―おかげさまでアルビオン創立70周年―　特設サイトを公開！

株式会社アルビオン

株式会社アルビオン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林 章一、以下当社）は、2026年3月2日に創立70周年を迎えました。日頃のご愛顧に感謝するとともに、これを記念して下記の取り組みを展開いたします。

■70周年特設サイトを公開

当社の原点や70年間の歩みなど、様々なコンテンツをご用意。

企業や商品、ブランドの歴史を紐解きながら、皆様への感謝とこれまでの軌跡をご紹介します。

さらに、部署横断の「クロストーク」では社員のリアルな声を通じて、歴史の伝承と新しい時代にふさわしい進化への想いについてもお伝えします。

特設サイトのコンテンツは本年度を通じて随時更新してまいります。

【70周年特設サイト】 https://rashisa.albion.co.jp/70th/

創立70周年を記念して制作したロゴ。

美しさ・華やかさ・高貴さの象徴として創業時のロゴで取り入れられた「孔雀」のモチーフを使用したデザインです。

■店頭では限定ショッパーを配布

３月2日よりアルビオン全店舗にて、商品をご購入のお客様に70周年限定のショッパーをお渡しいたします。（数量限定につき、なくなり次第終了となります。）

ブランドカラーの白を基調としながら、持ち手や70周年ロゴにゴールドをあしらった特別なデザインです。

■企業公式Xアカウントを開設

SNSの「X」（旧Twitter）にて、既存のブランド情報発信用アカウント（@ALBION_JP）に加えて、企業情報のさらなる発信強化を目的に、企業情報用アカウント（＠ALBION_corp）を2月から開設。

企業の取り組みや姿勢、企業ニュースを中心に発信してまいります。

70周年特設サイトの更新情報も随時発信予定です。

【企業公式Xアカウント】 https://x.com/albion_corp

【株式会社アルビオンについて】

1956年に創業した日本の高級化粧品メーカー。スキンケアからメイクまで高品質な商品と、専門性の高い対面カウンセリングを強みとし、「アルビオン」、「エレガンス」、「イグニス」、「アナ スイ」、「ポール ＆ ジョー」といったブランドを展開しています。

■会社概要

社名 ：株式会社アルビオン

本社所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座1-7-10

設立 ：1956年3月2日

代表者 ： 代表取締役社長 小林章一

事業内容 ： 高級化粧品の製造・販売

公式サイト： https://rashisa.albion.co.jp/