/products/sk-217eva-otter-trail-at-secondway-evangelion?variant=44450209464502)
シリーズを象徴する初号機のカラーリングを洗練された配色でデザイン。
ベースには赤紫色を採用し、初号機特有の青紫色をスウェードや各パーツに落とし込むことで、複雑な機体構造を表現。
アイコニックな黄緑色はラバーソールと踵ネオプレンに配色され、足元にアクセントをプラス。
インソールとプリントロゴには碇シンジのプラグスーツカラーを起用。
EVA-02/弐号機(https://shaka-jp.com/products/sk-217eva-otter-trail-at-secondway-evangelion?variant=44450209693878)
OTTER TRAIL AT SECOND WAY for EVANGELION
EVA-02/弐号機
Price: 23,980円
Size: 22.0 / 23.0 / 24.0 / 25.0 / 26.0 / 27.0 / 28.0cm (unisex)
URL: EVA-02/弐号機(https://shaka-jp.com/products/sk-217eva-otter-trail-at-secondway-evangelion?variant=44450209693878)
鮮烈なレッドを基調にしながらも、日常使いしやすいバランスで まとめたデザインが特徴。
機体カラーの赤をベースに、弐号機を想起させるオレンジをラバーソールに配色。
差し色になるライトグレイは、スウェードや各パーツに落とし込み、洒落感を付与。
インソールとプリントロゴには惣流・アスカ・ラングレーのプラグ スーツカラーを採用。
RADIO EVA × SHAKA ロゴがあしらわれたインソール
かかとベルトには機体のNO.をプリント
アウトソールまで各カラーに合わせたディテールに
テープパーツには暗闇で光る蓄光素材を使用
NOVELTY
今回のコラボレーションのキービジュアルである限定描き下ろしイラストをプリントしたステッカーを購入特典として商品とともにお届け。
コラボレーションアイテムを履いたメインキャラクターが“旅行”にいくイメージで制作された、これからの季節にぴったりのイラストとなっています。
スマートフォンケースにも収まる便利なサイズ感となっています。
(Size: W80mm×H56.5mm)
About RADIO EVA"THE 30”
1995年の新世紀エヴァンゲリオンTV放送から2025年で30周年を迎えた『エヴァンゲリオン』シリーズ。
この記念すべき30周年を祝うべく、RADIO EVAが"THE 30"と題した新プロジェクトを発足。
ファッションに限らず、フードやライフスタイルなどジャンル を問わず様々なブランド・企業との30種30コラボを実現。
■OFFICIAL SITE : https://www.radio-eva.jp/view/page/the30
■30 YEAR ANNIVERSARY PAGE : https://30th.evangelion.jp/fes
About SHAKA
SHAKAはファッションとアウトドアスタイルの融合に加え、トラベルシーンなどの長時間の歩行を足元からサポートします。未知の土地や、人との繋がりをつくる。そんな旅にご一緒出来たら、という想いを込めて。
「行こう。自由だ。」
スマートフォンを開けば、どんな情報も手に入る。世界中のどこだって、もう知らない場所はない。だから、行こう。そのすべてがその場、その時にしかない世界へ。どこへだって行ける自由を履いて。自分の目で見て、耳で聞き、空気と匂いを感じに。踏み出した先には想定外がいくつもあって。想像以上のことが待っている。
■OFFICIAL SITE：https://shaka-jp.com/
■Instagram：https://www.instagram.com/shaka_footwear/
■Twitter：https://twitter.com/shaka_footwear
■LINE：https://page.line.me/266zsnnr
■YouTube：https://www.youtube.com/@shaka_footwear
（株）ブルームーンカンパニー