おでかけ前から清潔つづく、新しい消毒スタイルの「キープッシュ」があたる 「つり革をつかんで、チャンスをつかめ！キャンペーン」を開始します

サラヤ株式会社

サラヤ株式会社（本社：大阪／代表取締役社長：更家悠介）は、2026年3月上旬より、Osaka Metro堺筋線と西武池袋線で、期間限定の「つり革をつかんでチャンスをつかめ！キャンペーン」を開始することをお知らせいたします。

本キャンペーンは、持続する殺菌成分※配合の「キープッシュ 手指消毒液」の特徴を活かし、日常的に利用される電車内の“つり革”に着目。「つり革をつかんで、チャンスをつかめ！」をコンセプトに、Amazonギフトカード１万円分、サラヤのキープッシュ 手指消毒液液が合計1000名様に当たるつり革広告を活用した参加型キャンペーンです。通勤・通学中に楽しみながら参加でき、感染対策の意識も高めるきっかけになればという思いから実施。専用広告の二次元コードを読み取ることで、その場で抽選に参加が可能です。



※有効成分：クロルヘキシジングルコン酸塩

キープッシュとは

「キープッシュ 手指消毒液（指定医薬部外品／販売名：手指消毒剤HL）」は、外出前に自宅でワンプッシュすることで、日常の接触シーンに備える新しい衛生習慣を提案する手指消毒液です。持続する殺菌成分※が膜（おまもりベール）となり、菌やウイルスから守ります。



当社が実施したWEB調査（n=1000／2025年5月）では、60％以上が「外出中、素手で触れるのをためらう場所がある」と回答しました。具体的には、公共トイレ、電車のつり革、エスカレーターのベルトなど、不特定多数が触れる場所が挙げられています。

キープッシュは、そうした生活者心に新しい消毒のスタイル「出かける前に備えておく」という新しい消毒スタイルを提案する製品です。外出前のワンプッシュにより、接触機会の多い日常環境に備えることをサポートします。

そして今回、日常の接触シーンの象徴ともいえる「電車のつり革」に着目したキャンペーンを実施します。

※有効成分：クロルヘキシジングルコン酸塩

キープッシュ手指消毒液ブランドページ

https://family.saraya.com/keepush/

キャンペーン概要

・キャンペーン名：つり革をつかんで、チャンスをつかめ！

・実施期間：2026年3月上旬～5月上旬

・掲載エリア：西武鉄道 西武池袋線（東京エリア）とOsaka Metro堺筋線（大阪エリア）の一部車両にて

※すべての車両に掲載されているわけではありません。掲載車両に関するお問い合わせはお控え下さい

・参加方法：車内広告の二次元コードから抽選参加

・賞品：Amazonギフトカード1万円分 8名様、キープッシュ 手指消毒液 992名様

キャンペーンに関するお問い合わせ先はこちら

https://business.form-mailer.jp/fms/22d4efaf289642

社会貢献

※メーカー出荷額

「キープッシュ」シリーズは対象商品の売上の１％※をユニセフに寄付し、アフリカ ウガンダでの手洗い普及活動を支援しています。

https://tearai.jp/(https://tearai.jp/)