蒟蒻をコンポートして生チョコ仕立てに。“罪悪感のない”新感覚ショコラ、菓子たかむらより新発売

和菓子の技と素材の可能性を探求する菓子たかむら（所在地：東京都港区神谷町）は、蒟蒻をコンポートし、生チョコ仕立てに仕上げた新商品 「Konjac Chocolat（蒟蒻）」 を2026年3月4日（水）に発売いたします。本商品は、「甘いものを楽しみたい。でも、罪悪感は持ちたくない。」そんな現代の大人の本音に寄り添う、新しいショコラスイーツです。

■ 会員制「日本料理たかむら」の人気デザートを商品化

Konjac Chocolat（蒟蒻）16個入り 1,000円（税込）

本商品は、会員制「日本料理たかむら」のコース終盤、締めのデザートとして提供されていた一品をもとに開発されました。料理の余韻を壊さず、軽やかに締めくくる甘味として、多くの常連のお客様から支持を得てきた特別なショコラ。その味わいを、より多くの方へ届けたいという想いから、このたび商品化が実現しました。

■ 蒟蒻が、生チョコになるという驚き

主役は、日本の伝統食材「蒟蒻」。

低カロリーで食物繊維を含む蒟蒻を、丁寧にコンポートし、独自製法で生チョコのような口どけに仕立てました。口に入れた瞬間、とろり、なめらか。それでいて後味は軽やか。蒟蒻特有の風味は感じず、ショコラの深みが広がります。

■ “追いココア”で、出来立ての風味を

本商品には、仕上げ用のココアパウダーを別添えしております。お召し上がり直前に“追いココア”をふりかけることで、ココアの豊かな香りが立ち上がり、出来立てのような風味をお楽しみいただけます。

味わいの変化も魅力のひとつ。軽やかなショコラに、ほろ苦さのアクセントが重なります。

■ 罪悪感のないチョコという選択

- 低カロリー素材「蒟蒻」使用- 重たさを感じにくい軽やかな後味- 和菓子職人の技による繊細な甘さ設計

“我慢するスイーツ”ではなく、“安心して楽しめるスイーツ”。

ダイエット中の方や健康志向の方はもちろん、夜のリラックスタイムにもおすすめです。

■ 「日本料理たかむら」だからできた、新しいショコラ体験

菓子たかむらは、素材の個性を引き出す和菓子づくりを大切にしてきました。

求肥や餡で培った繊細な食感設計の技術と、日本料理の“引き算”の思想。その掛け合わせが、蒟蒻という和素材をショコラへと昇華させました。和と洋の境界を超えた、新しいスイーツのかたちを提案します。

■ 商品概要

商品名：Konjac Chocolat（蒟蒻）

発売日：2026年3月4日

販売場所：菓子たかむら 神谷町店

価格：16個入り 1,000円（税込）

菓子たかむら Instagram :https://www.instagram.com/kashi_takamura/公式Instagramでは最新情報を発信しています。

「菓子たかむら」

菓子たかむらは、東京・神谷町に店を構える和菓子店。

伝統に敬意を払いながらも、現代の感性に寄り添う菓子づくりを追求しています。

場所：神谷町プレイス（麻布台ヒルズ横）

住所：東京都港区虎ノ門５丁目３－３（神谷町駅5番出口から徒歩1分）

Tel：03-6809-1608

営業時間：10:00～18:00

定休日：日・祝日

公式HP：https://www.tandt-food-connect.com/kashi_takamura/