V字に開いて自立、ゴミが捨てやすい「ポリ袋ホルダー」にWEB限定色「ブラック」が新発売

生活雑貨メーカー株式会社マーナ（東京都墨田区、代表取締役 名児耶 剛［なごや ごう］）は、「ポリ袋ホルダー」のWEB限定色「ブラック」を2026年3月2日より新発売いたします。

「ポリ袋ホルダー」は、V字のフレームを開くと自立し、ポリ袋をセットするだけでキッチンのゴミ入れとして活用できるアイテムです。セット方法は、ポリ袋を奥から手前にかけるだけ。袋の口が大きく開くため、ゴミをスムーズに捨てられます。フレームの開き具合を調整することで、狭いスペースでも場所を取らずに使用できます。

フレームの上下には一体型の滑り止めを施しました。これにより、袋が滑り落ちず、本体そのものも安定します。さらに、凹凸を最小限に抑えたことで汚れが溜まりにくく、お手入れが簡単です。ゴミが少ない時にはフレームを閉じることで簡易的なフタとして機能します。フレームを閉じると約3cmの薄さに。コンパクトに片付けることができます。

用途は生ゴミ入れの他に、食材を袋に入れて下味をつける際や、作り置きした料理を保存袋に移し替える際のスタンドとして、さらには食卓でのゴミの一時置きなど、様々な場面で活躍します。

今回、定番のホワイトに加えて新たに登場するWEB限定の「ブラック」は、汚れが目立ちにくいだけでなく、ブラックやステンレスを基調としたキッチンインテリアとも調和します。

製品概要

品名：ポリ袋ホルダー

税込価格：1,210円

材質：ABS樹脂・熱可塑性エラストマー

サイズ：使用時最大/約220×180×95mm、

収納時/約31×180×139mm

キッチン・バス・ハウスケア・バッグ等を企画・製造・販売する生活雑貨メーカー。創業は1872年（明治5年）。「Design for Smile 暮らしを、いいほうへ。」を企業理念に、暮らすひとの一番近くに寄り添い、まだ出会っていないこころはずむ瞬間をおとどけします。



