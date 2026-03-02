『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』のトレーディング ゆるコマ アクリルスタンドなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』の商品の受注を2月24日（火）より開始いたしました。

https://amnibus.com/products/title/46,157,546,687,939,1867,1868?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング ゆるコマ アクリルスタンド

闇遊戯、武藤遊戯、海馬瀬人、城之内克也、闇マリク、ブラック・マジシャン、ブラック・マジシャン・ガール、マリク・イシュタール、闇バクラの印象的なシーンをそのままデフォルメで再現し、アクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

※「ゆるコマ」は、「場面写／キービジュアル／原作のコマなどをそのままデフォルメで再現する」をコンセプトに、これまでのデフォルメでは出せなかった作品の情景などを魅力的に表現したAMNIBUSのオリジナル商品です。

▽仕様

価格 ：単品 \880(税込), BOX \8,800(税込)

種類 ：全10種

サイズ：本体：（約）70×60mm 台座：（約）50×48mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング ゆるコマ アクリルキーホルダー

闇遊戯、武藤遊戯、海馬瀬人、城之内克也、闇マリク、ブラック・マジシャン、ブラック・マジシャン・ガール、マリク・イシュタール、闇バクラの印象的なシーンをそのままデフォルメで再現し、アクリルキーホルダーに仕上げました。

カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \715(税込), BOX \7,150(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）60×56mm 厚み：3mm

素材 ：アクリル

▼トレーディング ゆるコマ 缶バッジ

闇遊戯、武藤遊戯、海馬瀬人、城之内克也、闇マリク、ブラック・マジシャン、ブラック・マジシャン・ガール、マリク・イシュタール、闇バクラの印象的なシーンをそのままデフォルメで再現し、缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \4,950(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング ゆるコマ ブロマイド

闇遊戯、武藤遊戯、海馬瀬人、城之内克也、闇マリク、ブラック・マジシャン、ブラック・マジシャン・ガール、マリク・イシュタール、闇バクラの印象的なシーンをそのままデフォルメで再現し、ブロマイドに仕上げました。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \2,750(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼ゆるコマ パーツ付きBIGアクリルスタンド

※画像は「闇遊戯 ゆるコマ パーツ付きBIGアクリルスタンド」を使用しております。

闇遊戯、武藤遊戯、海馬瀬人、城之内克也、闇マリク、ブラック・マジシャン、ブラック・マジシャン・ガール、マリク・イシュタール、闇バクラの印象的なシーンをそのままデフォルメで再現し、パーツ付きのBIGなアクリルスタンドに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \1,980(税込)

種類 ：全10種（闇遊戯、武藤遊戯、海馬瀬人、城之内克也、闇マリク、ブラック・マジシャン、ブラック・マジシャン・ガール、闇遊戯＆武藤遊戯、闇遊戯＆海馬瀬人、マリク・イシュタール＆闇バクラ）

サイズ：（約）19.1×12.7cm 厚み：3mm ※組み立て前

素材 ：アクリル

▼ゆるコマ 3WAY缶バッジ

※画像は「闇遊戯 ゆるコマ 3WAY缶バッジ」を使用しております。

闇遊戯、武藤遊戯、海馬瀬人、城之内克也、闇マリク、ブラック・マジシャン、ブラック・マジシャン・ガール、マリク・イシュタール、闇バクラの印象的なシーンをそのままデフォルメで再現し、3WAY缶バッジに仕上げました。

ピンで装着、スタンドで立てかけて使用、穴が開いているので吊り下げることも可能な仕様です。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全10種（闇遊戯、武藤遊戯、海馬瀬人、城之内克也、闇マリク、ブラック・マジシャン、ブラック・マジシャン・ガール、闇遊戯＆武藤遊戯、闇遊戯＆海馬瀬人、マリク・イシュタール＆闇バクラ）

サイズ：（約）直径75mm

素材 ：紙、ブリキ

▼ゆるコマ ダイカットステッカー

※画像は「闇遊戯 ゆるコマ ダイカットステッカー」を使用しております。

闇遊戯、武藤遊戯、海馬瀬人、城之内克也、闇マリク、ブラック・マジシャン、ブラック・マジシャン・ガール、マリク・イシュタール、闇バクラの印象的なシーンをそのままデフォルメで再現し、ダイカットのステッカーに仕上げました。

コーティングをしているため、耐水性・耐候性に優れています。

パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \550(税込)

種類 ：全10種（闇遊戯、武藤遊戯、海馬瀬人、城之内克也、闇マリク、ブラック・マジシャン、ブラック・マジシャン・ガール、闇遊戯＆武藤遊戯、闇遊戯＆海馬瀬人、マリク・イシュタール＆闇バクラ）

サイズ：（約）75×50mm

素材 ：紙、PP

(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI