楽天銀行、「春の新生活応援！条件達成で楽天モバイル回線データSIM 1年分無料プレゼントキャンペーン」を開催

楽天銀行株式会社

楽天銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：東林 知隆、以下「楽天銀行」）は、2026年3月1日より、春の新生活応援キャンペーンを実施しています。

本キャンペーンでは、新たに楽天銀行口座をクレジットカード代金や携帯料金、公共料金等の引き落とし口座として利用する（口座振替）、または新規の給与・賞与の受取を行い、所定の条件を満たされたお客さまを対象に、楽天モバイル回線データSIMを抽選で3万名さまにプレゼントいたします。これから新規で口座開設をされるお客さまも対象となります。

［キャンペーン概要］

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10804/table/46_1_a4db22554c45d1ad0b9a4fc856145fb5.jpg?v=202603021251 ]

キャンペーンの詳細はこちら（ https://www.rakuten-bank.co.jp/campaign/bank-mno/2603-C12/(https://www.rakuten-bank.co.jp/campaign/bank-mno/2603-C12/) ）をご確認ください。

楽天銀行は、今後もお客さまに魅力的な商品・サービスの提供を行ってまいります。