全国16,000店舗のファミリーマートで便利に使える、ファミマカード×CHARGESPOTタイアップキャンペーンを開始

株式会社INFORICH

モバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT(TM)（チャージスポット）」を運営する株式会社INFORICH（本社：東京都渋谷区、代表取締役 Group CEO：秋山 広宣、以下「INFORICH」)と、ポケットカード株式会社（以下「ポケットカード」） は、2026年3月1日より、ファミマカードの新規入会および利用を対象としたタイアップキャンペーンを開始いたします。

キャッシュレス決済比率が42.8%※1に達し、若年層を中心にクレジットカード利用が日常化する一方、カード市場は成熟期を迎え、各社は新規会員獲得と利用促進に向けた独自の付加価値提供が求められています。ポケットカードが発行する「ファミマカード」は、全国約16,000店舗のファミリーマートで便利に使えるクレジットカードであり、CHARGESPOTは同店舗を中心に全国約59,000台を展開しています。双方の主要ターゲット層である若年層・アクティブ層は親和性が高く、外出先での日常的な充電ニーズに応えるCHARGESPOTクーポンは、カード発行・利用の強力な動機づけとなります。こうした背景から、新規会員の獲得とサービス利用の拡大を目指し、本キャンペーンを実施する運びとなりました。 ※1:2024年 経済産業省

■キャンペーン概要

ファミマカードの新規発行および利用条件の達成に応じて、CHARGESPOTで使えるクーポンを最大9枚プレゼントいたします。

カード発行特典：CHARGESPOT 3回分クーポン

・内容： 165円割引クーポン × 3枚

・対象： キャンペーン期間中に、ファミマカードを新規でお申し込み・発行された方

カード利用特典：CHARGESPOT 6回分クーポン

・内容： 330円割引クーポン × 6枚

・対象： カード発行後、期間中に合計3万円（税込）以上をご利用いただいた方

【キャンペーン期間】

期間：2026年3月1日～2026年3月31日

【キャンペーン詳細】

https://fcard.pocketcard.co.jp/ad/chargespot/



■「CHARGESPOT」のサービスについて

日本シェアNo.1のモバイルバッテリーのシェアリングサービス「CHARGESPOT」。レンタル方法は「CHARGESPOT」対応アプリでバッテリースタンドのQRをスキャンするだけの簡単操作です。日本全国47都道府県に約59,000台設置されており、グローバルでも香港、台湾、中国、タイ、シンガポール、マカオ、オーストラリア、,イタリアとエリアを拡大中です。 ※台数は2025年12月時点

【ご利用方法】



・アプリ名称：CHARGESPOT チャージスポット

・ダウンロードはこちら：https://go.onelink.me/GQjX/cc9f2407



■株式会社INFORICHについて

・所在地： 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5丁目52-2 青山オーバルビル10階

・代表者： 代表取締役社長 兼 執行役員 Group CEO 秋山 広宣(陳 日華)

・創業： 2015年9月

・企業サイト： https://inforich.net/



■ポケットカード株式会社について

・所在地： 〒105-0011 東京都港区芝公園1-1-1 住友不動産御成門タワー

・代表者： 代表取締役社長 高垣 晴雄

・設立： 1982年5月25日

・企業サイト： https://www.pocketcard.co.jp/