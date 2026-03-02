「NURO 光」×『流星のロックマン パーフェクトコレクション』コラボキャンペーン、本日より開始
3月27日（金）に発売を控えた『流星のロックマン パーフェクトコレクション』。
『流星のロックマン パーフェクトコレクション』の発売を記念して、本日より3種類のキャンペーンを実施します。
■「NURO 光」新規申し込みキャンペーン
・期間：2026年3月2日（月）～3月31日（火）
・内容：期間中、専用ページから「NURO 光」を新規で申し込んだ方を対象に、「最大2か月無料体験」特典や「最大90,000円キャッシュバック」特典（*1）に加え、本キャンペーン限定の「流星のロックマン」グッズ（オリジナルヘッドホン）（*2）を提供。
・申し込み専用ページURL：https://www.nuro.jp/lp/megaman-starforce/
（*1）受け取り方法は光回線利用開始から11か月後・17か月後にメールにて案内します。
（*2）本キャンペーン限定の「流星のロックマン」グッズの配送は、2026年6月頃を予定しています。配送開始までにお申し込みをキャンセル・もしくは解約された方は対象外となります。また、グッズの内容は予告なく変更・終了する場合があります。
■「NURO 光」会員限定キャンペーン
期間：2026年3月2日（月）～4月20日（月）
内容：期間中、「NURO 光」に新規で申し込んだ方または利用中の方を対象に、抽選で “69” 名に「流星のロックマン」オリジナルデザインのQUOカードPay 2,600円分をプレゼント。
応募方法：「NURO 光」アプリから応募専用フォームにアクセスして応募。応募専用フォームはアプリのプッシュ通知で順次送付予定。
「NURO 光」アプリ：https://www.nuro.jp/hikari/app/
■ 公式X フォロー＆リポストキャンペーン
期間：2026年3月2日（月）～3月31日（火）
内容：期間中、「NURO 光」公式Xアカウント（@NUROhikari_Sony）およびロックマンシリーズ公式Xアカウント（@ROCKMAN_UNITY）をフォローし、キャンペーン対象ポストをリポストすると、抽選で50名に「流星のロックマン」オリジナルデザインのQUOカードPayを “6,900” 円分プレゼント。さらに、ハッシュタグ「#心に残る流星名シーン」をつけて対象ポストにリプライすると、当選確率がアップ。
・「NURO 光」公式Xアカウント：https://x.com/NUROhikari_Sony
・ロックマンシリーズ公式Xアカウント：https://x.com/ROCKMAN_UNITY
================================================
商品概要
流星のロックマン パーフェクトコレクション
プラットフォーム：Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One、Steam
発売日：2026年3月27日（金）
希望小売価格：
・ダウンロード版 4,990円（税込）
・パッケージ版 4,990円（税込）
※Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4のみ発売
ジャンル：ブラザーアクションRPG
プレイ人数：1人 (オンライン：2人)
CEROレーティング：B（12歳以上対象）
対応言語：日本語、英語、繁体字、簡体字
公式サイト
https://www.capcom-games.com/megaman/starforce/ja-jp/
※画面は開発中のものです。
※他ハードとのクロスプレイ、クロスセーブには非対応となります。
■コピーライト：(C)CAPCOM