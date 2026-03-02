Fabulous！な一周年をお祝いしましょう！　描き下ろしイラストを使用した特別なくじをお見逃しなく！

株式会社カプコン

株式会社カプコンが運営するオンラインくじサービス「カプくじオンライン」（以下、「カプくじ」）にて、ミステリーアドベンチャーゲーム『都市伝説解体センター』の描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを販売いたします。

一周年のお祝いに『都市伝説解体センター』の面々はもちろん、お馴染みのキャラクターたちも駆けつけてくれました！ 「ストリートファイター」シリーズなどでお馴染みのカプコン所属のイラストレーター「たみお」による描き下ろしイラストは、カプくじならではの特別な一枚。

描き下ろしイラストの魅力を、鏡面が生み出す奥行きと輝きによって最大限に引き立てたS賞の「パブミラー」はファン必見のアイテムです。A賞の「Tシャツ」は描き下ろしイラストを大胆に使用した3種でご用意。胸元のワンポイントもお洒落で、これを着ればあなたもセンターの一員になれちゃうかも…？ 他にも個性豊かなキャラクターたちの「アクリルスタンド」や輝く黄金が目を惹く「箔押しコースター」など、ファン必見のラインナップとなっております。ミステリアスで洗練されたアイテムの数々を、どうぞその手で『解体』してください！

※“ハズレなしのキャラクターくじ”となっておりますので、S～E賞(全28種)の中から必ずいずれかの賞品が獲得できます。

■開催情報

・販売期間 ：2026年3月2日(月)12：00～2026年4月17日(金)13：59

・販売価格 ：1回880円(税込)

10連セット購入の場合、7,920円(税込)と1回分お得に購入できます！

※送料は別途必要となります。

・お届け日 ：2026年8月中旬～下旬頃予定

・サイトURL ：https://capcom-capkujionline.com/lp/umdc/

■商品ラインナップ

S賞：パブミラー (全1種)

A賞：Tシャツ (全3種)

Ｂ賞：ビッグタオル (全6種)

Ｃ賞：アクリルスタンド (全6種)

Ｄ賞：箔押しコースター (全6種)

E賞：缶バッジ (全6種)

※各賞全種のうち、いずれか1つが当たります。

■Xフォロー&リポストキャンペーンも開催

また、本コラボの開催を記念して、カプくじオンラインの公式Xアカウント（@Capcom_capkuji(https://x.com/Capcom_capkuji)）でキャンペーンを開催！

こちらは“RP賞”と題して、カプくじオンラインのアカウントをフォローし、対象のポストをリポストすることで、抽選で2名様に「C賞：アクリルスタンド(全6種)」コンプリートセットをプレゼントいたします。是非この機会をお見逃しなく！

RPキャンペーン開催期間

2026年3月2日(月)12：00～2026年4月17日(金)13：59

対象アカウント

カプくじオンライン（@Capcom_capkuji）

https://x.com/Capcom_capkuji

【注意事項】

※商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※予定や内容は予告なく変更する場合がございます。

※詳しい情報はキャンペーンページURLをご確認ください。

※本商品は後日カプコン直営店舗にて販売・取り扱いの可能性がございます。

また、同時期に別のプラットフォーム（海外展開含む）による販売の可能性がございます。予めご了承下さい。

■「都市伝説解体センター」とは？

怪異を解き明かすミステリーアドベンチャー

怪異、呪物、異界などの調査・解体を行う、都市伝説解体センター。

主人公の福来（ふくらい）あざみは、都市伝説解体センターのセンター長であり、国内屈指の能力者である廻屋渉（めぐりやあゆむ）とともに、"都市伝説"絡みの依頼を解決していくことに……。

対応機種：Steam(R) / Nintendo Switch(TM) / PlayStation(R)5

ジャンル：ミステリーアドベンチャー

プレイ人数：1人

対応言語：日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語(繁体字) / 中国語(簡体字) / フランス語 / イタリア語 / ドイツ語 / スペイン語 / ロシア語 / ブラジルポルトガル語 / ヒンディー語 / アラビア語

発売：集英社ゲームズ

開発：墓場文庫

■「カプくじオンライン」とは？

「カプくじオンライン」は、スマホ・PC等のWEBサイトからご利用いただける、「手軽に」「ハズレ無しで」「特別な商品が」「ご自宅まで直接届く」ハズレなしのオンラインくじサービスです！ カプコン限定の商品やオリジナルグッズなど、様々な企画をお届けいたします！

・サイトURL : https://capcom-capkujionline.com/

(C)Hakababunko / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

(C)CAPCOM