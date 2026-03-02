【社名変更のお知らせ】G.A.コンサルタンツ、「G.A.グループ株式会社」へ

G.A.グループ株式会社

外国人材の就業支援を通じて日本企業のグローバリゼーションを牽引するG.A.コンサルタンツ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長 グループCEO：勝本 健司）は、2026年3月1日をもちまして「G.A.グループ株式会社」へと社名を変更いたしました。

これに伴い、当社の進むべき指針としてパーパス（存在意義）およびステートメントを策定したことをお知らせいたします。

社名変更の背景

1995年の創業以来、当社は一貫して「海外の若者」と「日本企業」を繋ぐ架け橋として歩んでまいりました。昨今の急速なグローバル化と労働市場の変化に鑑み、各事業会社の連携を強固にし、グループ全体としてより多角的な価値を提供していく決意を込め、「G.A.グループ株式会社」へと社名を一新いたします。

新ブランドロゴ

マスコットキャラクター

【パーパス】

ガーちゃん世界に出会いをつくる、出会いで世界を変える。

【ステートメント】

私たちは「海外の若者」と「日本企業」を結びその出会いで互いの未来を輝かせる。 「海外の若者」には、母国では得られない経験やスキルを、 「日本企業」には、事業の成長と発展へのエネルギーを届ける。

異なる文化や個性が出会うことによって思いがけない価値が生まれ、 それによって、日本に、アジアに、世界に、もっとワクワクできる未来を創る。

G.A.グループの使命は人と企業、その出会いの扉を開ける「鍵」であり続けることです。

メッセージ

1995年の創業以来、一貫して外国人材の日本企業での就労支援を行って来ました。

日本で得た知見やネットワークを基に自身で起業し、驚くくらいの会社に成長させた若者や、自国や日系現地大企業の幹部社員になっている若者を多く輩出しています。また、彼らを受け入れた企業の多くはアジア進出を決断するなど、会社の飛躍的成長の原動力を得ました。

代表取締役会長 グループCEO 勝本 健司

もちろん、アジアの若者の成功も彼らを受け入れた企業の成長も、彼ら各社の実力です。しかし、その最初のキッカケを創り続けられている事は我々の誇りであり、新たな挑戦へのエネルギーを与えてくれています。

アジアの若者は発展途上国で育った故にハングリーです。自己の成長と成功に貪欲です。同時に純心であり、愚直です。受け入れ企業様からはその姿勢が日本人の若手社員にも良い影響を与えてくれているとの評価を頂いています。

グローバル化の流れは止められません。アジアの若者も日本企業も世界の広さと無限の可能性を知ってしまっている。G.A.グループはアジアの若者と日本企業様との出会いを創る事でより素晴らしい世界を創造します。

新グループ体制（2026年3月1日現在）

新社名のもと、以下の事業会社とともに「人と企業の出会い」を最大化してまいります。

人材派遣・紹介事業

株式会社ゼネラル・エージェント東京

株式会社ゼネラル・エージェント千葉

株式会社ゼネラル・エージェント群馬

株式会社ベルテック

SES事業、IT派遣事業

株式会社Freedoming

海外事業：人材紹介・進出支援

G.A.コンサルタンツベトナム

G.A.コンサルタンツミャンマー

グローバルアジアコンサルタント（インドネシア）

会社概要

新社名： G.A.グループ株式会社（旧社名：G.A.コンサルタンツ株式会社）

所在地： 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2-1-1新宿マインズタワー5階

代表者： 代表取締役会長 グループCEO 勝本 健司／代表取締役社長 COO 今泉 真徳

設 立： 1995年

事業内容：

グループ会社の経営管理およびそれに付帯する業務

外国人材紹介/派遣事業

海外進出支援（ベトナム・インドネシア・ミャンマー・フィリピン等）

特定技能外国人向け求人サイト運営

日本語教育支援事業

ベトナム進出支援（インキュベーター、レンタルオフィス事業）

URL：https://gagr.co.jp/

外国人材採用支援サービス

G.A.グループが提供する、外国人材採用支援サービスでは、特定技能外国人から、高度専門人材（技術・人文知識・国際業務）まで、ベトナム・インドネシアを中心としたアジア各国の外国人材採用に関するソリューションをワンストップで提供しています。日本語能力に加え、日本の企業文化への適応力を見極める独自の選考プロセスにより、ミスマッチの少ないマッチングを実現。複雑なビザ申請のサポートから入国・入社後の生活支援、定着に向けたフォローアップまで包括的に支援し、製造業・介護業・運送業など幅広い業界の持続的な成長をバックアップしています。詳細は以下のURLをご覧ください。



URL：

https://gagr.co.jp/service01/

https://gagr.co.jp/service02/

https://gagr.co.jp/service03/

https://gagr.co.jp/haken/