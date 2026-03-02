蒟蒻をコンポートして生チョコ仕立てに。“罪悪感のない”新感覚ショコラ、菓子たかむらより新発売
和菓子の技と素材の可能性を探求する菓子たかむら（所在地：東京都港区神谷町）は、蒟蒻をコンポートし、生チョコ仕立てに仕上げた新商品 「Konjac Chocolat（蒟蒻）」 を2026年3月4日（水）に発売いたします。本商品は、「甘いものを楽しみたい。でも、罪悪感は持ちたくない。」そんな現代の大人の本音に寄り添う、新しいショコラスイーツです。
■ 会員制「日本料理たかむら」の人気デザートを商品化
Konjac Chocolat（蒟蒻）16個入り 1,000円（税込）
本商品は、会員制「日本料理たかむら」のコース終盤、締めのデザートとして提供されていた一品をもとに開発されました。料理の余韻を壊さず、軽やかに締めくくる甘味として、多くの常連のお客様から支持を得てきた特別なショコラ。その味わいを、より多くの方へ届けたいという想いから、このたび商品化が実現しました。
■ 蒟蒻が、生チョコになるという驚き
主役は、日本の伝統食材「蒟蒻」。
低カロリーで食物繊維を含む蒟蒻を、丁寧にコンポートし、独自製法で生チョコのような口どけに仕立てました。口に入れた瞬間、とろり、なめらか。それでいて後味は軽やか。蒟蒻特有の風味は感じず、ショコラの深みが広がります。
■ “追いココア”で、出来立ての風味を
本商品には、仕上げ用のココアパウダーを別添えしております。お召し上がり直前に“追いココア”をふりかけることで、ココアの豊かな香りが立ち上がり、出来立てのような風味をお楽しみいただけます。
味わいの変化も魅力のひとつ。軽やかなショコラに、ほろ苦さのアクセントが重なります。
■ 罪悪感のないチョコという選択- 低カロリー素材「蒟蒻」使用
- 重たさを感じにくい軽やかな後味
- 和菓子職人の技による繊細な甘さ設計
“我慢するスイーツ”ではなく、“安心して楽しめるスイーツ”。
ダイエット中の方や健康志向の方はもちろん、夜のリラックスタイムにもおすすめです。
■ 「日本料理たかむら」だからできた、新しいショコラ体験
菓子たかむらは、素材の個性を引き出す和菓子づくりを大切にしてきました。
求肥や餡で培った繊細な食感設計の技術と、日本料理の“引き算”の思想。その掛け合わせが、蒟蒻という和素材をショコラへと昇華させました。和と洋の境界を超えた、新しいスイーツのかたちを提案します。
■ 商品概要
商品名：Konjac Chocolat（蒟蒻）
発売日：2026年3月4日
販売場所：菓子たかむら 神谷町店
価格：16個入り 1,000円（税込）
「菓子たかむら」
菓子たかむらは、東京・神谷町に店を構える和菓子店。
伝統に敬意を払いながらも、現代の感性に寄り添う菓子づくりを追求しています。
場所：神谷町プレイス（麻布台ヒルズ横）
住所：東京都港区虎ノ門５丁目３－３（神谷町駅5番出口から徒歩1分）
Tel：03-6809-1608
営業時間：10:00～18:00
定休日：日・祝日
公式HP：https://www.tandt-food-connect.com/kashi_takamura/