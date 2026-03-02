【ブランド設立15周年】女性のライフステージに寄り添い、正しい頭皮ケアで「自分らしく輝く」を応援。「マイナチュレ頭皮ケア研究所」を発足。
マイナチュレ 頭皮ケア研究所
株式会社レッドビジョン（代表取締役：河 東龍 https://redvision.jp/）が運営する、女性の髪と頭皮に寄り添う頭皮ケアブランド『マイナチュレ』（https://www.my-nature.jp/ ）は、2026年3月2日（月）、データと専門的知識に基づいて、女性の頭皮と髪のお悩みに役に立てるよう、頭皮ケアの調査・発信を行う「マイナチュレ 頭皮ケア研究所」を新たに発足いたしました。
本研究所は、ブランド設立から15年、累計40万人を超えるお客様の髪や頭皮のお悩みに向き合ってきた実績を活かし、産後や更年期など、ライフステージの変化に伴う髪や頭皮のお悩みを抱えるすべての女性に向け、正しい知識とケア方法をお届けすることで、一人ひとりが健康で自分らしく輝ける社会づくりの一助となることを目指します。
研究所発足の背景と私たちの想い
私たち「マイナチュレ」は、長年にわたり女性用育毛剤をはじめとする頭皮ケア・ヘアケア商品の提供を通じて、多くの女性の頭皮や髪の悩みに向き合ってまいりました。
「抜け毛が増えて自信をなくした」
「産後の変化にどう対応すればいいか分からない」
「更年期で髪質が変わってしまった」
毛髪診断士(R)︎として、数え切れないほどの声に耳を傾ける中で、気づいたことがあります。それは、「正しい頭皮ケアの知識が、まだまだ多くの女性に届いていない」という事実です。
一般の方々に向けてお話しする機会をいただいた際、正しい知識をお伝えすることで皆様の表情がパッと明るくなるのを目の当たりにし、私たちは確信しました。
「この知識を、もっと多くの女性に届けたい」
こうした背景から、私たちは、女性のライフステージに寄り添う「マイナチュレ頭皮ケア研究所」を立ち上げることを決意いたしました。
一人でも多くの女性が自分らしく、笑顔で輝ける社会の実現に貢献できるよう、取り組んでまいります。
研究所のミッション
女性のライフステージに寄り添う頭皮ケアを通じて、
一人ひとりが健康で自分らしく輝く社会をつくる
私たちは、頭皮や髪の悩みを解消することを通じて、その先にある女性の皆さまの「自信に満ちた笑顔」や「自分らしい生き方」を応援します。
主な活動内容- 文献・最新研究の調査
国内外の論文や最新トレンドを調査し、 エビデンスに基づいた頭皮ケア情報を収集しています。
- 実証実験・モニターテスト
ケア方法や試作品を使った効果検証を実施し、データに基づいた知見を蓄積します。
- コンテンツ制作・情報発信
頭皮ケアの基礎知識、研究まとめ、イベントレポートなど、社内外へ向けた記事を制作・公開していきます。
- セミナー・勉強会の開催
専門家の講演会や社内勉強会を企画し、最新の頭皮ケア情報を共有しています。
頭皮ケアブランド『マイナチュレ』とは？
頭皮ケアブランド マイナチュレ
2026年にブランド設立15周年を迎える、髪と頭皮への“やさしさ”にこだわった敏感肌向け無添加頭皮ケアブランドです。効果と植物由来の原料にこだわり、育⽑剤・シャンプー・トリートメントなどのインバス＆アウトバスアイテムを展開しています。
