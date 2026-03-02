【ゴールドジムを中心に展開中】フィットネスクラブ専門デジタルサイネージ媒体アドフィット、〈広告放映回数2倍〉キャンペーンを実施

株式会社アイスクリエイティブ

株式会社アイスクリエイティブ（本社：福岡県福岡市）は、展開するフィットネスジム専門デジタルサイネージ【ADFIT(アドフィット)】の1周年記念として

3月1日から通常価格のまま2倍の放映枠を提供するキャンペーンを開催いたします。

対象は〈先着順の20社〉です。※CM素材は考査があります。

● ゴールドジムを中心に〈111面〉の放映面を持つ

フィットネスクラブ専門媒体「ADFIT（アドフィット）」

● 顧客属性が明確なサイネージメディア。思ったより反響が大きい！

高い認知拡大と反響が期待できます。

直近放映のヘアケア商材でモールのクーポンコード紐づけによる測定の結果、ROAS 66.6％の反響を記録。認知拡大目的とされるOOH媒体としては超・高反響。認知拡大だけでなくレスポンスメディアとしても可能性大。

● アドフィットはフィットネスジムを専門としたサイネージメディアです。

ゴールドジムを中心に晴海フィットランドなど合計で 111面のサイネージを展開しています。

店舗は全国に広がっており、合計78店舗でお客さまの広告が放映されます。

広告を見る人は健康に投資をする人、何らかのスポーツをしている人が100％だと言えますので、非常にターゲティングが明確なサイネージメディアです。

健康の価値がわかっている人びとは意識の高い人が多く、本格的なフィットネスクラブに通われる方は高所得な方や経営者層が多いとされています。

● フィットネスジム利用者の平均滞在時間は約1時間前後

フィットネスジムはその性質上、定期的なジム通いと最低でも20分以上の滞在が見込まれます。

あるデータでは1時間以上3時間未満の滞在が67.6％とのデータもあります。

つまり、効果的な接触が期待できます。

● ADFITジムサイネージの構造

アドフィットのサイネージ広告は20分を1ロールとして構成されています。

今回のキャンペーンでは10分ぶんのコンテンツ枠を広告枠に解放し、

広告のみ20分を1ロールとして構成されます。広告は2倍の枠放映されます。

● 今回の放送枠〈倍枠〉キャンペーンの場合は

【30秒の場合の場合】

20分に1回→10分に1回 （1時間で合計6回放映）

【15秒素材の場合】

10分に1回→5分に1回 （1時間で合計12回放映）

● 1面あたり4,500円で全国区へ広告放映ができる

費用対効果の高い広告メディア。

〈全国区への知名度獲得〉はもちろん、実際にレスポンスが期待できます。

出稿される企業様にとっては新しいメディアならではの、ユニークユーザーの獲得が期待。

既存メディアが頭打ちで新しい媒体を開拓したい企業さまにはぜひお試し頂きたいのがアドフィット・ジムサイネージです。

アドフィット・ジムサイネージの仕様はこちら（キャンペーン適用時）

［このような方がフィットネスジム利用者層として確認されています］

・経営者

・高所得者層

・健康意識の高い人

・美容意識の高い人

・プロ／アマチュアスポーツ選手

・体型管理をしている人

・自身や他への投資意欲の高い人

［このよう商材が相性が良いと思われます］

・飲料・食品・化粧品・外食・リカバリー用品・アパレル・スポーツ用品・保険

・教育・アパレル・フィットネス用品・旅行・通信・自動車・生活用品・住宅

・エレクトロニクス・エンターテイメント・人材・ITサービス・健康食品・インフラ

・不動産・ゲーム・クレジットカード・その他健康に関する商材すべて

●アドフィット・ジムサイネージ1周年記念

【通常価格で放映枠2倍】キャンペーン内容

【受付】3/2（月）～3/31（火）受付分

【放映】受付後4日以内に放映開始できます

【放映まで】受信後、直ちに本部考査後配信開始

【枠数】20社（先着順）※企業考査、CM素材考査あり

【お問い合わせ方法】まずはメールでお願いいたします

→ adfit@icecreative.jp

一般的なOOH媒体と比較しても、放映回数が多く非常にお得です。

ぜひこの機会にアドフィット・ジムサイネージをお試しください！



〈会社概要〉

【商号】株式会社アイスクリエイティブ

【ウェブサイト】https://icecreative.jp/

【所在地】福岡市早良区小田部6丁目14-1-701

【代表者】石井 琢磨

【設立】2023年8月

●パートナー媒体社さまを広く募集しております。

アドフィット・ジムサイネージは放映枠の販売パートナーさまを募集しております。

条件など柔軟に対応いたします。ぜひ下記までお問い合わせください。



本件に関する取材のお申し込みにつきまして

アドフィット・ジムサイネージ 広報担当

E-mail：adfit@icecreative.jp