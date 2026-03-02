進級前の不登校に備える新学期準備に。「押すか見守るか」の判断軸を現在地4ステージで解説、ADHDタイプの子の対応を学ぶオンラインライブ【3/4開催】

株式会社パステルコミュニケーション

（株）パステルコミュニケーション（本社：東京都豊島区、代表取締役：吉野加容子）が運営する、発達障害・グレーゾーンの子どもを育てるママがいつでも学べて相談できるオンライン子育て塾「Nicotto!塾」は、2026年3月4日（水）お昼12時より、「ADHDタイプの子が笑顔で登校できるようになるために今やること手放していいこと」をテーマにオンラインライブを開催いたします。

こんにちは。ママが捨てた常識の数だけ、子どもは夢に近づける、オンライン子育て塾「Nicotto!塾」がお届けするNicotto!ライブ開催についてお知らせします。

進級・進学を控えるこの時期、登校しぶりや不登校に悩む家庭では「来年度こそはスムーズにスタートしてほしい」という期待と、「無理はさせたくない」という葛藤が交錯します。

文部科学省の発表でも不登校児童生徒数は過去最多を更新し続けており、学校に行けないことは“特別なこと”ではなくなりました。一方で、子育ての現場ではいまだに「ちゃんと行かせるべき」「甘やかしてはいけない」といった価値観が根強く残っています。

社会や働き方は大きく変化する一方で、子育てにおいては情報が溢れ、何を信じればいいのか分からないまま迷い続けている家庭も少なくありません。だからこそ今、感情論ではなく、脳科学に基づいた判断軸を持つことが求められています。

そこで今回は、「登校しぶりや不登校に悩むADHDタイプの子の進級前にやること・手放すこと」をテーマにしたオンラインライブを開催します。

登壇するのは、発達科学コミュニケーショントレーナーのありむらけいこ先生と山本みつき先生。

ありむら先生は、ADHDタイプの子どもの「朝時間」の専門家。朝起きられない、動き出せない背景を“だらしなさ”ではなく脳の状態から捉え、声かけと生活リズムの整え方で、自分で起きて行動できる力を育ててきました。

山本みつき先生は、不登校になったADHDキッズを学校復帰へ導く専門家。特性に合った励まし方で不登校期間中の困りごとを整理し、復帰後により力を発揮できる状態へと支援しています。

本ライブでは、不登校キッズの「現在地」を4つのステージに分け、今は背中を押すべきか、見守るべきかを判断する視点を解説します。さらに、1日のスタートにポジティブな刺激を入れる方法や、昼夜逆転している子への朝の具体的な関わり方もお伝えします。

進級進学をスムーズに迎えるために、「今やるべきこと」を明確にする60分です。

子どもの「現在地」を正しく理解し、脳の働きに沿った関わり方を知ることで、焦りは安心へと変わります。本ライブが、親子で新学年を笑顔で迎えるための一助になれば幸いです。

■このライブで得られること

・不登校キッズの「現在地」を把握できる

・背中を押すべきか見守るべきか判断できる

・朝のポジティブな刺激の入れ方が分かる

・進級進学を笑顔で迎える具体策が分かる

■こんな方におすすめ

・登校しぶりや不登校の子どもへの対応に迷っている方

・進級・進学前に少しでも準備をしておきたい方

・昼夜逆転や朝起きられない問題に悩んでいる方

・脳科学に基づいた子育てを学びたい方

■講師紹介

ありむら けいこ

発達科学コミュニケーショントレーナー

ADHDキッズの朝時間の専門家。

朝起きられない子ども、不登校を予防する朝の関わりをテーマに、脳科学に基づく声かけと生活リズムの整え方を指導。「努力不足ではなく脳の状態に理由がある」という視点から、親子の自立をサポートしている。

山本 みつき

発達科学コミュニケーショントレーナー

不登校になったADHDキッズを学校復帰へと導く専門家。

ADHDキッズに合った正しい励まし方を実践し、不登校期間中に困りごとを解消。強みを伸ばす関わりで、復帰後により力を発揮できる状態へと導く支援を行っている。

■開催概要

タイトル： 「ADHDタイプの子が笑顔で登校できるようになるために今やること手放していいこと」

日時： 2026年3月4日（水）12:00～

配信方法：zoomウェビナーでのオンラインライブ（Nicotto!塾会員限定）

参加方法：下記URLより無料会員登録後、ログインしてご参加ください。

ライブ視聴には会員登録が必要ですが、初月の利用料金は無料です。今回のテーマが気になる方はもちろん、Nicotto!ライブを初めて利用する方にも試しやすい機会となっています。

＜Nicotto!ライブとは？＞

「Nicotto!ライブ」は、子育てに困りごとを抱える保護者が、日々の子育てを一人で抱え込まず、安心して学び、考え、相談できるオンラインライブです。子育ての「常識」や「こうあるべき」を見直し、新しい子育ての考え方や、今すぐできる関わり方を通して、親子の関係を少しずつ整えていく視点をお届けします。毎週水曜12:00～13:00に開催し、会員限定で見逃し配信も提供しています。顔出し・音声なしで視聴でき、ライブ中はチャットを通してパネリストに質問することも可能です。

パステル総研

■パステル総研とは？ https://desc-lab.com/pastel/

子どもの発達に関するグレーゾーンの悩みごとを、大人に持ち越さないことを目指すリサーチ機関です。発達障害やグレーゾーンの正しい理解と対応を伝える事で、子どもたちが生きやすい時代を作るきっかけづくりをしています。パステルのお子さんを抱えるママの声をデータ化して、リサーチ結果を配信し、ママが楽しく子育てできる情報を発信します。ママが困った時はいつでも、頼れるアイデアが湧き出てくる「４次元ポケット」になりたい！という想いで、日々のリサーチと情報発信を行っております。

1日1分！ ゼロから学べる 発達障害＆グレーゾーンの対応メール講座 https://desc-lab.com/maillesson/?pr

吉野加容子

■代表 吉野加容子プロフィール

雄大な自然の離島、島根県隠岐郡出身。慶応義塾大学大学院（博士課程修了）卒業後、企業との脳科学研究、医療機関での発達支援に15年間従事、発達に悩む親子へのカウンセリング、発達支援を行ってきた実績から得た「家庭で365日の発達支援が1番！」という考えのもと、脳科学、教育学、心理学のメソッドを合わせた独自の発達支援プログラム「発達科学コミュニケーション」を確立。自身が医療過疎の地域で育った経験から、すべての子どもに発達支援を届けたい！という想いで始めたオンラインを活用した発達相談や講座は日本全国・海外からも利用されています。書籍・メディア出演情報はこちら https://desc-lab.com/media/?prt

