住信SBIネット銀行、「デビットカードご利用で！最大4,000ポイントプレゼントキャンペーン」を開始

住信SBIネット銀行株式会社

住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、2026年３月２日（月）から、「デビットカードご利用で！最大4,000ポイントプレゼントキャンペーン」を開始したことをお知らせします。

キャンペーン概要

対象期間中にエントリーして対象のデビットカードをご利用いただくと、先着7,000名さまに、ご利用金額に応じた条件の達成で、最大4,000円相当の限定ポイントをプレゼントいたします。

対象支店

イチゴ支店（101）、ブドウ支店（102）、ミカン支店（103）、レモン支店（104）、リンゴ支店（105）、バナナ支店（107）、メロン支店（108）、キウイ支店（109）、イルカ支店（207）、クジラ支店（403）

対象期間

エントリー期間

2026年３月２日（月）～４月30日（木）

ご利用期間

2026年３月２日（月）～５月29日（金）

対象となるお客さま

対象支店の口座をお持ちで以下のデビットカードをお持ちのお客さま

- デビットカードPoint＋（Mastercard(R)）＊１- プラチナデビットカード（Mastercard）- デビットカード（Mastercard）

※デビットカード（Visa）は対象外です。

※キャンペーン対象期間中にデビットカードPoint＋（Mastercard）・プラチナデビットカード（Mastercard）・デビットカード（Mastercard）に切替えた場合、本キャンペーンの対象となります。

※プラチナデビットカード（Mastercard）は口座開設完了後にお申込みいただけます。なお、申込完了時に年会費11,000円（税込）が発生します。

＊１ MastercardはMastercard International Incorporated の登録商標であり、2つ連なる円のデザインは同社の商標です。

対象となるお取引・特典

対象期間中にエントリーして対象のデビットカードをご利用いただくと、ご利用金額に応じた下記条件の達成で、最大4,000円相当の限定ポイントをプレゼントいたします。

※本キャンペーンで進呈する限定ポイントの有効期限は、進呈日より３ヵ月です。

※限定ポイントの詳細はこちらをご確認ください。(https://www.netbk.co.jp/contents/lineup/smartprogram/point/)

条件１

対象期間中、対象のデビットカードを合計10,000円以上ご利用いただくと、500ポイントプレゼント！

条件２

対象期間中、対象のデビットカードを月間合計50,000円以上ご利用いただくと、500ポイントプレゼント！

※３月、４月、５月の３ヵ月間すべてで条件２を達成した場合、最大1,500ポイントゲット！

条件３

対象期間中、対象のデビットカードを合計500,000円以上ご利用いただくと、2,000ポイントプレゼント！

なお、エントリーした月によって上記条件の判定対象となる月が変わりますのでご注意ください。

【例】

３月にエントリーした場合：利用金額の判定対象月は３月・４月・５月

４月にエントリーした場合：利用金額の判定対象月は４月・５月

※キャンペーンのエントリーおよび詳細はこちらをご覧ください。(https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20260302_004887/)

※各種条件・ご注意事項については必ずキャンペーンページをご確認ください。(https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20260302_004887/)

特典付与時期

2026年６月末頃

ご注意事項- 本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。- キャンペーン期間中、エントリーいただいた先着7,000名さま限定となります。エントリー者数が7,000名に達した時点で、早期受付終了する場合がございます。- 新規口座開設は、郵送での口座開設の場合など、10日～２週間程度かかる場合がございます。余裕を持った口座開設申込をお願いいたします。- 本キャンペーンの特典は課税の対象となる場合がありますので、所轄税務事務所にご確認ください。- 以下のいずれかに該当した場合、キャンペーン対象外となりますのでご注意ください。-口座凍結、住信SBIネット銀行が定める各種取引規定に違反した場合-お客さまの不正行為により、住信SBIネット銀行がキャンペーン対象外と判断した場合- その他のご注意事項につきましては、必ずキャンペーンページをご確認ください。(https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20260302_004887/)

住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。

以上