Cellid、SusHi Tech Global の選出企業に採択

Cellid株式会社

次世代デバイスのARグラス用ディスプレイおよび空間認識エンジンの開発を手がけるCellid株式会社(https://cellid.com/)（読み方：セリッド、本社：東京都港区、代表取締役：白神 賢、以下「Cellid」）は2月16日、東京都が推進するスタートアップ支援事業、「SusHi Tech Global」の第2弾選出企業に採択(https://www.metro.tokyo.lg.jp/information/press/2026/02/2026021614)されたことをお知らせいたします。

SusHi Tech Globalについて

SusHi Tech Globalは、東京都が2025年9月に始動したグローバルイニシアチブで、「サステナブルな都市をハイテクノロジーで実現する」という理念のもと、持続可能な社会の実現と東京の経済活性化を目指しています。2025年11月にバージョンアップしたスタートアップ戦略「Global Innovation Strategy 2.0 STARTUP ＆ SCALEUP」では、グローバル×スケールアップを柱に、優れたテクノロジーを持つスタートアップを「SusHi Tech Global Startups」として選定し、人材・体制、事業・資本戦略など課題に応じて、グローバルでの飛躍的な成長を目指すための支援を展開しています。

第1弾の28社に続き、今回は第2弾選出企業の39社のうちの1社として、Cellidが採択されました。

Cellid代表取締役社長CEO 白神賢のコメント

この度、「SusHi Tech Global」の第2弾選出企業に採択いただき、大変光栄に思います。Cellidは創業以来、ARグラスの社会実装に向けて、世界最高水準のディスプレイ技術と空間認識技術の開発に取り組んでまいりました。今回の採択を通じて、東京都のグローバルなネットワークと支援を活用しながら、産業、医療、建設など幅広い分野での実用化を推進し、グローバル市場でのスケールアップに向けて全力で取り組んでまいります。

Cellid株式会社（セリッド）について

Cellidは、次世代デバイスのARグラス用ディスプレイおよび空間認識エンジンの開発を主軸とする事業を展開しています。ARグラス用ディスプレイとして、最先端の光学シースルーディスプレイ方式のウェイブガイド（DOE方式）を製造しています。Cellid独自の光学シミュレーションと生産技術で、一般的なメガネレンズと同等の薄さと軽さ、鮮明な画像、ウェイブガイドで世界最大級の広視野角を実現したディスプレイモジュール製品を展開しています。またCellid SLAMなどの空間認識ソフトウェア技術を用いた、産業別ソリューションの開発、提供もしています。ARディスプレイのハードウェアの技術と、現実世界の空間認識のソフトウェアの技術を連携し、現実世界とデジタル世界の融合「Blending the Physical and Digital Worlds」を促進し、より人間に身近で段違いに便利な情報ツールの実現を主導していきます。

公式ホームページ：https://cellid.com/

