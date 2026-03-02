【登壇のお知らせ】大阪府主催「サーキュラーエコノミーを学ぶセミナー」にて使用済みペットボトルキャップのリサイクル（RIN）について紹介

日本山村硝子株式会社

日本山村硝子株式会社（本社：兵庫県、代表取締役 社長執行役員：山村 昇、以下 当社）は、2026年3月6日（金）に開催される「サーキュラーエコノミーを学ぶセミナー」に登壇します。

当社が推進している使用済みペットボトルキャップのリサイクルを中心とした、プラスチックリサイクルプロジェクト「RIN～Recycle Innovation in the New Normal～」（以下 RIN）の事例紹介およびパネルディスカッションを行います。

■概要

- 名称：「サーキュラーエコノミーを学ぶセミナー」～プラスチック分野の取組促進に向けて～- 日時：2026年3月6日（金） 13:00 ～ 16:00- 会場：QUINTBRIDGE １F（大阪市都島区東野田町4丁目15-82）- 主催：大阪府- 定員：約50名（先着順）- 参加費：無料- 詳細・申し込み：サーキュラーエコノミーを学ぶセミナー | QUINTBRIDGE(https://www.quintbridge.jp/event/detail/202602091712.html?date=2026/03/06)

本セミナーでは、「プラスチック分野の取組促進に向けて」をテーマに、有識者による基調講演や、サーキュラーエコノミーに取り組む企業の先進的な事例を紹介します。

当社は、RINの活動を通じて企業・自治体・学校と連携し、使用済みペットボトルキャップの回収活動に取り組んでおり、回収したペットボトルキャップは、水平リサイクルや新たな製品へのアップサイクルに活用しています。本セミナーでは、これらの取り組み事例を紹介します。

また、「大阪において『プラスチック循環型モデル』を構築していくために必要な要素とは」というテーマのもと、パネルディスカッションに参加します。

■RIN～Recycle Innovation in the New Normal～

RINは、びんtoびん構想に端を発し、使い終わったペットボトルキャップを再び新たなキャップや新たな価値へと生まれ変わらせることを中心とした、プラスチックリサイクルプロジェクトです。

単なるリサイクルにとどまらず、製品設計から回収・再生・再利用に至るまでを一連の流れとしてデザインし、世の中に新たな価値を生み出します。RINは、この取組に賛同し、ともに価値を創出する新たなパートナーを募集しています。

RIN HP：https://rindesign.org/

■本件に関するお問い合わせ先

日本山村硝子株式会社 プラスチックカンパニー アースケア推進グループ

TEL : 06-4300-6300 E-mail：earthcare@yamamura.co.jp

または Web サイト内お問い合わせフォーム（https://www.yamamura.co.jp/inquiry/）