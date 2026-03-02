＜DMM GAMES『クリムゾン妖魔大戦』が4周年！最大320連無料ガチャ＆ガチャ20回分以上の紅蓮珠を配布！さらに漫画家クリムゾン「大全集」が当たる豪華CPも開催！＞

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）が運営するDMM GAMESにおいて、女の子が絶対負けないRPG『クリムゾン妖魔大戦』が3月1日（日）より、リリース4周年を記念した各種大型キャンペーンが開始したことをお知らせいたします。最大320連の無料10連ガチャや、合計7,000個（ガチャ20回分以上相当）の紅蓮珠がもらえるログインボーナスに加え、原作者・クリムゾン先生の大全集「リアル編」と「ファンタジー編」が当たるSNSキャンペーンなど、かつてない規模のお祭り騒ぎとなっています。



公式サイト：https://www.dmm.com/netgame/feature/crimson_youmataisen.html(https://www.dmm.com/netgame/feature/crimson_youmataisen.html)

公式X：https://x.com/crimson_youma(https://x.com/crimson_youma)

▼ゲームプレイはこちら！

https://games.dmm.com/detail/crimson_youmataisen(https://games.dmm.com/detail/crimson_youmataisen)

＜最大320連！4周年記念無料10連ガチャ＆合計7,000個の紅蓮珠配布＞

期間中毎日ログインするだけで、最大320連分のガチャを引くことができます。さらに、200ptで好きなピックアップ退魔士と交換することもできます。

また、合計7,000個の紅蓮珠がもらえる豪華ログインボーナスも開催！

【キャンペーン期間】

▼10連無料ガチャ：

2026年3月1日（日）5:00 ～ 2026年4月1日（水）メンテまで

▼4周年ログインボーナス：

第1弾：2026年3月1日（日）00:00 ～ 2026年3月15日（日）11:59まで

第2弾：2026年3月15日（日）12:00 ～ 2026年4月1日（水）13:59まで

＜クリムゾン先生の大全集「リアル編」「ファンタジー編」プレゼントCP＞

公式Xにて、原作者・クリムゾン先生のオリジナル漫画を網羅した総集編2つが当たるフォロー＆リポストキャンペーンを実施します。

合計113作品 9,213ページの超大ボリュームです！

【賞品】

「クリムゾン全集リアル編」＆「クリムゾン全集ファンタジー編」セット（抽選で1名様）

【開催期間】

2026年3月7日（土）23:59まで

＜新PVPイベント「天位争覇戦」開催キャンペーン＞

3月10日より開催される新PVPイベント「天位争覇戦」では、ゲーム内報酬に加えて、豪華なリアル得点が用意されています。

- Amazonギフトカード：ランキング10位までに1万円分、6,000位までに150円分をプレゼント（合計6,000名）

- 限定Tシャツ：上位入賞者には、人気キャラクター「川澄 カグヤ」の衣装をモチーフにした限定Tシャツをプレゼント！

※本キャンペーンは合同会社EXNOAによる提供です。

本キャンペーンに関するお問い合わせは、Amazonではお受けしておりません。

※本キャンペーンに関してのお問い合わせは、DMMサポート（https://inquiry.dmm.com/(https://inquiry.dmm.com/)）までご連絡ください。

※Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴはAmazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

＜アップデート＆新規向け情報＞

▼メインクエストに新章追加！

3月19日のメンテナンス後より、メインクエストに第3部3章が追加されます。

今回はあの退魔士が新たな力に目覚める！

普段の2倍の量となっている重厚なメインシナリオをお楽しみください！

また、合わせて新退魔士をピックアップしたガチャも展開予定となっております。

▼40DMMポイントOFF！初課金者限定パックを販売

2月27日より、初めてパックを購入される方限定で、「40DMMポイントOFFクーポンあり！初課金限定パック」を販売。お得にスタートダッシュを切るチャンスです。

▼製品概要

タイトル：クリムゾン妖魔大戦

ジャンル：女の子が絶対負けないRPG

公式サイト：https://www.dmm.com/netgame/feature/crimson_youmataisen.html(https://www.dmm.com/netgame/feature/crimson_youmataisen.html)

公式X：https://x.com/crimson_youma(https://x.com/crimson_youma)

プラットフォーム：PC（ブラウザ版）/スマートフォン（ブラウザ版）

販売価格：基本無料（一部アプリ内課金有り）

権利表記：(C)2020 EXNOA LLC / (C)クリムゾン