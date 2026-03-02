新生活で“自分だけのかわいい”を見つける。楽天レビュー4.72の実力派ヘアアイロンLena（リナ）がギフトキャンペーン開始

株式会社Lena

株式会社Lena（本社：東京都中央区、代表取締役：朝比奈志郎）は、「髪はもっと自由に、もっとかわいく。」をコンセプトとする実力派ヘアケア家電ブランド「Lena（リナ）」より、新生活を迎えるすべての人へ向けた『新生活応援セット』を、2026年3月2日（月）よりLena公式オンラインショップにて期間限定で販売開始いたします。

進学や就職、引っ越しなど、新しいスタートを迎える春。「新しい自分に出会いたい」「今より少し、かわいくなりたい」そんな想いが高まる季節です。Lenaはこの春、“自分だけのかわいい”を見つけるきっかけを届けたいという想いから、新生活を応援する特別企画を実施します。

■ キャンペーン概要

期間：2026年3月2日（月）～4月12日（日）

内容：対象商品をご購入いただいたお客様へ、期間限定の特別ラッピングおよびノベルティをお届けします。

キャンペーン特設サイト：https://www.lenajp.com/pages/new-life2026

■ 限定ラッピング＆ノベルティ内容

対象商品（ストレート／カール／ワイド／ミニシリーズ／トラベルセット）をご購入の方へ、以下をプレゼント。

- オリジナル包装紙＆リボンラッピング- 四つ葉のクローバーチャーム- Lenaオリジナルヘアクリップ（ホワイト）- Lenaメッセージカード- ギフト用巾着袋

本キャンペーンでは、ひとつひとつ丁寧に包んでお届けします。

※一部商品（パドルブラシ単品・ギフトボックスセット）は対象外

手作りリボンラッピング

クリアミント × ベージュリボン。新生活限定カラー。

クローバーチャーム

クローバーは、新しい毎日へのエールを込めて。

ヘアクリップ

ヘアセットやブロッキングに使いやすいヘアクリップ。

メッセージカード

“Especially for you” 裏面に想いを綴れます。

四つ葉のクローバーは「幸運」と「希望」の象徴。

新生活を迎える方へ、“応援”の気持ちを込めた特別仕様です。また、本キャンペーン限定のクローバーチャームは、クローバートップとスタートップの2種類をご用意。

※チャーム・メッセージカードともに、どのデザインが届くかはお楽しみのランダム配布となります。

バッグやポーチに付け替えて楽しめるほか、スマートフォンケースにアタッチメントを装着することでチャームとして使用することも可能です。

※スマートフォンケース用のアタッチメントは付属しておりません。

※デザインはお選びいただけません。

■ セット購入者限定特典

対象：ワイド × ミニ セット購入者

特典：Lena ミニパドルブラシ（\1,600相当）

ワイド × ミニセットをご購入者様限定で、

さらツヤ髪もリフレッシュ頭皮も叶えるブラシをプレゼント。シャンプー前のブラッシングや頭皮マッサージのケアにもご活用いただけます。

ヘアスタイリングを一式揃えられる体験を提供することで、 “新しいかわいい”への一歩を後押しします。

■ Lena（リナ）について

Lenaは、サロン品質のスタイリング体験を5,000円～8,000円台という手の届きやすい価格で提供するヘアアイロンブランドです。楽天市場ではレビュー評価4.72※を獲得（※2025年10月時点）。「可愛いだけではない実力派」として、10代・20代女性を中心に支持を広げています。

ブランドコンセプトは、髪はもっと自由に、もっとかわいく。いつだって、“自分だけのかわいい”を探求し、そのプロセスを自由に楽しみたい。

“自分だけのかわいい” を表現し続けるために 『Lena』は、”あなたのかわいい”を叶え続けます。

■ 公式SNS

公式HP ：https://www.lenajp.com/(https://www.lenajp.com/)

公式Instagram ：https://www.instagram.com/lenajp_official/(https://www.instagram.com/lenajp_official/)

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@lenajp_official(https://www.tiktok.com/@lenajp_official)

公式X ：https://x.com/lenajp_official(https://x.com/lenajp_official)

■ 会社概要

会社名 ：株式会社Lena

所在地 ：東京都中央区銀座5-11-12 12Ｆ

お問い合わせ：pr@lenajp.com