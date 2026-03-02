【リテールテックJAPAN 2026】出展ソリューション第8弾！“経験と勘”の採用から脱却。店舗経営特化の「人材採用・育成ソリューション」を初公開！

データコム株式会社

小売業界に特化した商品・顧客分析ソリューションを始めとする、パッケージシステムを開発・提供しているデータコム株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役：小野寺修一、以下「データコム」）は、2026年3月3日（火）から東京ビッグサイトで開催される「リテールテックJAPAN 2026」に出展いたします。本展示における注力テーマ第8弾として、従来の選考プロセスでは見抜けなかった人材の内面を可視化し、組織力を最大化する「店舗経営に特化した科学的人材採用・育成ソリューション」について発表いたします。

コーポレートサイト：https://www.datacom.jp/

■出展の背景：深刻な人手不足と採用ミスマッチによる損失

現在の小売業界において、深刻な人手不足と高い離職率は、採用費用の増加や教育コストの浪費、現場の疲弊によるサービスレベルの低下といった複合的な課題を引き起こしています。これまでの経験と勘による採用や、履歴書の経歴や短時間の面接だけでは、応募者の本質的な素質やストレス耐性を見抜くことが難しく、結果として「採用ミスマッチ」が発生しているのが実情です。当社は、可視化しにくい人材の潜在的な適性をデータ化し、採用の解像度を劇的に高めることで、ミスマッチのない強い店舗組織づくりを支援するソリューションを提案します。

■展示ソリューション詳細

テーマ：店舗経営に特化した科学的人材採用・育成システム

～データに基づく適性分析で採用ミスマッチを解消し組織力を最大化～

本展示では、「人材採用・育成」の精度を高め、個とチームのパフォーマンスを最大化するための採用時の適性診断、入社後の育成、さらには既存の分析システムとの連携までを一気通貫でサポートします。

○ 履歴書では見えない内面を数値化する「適性診断ツール」

ストレス耐性や感情特性、行動傾向といった潜在的な人材特性をデータで可視化します。スキルや経歴だけでは測れない適性を客観的に把握することで、入社後の理想と現実のギャップによるモチベーション低下や早期離職のリスクを未然に防ぎます。

○ 自社独自の採用基準をつくる「ハイパフォーマー分析」

既存社員の中で実際に成果を出しているハイパフォーマーの特性を分析し、自社独自の「ロールモデル」を定義します。部門ごとに優秀な人材の傾向を数値化し、感覚に頼らない精度の高い採用を実現します。

○ 分析システム連携による人事データ×売場データの相関分析

人材施策が売上や利益に与えるインパクトを、当社の「分析システム」を用いて可視化します。「従業員のモチベーションが高い店舗は売上も高い」といった相関関係を立証し、人事部門を単なる管理部門から、成果を生み出す戦略部門へと転換させます。

■本ソリューションの導入効果

・採用ミスマッチの解消によるコスト削減

適性分析によって応募者の内面を正確に把握することで、採用ミスマッチを解消します。これにより、採用にかかる費用や教育研修費といった見えないコストを大幅に削減します。

・個性に合わせた“取扱説明書”による若手育成と定着率向上

一人ひとりの特性データに基づき、どのようなコミュニケーションや指導方法が適切かを示すマネジメントレポートを出力。指導の属人化を防ぎ、上司と部下の信頼関係を構築して定着率を向上させます。

・相性診断による最適配置と組織全体の生産性向上

直感的な人員配置ではなく、チームメンバー間の相性を考慮した科学的なシフト編成・最適配置を提案。対立やストレスを軽減し、円滑な意思疎通による店舗全体の生産性向上を実現します。

・アラート機能で離職リスクを早期に検知

定期的なモチベーションサーベイ（アンケート）を実施し、離職の予兆（エンゲージメントの低下）をシステムがアラートで通知。手遅れになる前に現場でのフォローを促し、貴重な人材の流出を防ぎます。

■イベント概要

名称：第42回流通情報システム総合展「リテールテックJAPAN 2026」

公式URL：https://messe.nikkei.co.jp/rt/

主催：日本経済新聞社

会期：2026年3月3日（火）～3月6日（金）

午前10時～午後5時（最終日のみ午後4時30分終了）

会場：東京ビッグサイト 東展示棟（東京都江東区有明3-10-1）

出展ゾーン：トータル情報流通システム

小間位置：RT5205

■ご来場方法

事前登録制となります。下記URLよりお申し込みください。

https://messe.nikkei.co.jp/rt/

○既存ユーザー様へ

既に当社システムをご利用いただいている企業様におかれましては、お申し込み後に担当営業までご一報いただけますと幸いです。当日、スムーズにご案内させていただきます。

■リテールテックJAPANとは

「リテールテックJAPAN 2026」は、課題解決のためのソリューションを提供する代表的な流通DXサプライヤーが一堂に集結する、流通・小売業界における日本最大規模のイベントです。

データコム株式会社

データコム株式会社は、30年以上にわたり多店舗展開企業のパートナーとしてビジネスの現場を支えてきました。1994年の創業時から、蓄積されたデータを「確かな判断」へと変え、組織の成長を支えることを信念としています。小売業の最前線で培った知見を活かし、現在は実務に即した多角的なソリューションを展開。データの力で組織をより豊かにすることを目指し、私たちはこれからも真摯にビジネスの現場を支え、未来への変革に挑戦し続けます。





名称：データコム株式会社

代表：代表取締役 小野寺修一

所在地

本社：宮城県仙台市青葉区本町1-13-22 仙台松村ビル 6F

東京支社：東京都中央区日本橋富沢町7-16 THE GATE 日本橋人形町 5F

設立：1994年4月8日

HPURL： https://www.datacom.jp/

商品分析システム（d3）：https://www.datacom.jp/d3/

公式Twitter：https://twitter.com/Datacom_jp

公式note：https://note.com/datacom