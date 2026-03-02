【3/15取材案内】2026冬季パラリンピック公式文化プログラム『Earth ∞ Pieces MILANO 2026』日伊47名、ミラノの舞台で“1日限り”の《喜びの歌》を共奏

特定非営利活動法人スローレーベル

認定NPO法人スローレーベル(https://www.slowlabel.info/)（本拠地：神奈川県横浜市、芸術監督：栗栖良依）が推進する参画型音楽プロジェクト「Earth ∞ Pieces（アース・ピースィーズ）」は、2026年「日伊外交樹立160周年」認定事業および「2026冬季パラリンピック公式文化プログラム」として、3月15日にイタリア・ミラノの歴史的劇場Teatro Dal Verme(https://www.ipomeriggi.it/)にて公演を開催いたします。本公演は、パラリンピックが掲げる多様性と共生社会の理念を文化面から体現する取り組みです。

1,400席規模の会場はすでにほぼ満席となっております。報道関係者席にも限りがございますが、日本発のプロジェクトがイタリアで実施されるこの機会を、ぜひ日本の皆様へもお届けいただきたく、現地でのご取材をお願い申し上げます。

|「Earth ∞ Pieces 」とは

ベートーヴェン《喜びの歌》を題材に、国籍・年齢・障害の有無・音楽経験を問わず公募で集まった参加者が、合奏練習わずか1日で共演する日本発の参画型音楽プロジェクトです。事前のリハーサルを行わない「一日完結型」という形式を通して、「完璧さ」よりも「共に奏でること」の価値を問い直します。



東京2020パラリンピック開会式でステージアドバイザーを務めた栗栖良依が発案し、「“パラ”という枠を超え、誰もが参加できる新たな文化のかたち」を目指して始動しました。2024年3月に横浜で開催したワールドプレミアでは、音楽家の蓮沼執太を音楽監督に迎えて10代から60代まで28名が参加。その1回限りの合奏は「多様性と調和の未来を体感する音楽」として大きな反響を呼びました。その挑戦が、今回イタリア・ミラノへと広がります。



▶︎プロジェクト公式サイト(http://ep.slowlabel.info)

| ミラノ公演のみどころ

本公演では、協同組合型音楽学校「AllegroModerato（アレグロ・モデラート）(https://allegromoderato.it/)」に所属する障害のあるミュージシャンと、2025年12月より実施した公募で選ばれた日本からのプレイヤー9組11名、さらにイタリアで募集した公募プレイヤーが、Teatro Dal Vermeに集います。多様な背景を持つ参加者が初めて顔を合わせ、《喜びの歌》に挑みます。

日本から参加する公募プレイヤー：上段左から、山本文子＆信治郎、古橋果林、まひろ、やす、Akane、Kosuke、下段左から、岩川佳士乃、Sasa-Marie、森田麻衣子、KOTO

音楽をまとめ上げるのは、スペインとオランダにルーツを持ち、ヨーロッパで注目を集める若手指揮者サミュエル・タマリット・オテロ(https://www.tamarit-otero.com/)。日本からは、蓮沼執太フィルのメンバーでワールドプレミアに参加した三浦千明がゲストミュージシャンとして共演します。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=1uZvHi5oPBk ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=1ftXqrE-IXo ]

＜開催概要＞

名称：Earth ∞ Pieces Milano 2026

日程：2026年3月15日（日）

時間：16:30-19:30（事前予約制）

会場：Teatro Dal Verme（Via S. Giovanni sul Muro, 2, 20121 Milano MI, イタリア）

主催：SLOW LABEL、Komorebi-Est、AllegroModerato

本プロジェクトは、「ミラノ・コルティナ2026冬季大会の公式文化プログラム」に認定されています。

＜プログラムの内容＞

16:00 ドアオープン

16:30 第一部：アレグロモデラート コンサート

16:20 休憩・転換

17:30 第二部：Earth ∞ Pieces Milano 2026

18:00 フォトセッション

18:30 アフターパーティー（関係者・支援者・報道関係者のみ）

19:30 終演予定



＜取材可能内容＞

・本公演（第二部）の撮影・取材

・10:00-13:00 非公開の創作風景

・終演後フォトセッション

・出演者・関係者インタビュー

※《喜びの歌》の合奏は約15分を予定しています。

※トークには日・英・伊通訳が入ります。

※撮影位置・方法については当日スタッフの指示に従ってください。

※プログラム内容は変更の可能性があります。

【取材の申込み】

締切：3月13日（金）18時まで ＊イタリア時間

以下のフォームよりお申し込みください。

https://forms.gle/iiukmtpM2KDAQeEH8





【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ】

認定NPO法人スローレーベル

電話・ FAX：045-642-6132（平日 10:00-17:00）

メール：pr@slowlabel.info

＊3月11-17日はスタッフがイタリア入りするため、メールでのお問い合わせのみとなります。