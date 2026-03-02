2026年度版 SEO業界カオスマップを公開

TechSuite株式会社

SEO戦略の立案や実行を考える中で、「結局、どの領域に、どんなSEOサービスを検討すればいいのか分からない」と感じたことはありませんか。SEO関連サービスやツールはAIの進化とともに年々増え続けており、個々のサービスは理解できても、全体像を俯瞰することが難しい状況が生まれています。

TechSuite株式会社（テックスイート／代表取締役: 畠山夏輝）は、こうした背景を踏まえ、

2026年のSEO戦略において検討すべき全体像を整理した資料として、「2026年度版SEO業界カオスマップ」を作成・公開しました。

SEO業界カオスマップとは

本カオスマップは、企業のマーケティング活動に関わるSEOサービスを「どの領域に、どのような選択肢が存在しているのか」という視点で整理した一覧図です。

特定の製品やサービスを推奨・比較することを目的としたものではなく、企業が最新のSEO対策を検討する際の検討漏れを防ぐための全体像の整理を目的としています。

SEO業界カオスマップの活用シーン

本資料は、以下のような方々を想定して作成しています。

SEO業界カオスマップ（2026年度版）はこちら

- これからSEO施策を本格化させる、あるいは再定義したい企業担当者- AI検索（SGE/AI Overviews）への対応に課題を感じているマーケティング部門- 自社に最適なAIツールや外部パートナーの選定基準を明確にしたい方- 最新の業界構造を網羅的に把握し、戦略策定に活かしたい関係者

https://bakuyasu.techsuite.co.jp/75143

掲載についてのお問い合わせ

自社サービスの掲載をご希望される場合は、以下のフォームよりご連絡ください。

▼掲載依頼フォーム▼

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvvm83resX-90fc_z0WG-qG935VBtuOOGvE-A4KlbnVEj0QQ/viewform?usp=sharing&ouid=110023818327064887904(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvvm83resX-90fc_z0WG-qG935VBtuOOGvE-A4KlbnVEj0QQ/viewform?usp=sharing&ouid=110023818327064887904)

※本フォームは、掲載を確約するものではありません。

カオスマップの趣旨や掲載基準に基づき、掲載可否を個別に検討させていただきます。

※本カオスマップは弊社が独自に作成したものであり、内容の網羅性・正確性を完全に担保するものではありません。

※本カオスマップに掲載された商標及びロゴマーク等に関する権利は、個々の権利の所有者に帰属します。

※本カオスマップの掲載に関して、問題のある場合には弊社「お問い合わせフォーム(https://techsuite.co.jp/contact)」よりご連絡いただければ削除対応等いたします。

※引用・転載の際は、出典（TechSuite株式会社）および下記該当ページへのリンクを明記のうえ、ご利用いただけますと幸いです。

https://bakuyasu.techsuite.co.jp/75143

「バクヤスAI 記事代行」とは

「バクヤスAI 記事代行」には、下記の3つの特徴がございます。

１.弊社コンサルタントが記事の企画からメディア運用を支援

担当のコンサルタントがキーワードとタイトルを提案し企画から支援

150社以上のご支援、30,000記事以上作成の実績から培った運用ノウハウを活かし、貴社KPIを考慮した伴走支援

内部リンクやCTAの挿入などを提案し、成果にコミットしたサポートの提供

２.人間・専門家による徹底的な品質管理

お客様の業種やご要望に応じてチェックの体制を変更

人間・専門家の目で校正・校閲を実施

HTMLタグ付きで、SEO/LLMO対策実施済みの記事をご納品

３.業界No.1（※）の導入実績を活かした独自開発のシステム

最先端の生成AIを複合的に組み合わせた独自開発の執筆ツール

お客様からのフィードバックをもとにプロンプトやAIモデル、ワークフローの最適化

30,000記事を超える記事作成を通して得た全社ナレッジを活かし、洗練されたマスタープロンプトを作成

※調査方法：フィールド調査。調査概要：2024年10月時点 /対象企業へのフィールド調査。調査機関：日本ナンバーワン調査総研

代表的な事例（導入実績より抜粋）

株式会社ヤマダデンキ様（家電専門メディア）

自社ECサイト「ヤマダウェブコム」のオウンドメディア強化を実現。EC全般のコンサルティングから記事制作まで、包括的なメディア支援を提供中。

インタビュー記事：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/case/case-101/

株式会社葬儀のこすもす様（葬儀業界メディア）

AIによる量産執筆と人間のファクトチェックを組み合わせ、葬儀業界特有のニッチな情報戦略に対応。SEO効果の向上、認知度アップ、サイト滞在時間の向上に貢献。

インタビュー記事：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/case/case-98/

ビッグローブ株式会社様（総合メディア）

AIによる迅速かつ大量な記事作成により、コンテンツ制作にかかる工数の大幅な削減。担当者のリソースを別の業務に割り当てることでメディア運用が加速。

インタビュー記事：https://bakuyasu.techsuite.co.jp/case/biglobe/

TechSuite株式会社とは?

TechSuite株式会社は「生成AIとヒトの力を融合し、ビジネスの未来を創造する」をミッションに掲げるスタートアップ企業です。生成AIを活用したコンテンツSEO対策サービス「バクヤスAI 記事代行」や企業の採用活動を支援する「AIスカウトくん」などのサービスをご提供しております。

「バクヤスAI 記事代行」紹介ページ: https://bakuyasu.techsuite.co.jp/

「AIスカウトくん」紹介ページ: https://techsuite.co.jp/ai-scout

会社ウェブサイト: https://techsuite.co.jp/