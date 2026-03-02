「NURO 光」×『流星のロックマン パーフェクトコレクション』コラボキャンペーン、本日より開始

株式会社カプコン

3月27日（金）に発売を控えた『流星のロックマン パーフェクトコレクション』。

『流星のロックマン パーフェクトコレクション』の発売を記念して、本日より3種類のキャンペーンを実施します。

■「NURO 光」新規申し込みキャンペーン

・期間：2026年3月2日（月）～3月31日（火）

・内容：期間中、専用ページから「NURO 光」を新規で申し込んだ方を対象に、「最大2か月無料体験」特典や「最大90,000円キャッシュバック」特典（*1）に加え、本キャンペーン限定の「流星のロックマン」グッズ（オリジナルヘッドホン）（*2）を提供。

・申し込み専用ページURL：https://www.nuro.jp/lp/megaman-starforce/

（*1）受け取り方法は光回線利用開始から11か月後・17か月後にメールにて案内します。

（*2）本キャンペーン限定の「流星のロックマン」グッズの配送は、2026年6月頃を予定しています。配送開始までにお申し込みをキャンセル・もしくは解約された方は対象外となります。また、グッズの内容は予告なく変更・終了する場合があります。

■「NURO 光」会員限定キャンペーン

期間：2026年3月2日（月）～4月20日（月）

内容：期間中、「NURO 光」に新規で申し込んだ方または利用中の方を対象に、抽選で “69” 名に「流星のロックマン」オリジナルデザインのQUOカードPay 2,600円分をプレゼント。

応募方法：「NURO 光」アプリから応募専用フォームにアクセスして応募。応募専用フォームはアプリのプッシュ通知で順次送付予定。

「NURO 光」アプリ：https://www.nuro.jp/hikari/app/

■ 公式X フォロー＆リポストキャンペーン

期間：2026年3月2日（月）～3月31日（火）

内容：期間中、「NURO 光」公式Xアカウント（@NUROhikari_Sony）およびロックマンシリーズ公式Xアカウント（@ROCKMAN_UNITY）をフォローし、キャンペーン対象ポストをリポストすると、抽選で50名に「流星のロックマン」オリジナルデザインのQUOカードPayを “6,900” 円分プレゼント。さらに、ハッシュタグ「#心に残る流星名シーン」をつけて対象ポストにリプライすると、当選確率がアップ。

・「NURO 光」公式Xアカウント：https://x.com/NUROhikari_Sony

・ロックマンシリーズ公式Xアカウント：https://x.com/ROCKMAN_UNITY

================================================

商品概要

流星のロックマン パーフェクトコレクション

プラットフォーム：Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One、Steam

発売日：2026年3月27日（金）

希望小売価格：

・ダウンロード版 4,990円（税込）

・パッケージ版 4,990円（税込）

※Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4のみ発売

ジャンル：ブラザーアクションRPG

プレイ人数：1人 (オンライン：2人)

CEROレーティング：B（12歳以上対象）

対応言語：日本語、英語、繁体字、簡体字

公式サイト

https://www.capcom-games.com/megaman/starforce/ja-jp/

※画面は開発中のものです。

※他ハードとのクロスプレイ、クロスセーブには非対応となります。

■コピーライト：(C)CAPCOM