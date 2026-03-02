クリエイターコラボプラットフォーム『mate』、次世代クリエイターの育成を目的として東京アニメ・声優＆eスポーツ専門学校と提携

mate株式会社

クリエイターコラボプラットフォーム「mate」を運営するmate株式会社（本社：東京都渋谷区）は、東京アニメ・声優＆eスポーツ専門学校（本部：東京都江戸川区）と、次世代クリエイターの育成に関する業務提携契約を締結いたしました。

■背景

mate株式会社は2024年2月の創業以来、「全てのクリエイターを次のステージへ」というビジョンのもと、ストリーマーコラボプラットフォーム『GAMEmate』の提供や、様々なコンテンツ制作を通じて、数多くのクリエイターとのネットワークを構築して参りました。

一方、東京アニメ・声優＆eスポーツ専門学校は2011年4月の開校以来、基礎的な知識の習得に留まらず、各分野で活躍するプロ講師や最先端設備による環境のもと、即戦力となる人材育成に取り組んでおります。

今回mateの持つネットワークや次世代クリエイターの露出機会と東京アニメ・声優＆eスポーツ専門学校の持つアセットを組み合わせて、業界で活躍する次世代クリエイターの育成および輩出を目指します。

■mate株式会社について

mateはストリーマー同士のコラボプラットフォーム『GAMEmate』の提供のほか、エンタメ事業を展開する法人様に向けたコンサルティングやコンテンツ制作に関する事業支援も行っております。

・GAMEmate公式サイト：https://game.mate-creator.net/

■東京アニメ・声優＆eスポーツ専門学校について

最先端の設備、現役プロ講師による指導、充実したカリキュラムで、声優・eスポーツ・VTuber・動画・アニメ・イラスト業界で活躍する人を育成するための専門学校です。

mate株式会社

・所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

・代表取締役：林克幸、吉田成更

・事業内容：クリエイターコラボプラットフォームの開発・運営、法人向け事業支援

・設立日：2024年2月29日

・HP：https://www.mate-creator.net/

・お問い合わせ：https://forms.gle/Wy74vwBTJNXt5gjb8

学校法人滋慶学園 東京アニメ・声優＆eスポーツ専門学校

・所在地：東京都江戸川区北葛西4-10-1

・学校長：小達一雄

・設立日：2011年4月1日

・HP: https://www.anime.ac.jp

・お問い合わせ: info@anime.ac.jp