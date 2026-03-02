30日間限定で試せる新機能リリースキャンペーンを開催！タスク管理の有償プラン限定機能を体験しよう【1か月分無料特典あり】

テクノ・マインド株式会社

テクノ・マインド株式会社(本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：阿部 忠彦)は、導入社数3,500社を突破したビジネスツール「CrewWorks（クルーワークス）(https://crewworks.net/)」に、業務効率化を目的とした新機能を追加しました。新機能のリリースに合わせ、有償プラン限定機能を30日間無料で試せるリリースキャンペーンを実施いたします。さらに期間内に有償プランを申し込むと、1か月分無料の特典が付きます。

CrewWorks（クルーワークス）とは

CrewWorksは、チャット・タスク管理・プロジェクト管理・Web会議・ファイル共有・議事録作成など、仕事に必要な機能をひとつに集約したオールインワンのビジネスツールです。複数のツールを使い分ける手間がなくなり、情報の分断を解消します。

また、ツール内に蓄積された情報は「AIアシスタント」がすぐに要約して回答。情報を探す時間を大幅に削減できます。

◆キャンペーンの詳細

＜キャンペーン内容＞

キャンペーン期間中、有償プラン限定のタスク管理新機能が利用できます。

新規で期間中にフリープランをお申込みいただいた場合は、お申込みいただいた日より30日間有償プラン限定のタスク管理新機能が利用できます。別途キャンペーンへの申込みは不要です。

＜キャンペーンの対象＞

・フリープランをご利用中のお客様

・期間内に新しくフリープランをお申し込みのお客様

＜キャンペーン期間＞

2026年3月1日（日） ～ 2026年3月31日（火）

＜お申込み特典＞

キャンペーン期間内に有償プランへお申込みいただいた方には、特典として有償プランの利用料が1か月分無料になります。この特典はID追加やオプション購入などによるご請求にも適用されます。

＜ご注意＞

・キャンペーン期間が終了すると自動的に有償プラン限定の機能は利用できなくなります。

・キャンペーン期間終了後もフリープランの機能を無料で継続してご利用いただけます。

・有償プランお申込み特典の「1か月分無料」は、次回ご利用料金から1か月分を差し引く（相殺する）形で還元いたします。

◆キャンペーン中に利用できる有償プラン限定機能

- タスクのCSVインポート- タスクのCSVエクスポート- タスクテンプレート

◆新たに追加された機能

- タスクテンプレート- 録音データからの自動議事録作成- グループチャット- パスワードマネージャー

新機能の詳細についてはこちらをご覧ください。

東北初の統合コミュニケーションツール、CrewWorksが新機能追加。タスク管理と情報共有を強化

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000056164.html

50秒でわかるCrewWorks

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=0fD8_SrI92o ]

◆料金プラン

https://crewworks.net/price/(https://crewworks.net/price/?utm_source=press&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202403_release)

◆CrewWorks公式サイト

https://crewworks.net/

テクノ・マインド株式会社

URL：https://www.tmc.co.jp

業種：情報通信

本社所在地：宮城県仙台市宮城野区榴岡一丁目6番11号

電話番号：022-742-3331

代表者名：阿部 忠彦

上場：未上場

資本金：1億円

設立：1965年02月