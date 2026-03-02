CLACK、「グッドギビングマーク」認証を取得

認定NPO法人CLACK

認定NPO法人CLACK（以下「CLACK」）は、公益財団法人日本非営利組織評価センター（JCNE）が運営する 「グッドギビングマーク」認証を取得いたしました。

■グッドギビングマーク認証とは

「グッドギビングマーク」は、公益財団法人日本非営利組織評価センター（JCNE）が提供する NPO の信頼性を可視化する第三者認証制度です。組織運営・ガバナンス、反社・コンプライアンス、資金管理、情報公開などの基準に合致し、その透明性と信頼性が確認された団体に付与されます。

寄付者・支援者・企業等の多様なステークホルダーが、安心して支援先を選ぶ際の重要な判断材料とされています。

グッドギビングマーク公式ホームページ：https://goodgiving.jcne.or.jp/

■認証取得にあたって

CLACK はこれまで、「生まれ育った環境に関係なく、子どもが希望とワクワクを持てる社会」をビジョンに掲げ、経済的・精神的な困難を抱える中高生に対して無償のデジタル教育・キャリア教育・伴走支援を提供してまいりました。

社会課題の複雑化が進む中、支援につながる寄付・協働の輪をさらに広げるためには、組織としての透明性・信頼性を客観的に示すことが重要です。この度の 「グッドギビングマーク」認証の取得は、CLACK の活動基盤そのものの強化と、支援者の皆さまへの安心につながるものと考えております。

■認定NPO法人CLACKについて

CLACKは、「生まれ育った環境に関係なく、子どもが希望とワクワクを持てる社会」をビジョンに掲げ、世代を超えた貧困連鎖の解消を目指し活動している団体です。大阪・東京を拠点に、無償のデジタル教育やキャリア教育、デジタルを活用した居場所を提供し、様々な困難を抱える中高生の自走に向けた伴走支援に取り組んでおります。

公式ホームページ：https://clack.ne.jp/

＜CLACKの主な事業・プロジェクト＞

■企業の使用済みPCが中高生の”自走”に繋がる「Pass the Baton（パスザバトン）(https://passthebaton.clack.ne.jp/)」

■デジタル教育とキャリア教育を行うプログラム「Tech Runway(https://techrunway.jp/)」

■デジタルを活用した中高生の秘密基地「よどがわベース(https://yodogawa-base.clack.ne.jp/)」「テクリエさぎのみや(https://techrie.clack.ne.jp/)」

企業から寄贈されたPCは1,700台を突破。プログラミング体験会には1,900名以上、3ヶ月以上の継続的なデジタル教育・キャリア教育プログラムには約600名の高校生が参加しました。

＜ご寄付等に関する企業・個人の方からのお問い合わせ＞

より多くの子どもたちへ機会を届けるため、ご協力いただける企業様・個人寄付者様を募集しております。

・企業のご担当者の方はこちら(https://clack.ne.jp/for-company)

・個人の方はこちら(https://clack.ne.jp/donation)