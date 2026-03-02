社員全員をAI人材に変える『eラーニング教育サービス×AI業務アプリ開発×エージェントチーム構築』Curatorz Academy（キュレーターズアカデミー）を2026年3月1日にローンチ

株式会社HENZA

Curatorz Academy

株式会社HENZA（所在地：沖縄県那覇市久茂地、代表取締役：平安座朝弥）は、法人向けAI教育eラーニングサービス「Curatorz Academy（キュレーターズアカデミー）」を2026年3月1日（日）に正式ローンチいたしました。

Curatorz Academyは、生成AIを導入したものの業務効率が上がらない企業に向けて、AIの活用を"属人的なスキル"から"組織全体の仕組み"へと転換する『eラーニング教育サービス×AI業務アプリ開発×エージェントチーム構築』です。

■ 開発背景｜「AIを入れたのに、楽にならない」企業が続出

多くの企業が生成AIツールを導入する一方で、現場からは「結局できる人しか使っていない」「資料作成が毎回ゼロから」「修正・差し戻しが減らない」といった声が上がっています。



この課題の本質は、AI自体の性能ではなく「使い方を教え、仕組み化する組織設計」の欠如にあります。Curatorz Academyは、この構造的な課題を解決するために開発されました。

■ Curatorz Academyの概要

Curatorz Academyは、単なるAI研修ではなく「AI業務アプリ開発×エージェントチーム構築」を行い機能させる教育プラットフォームです。全社員が同じAI思考で業務に取り組み、AI活用を企業文化として定着させることを目指します。

提供内容：

AI×業務カリキュラム： 業務フローに即した実践的な学習コンテンツ

Curatorzツール活用実践： 誰でも即戦力になれるトレーニング

学習進捗・管理ダッシュボード： 社員の学習状況を可視化し、組織全体の底上げを支援

社内展開用テンプレート： 業務テンプレートの蓄積により、ナレッジの属人化を解消

基礎から実践まで約1000講座あり、職種や役割毎に学べる実践的なカリキュラムをカスタマイズ可能Curatorz AcademyアカウントのTOP画面Curatorz Academyアカウントのカリキュラム一部Curatorz Academyの管理者画面

※バイブコーディング：AIに自然言語で「目的・世界観・トーン」を伝えてアプリを開発する手法。社内アプリを作れれば細かい指示がなくても誰が使っても同じ品質のアウトプットを実現できます。

※エージェントチーム：複数のAIインスタンスがチームを組み、リーダーの指示のもとで自律的に連携・並行処理を行う機能です。

Google AI studioを活用してポスターやチラシ作成などを内製化したアプリ開発事例Claude codeを活用して制作したHENZAのAIエージェントチーム構築事例

■ 導入による変化

企画書作成 （導入前）約2時間 →（導入後） 約10分

バナー制作 （導入前）外注 → （導入後）約10分

SNS投稿 （導入前）SNS投稿 →（導入後）自動展開

修正回数 （導入前）多い →（導入後）激減

■ 代表者コメント

平安座朝弥（株式会社HENZA 代表取締役）

「1人のAI人材を採用するより、今いる社員全員を"AIキュレーター"に変える方が、早く・安く・確実です。Curatorz Academyは、AIが"使える会社"ではなく、AIで"回る会社"を実現するために生まれました。生成AIの時代に必要なのは、一部の専門家ではなく、組織全体がAIと共に動ける仕組みです。私たちは『eラーニング教育サービス×AI業務アプリ開発×エージェントチーム構築』という新しいアプローチで、まずは沖縄の企業のAI活用を次のステージに引き上げます。」

■ 今後の展望

Curatorz Academyは今後、業種特化型カリキュラムの拡充、AIエージェントとの連携強化、グローバル展開を視野に入れたサービス拡張を進めてまいります。「AIで回る会社」を日本全国に広げることを目指します。



■ 会社概要

会社名 株式会社HENZA

所在地 沖縄県那覇市久茂地一丁目1-1 パレットくもじ9階

代表者 代表取締役 平安座朝弥

事業内容 AI教育プラットフォーム「Curatorz Academy」の開発・運営

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社HENZA 広報担当 E-mail：info@henza-official.com