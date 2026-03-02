Stella AI for Biz、生成AI「活用定着」を支援するプロンプトサポート・使い方動画を追加

株式会社SUPERNOVA

生成AIサービス開発を手掛ける株式会社SUPERNOVA（本社：東京都港区 代表取締役社長 木本 東賢 以下、当社）は、当社の生成AIサービス「Stella AI for Biz」において、プロンプトサポートおよび使い方動画を2026年3月2日（月）より提供開始します。

「導入したが使いこなせない」という課題に正面から向き合う

生成AIの導入企業が拡大する一方、現場への定着が進まない「使いこなしの壁」は多くの企業が直面する課題です。「Stella AI for Biz」でも、「プロンプトの書き方をもっと詳しく教えてほしい」「機能をもっと使いこなしていきたい」というお声をいただいていました。今回の機能追加は、こうしたお客さまの積極的なご要望に直接応えるものです。

新機能１.：プロンプトサポート

生成AIを効果的に使いこなすうえで、「プロンプト（指示文）をどう書くか」が一つの壁となっています。プロンプトサポート機能は、お客さまがやりたいことを入力するだけで、AIがプロンプトの作成を支援します。作成したプロンプトはStella AIのテンプレート形式に変換され、繰り返し使用できます。専門知識がなくても、生成AIの効果を最大限に引き出せる環境を整えました。

新機能２.：使い方動画

プロンプトサポート機能

「Stella AI for Biz」の使い方・活用ノウハウを、短尺動画で学べる機能です。業務の合間に、必要なタイミングで、自分のペースで学習できます。コンテンツは、実際のお客さまサポートに従事しながら活用アドバイスを行っている当社 法人事業部長・後藤 僚介をはじめとした社員が制作しています。機能の解説から実践的な活用シーンの紹介まで、幅広く網羅しています。管理画面から受講状況も管理でき、組織でのAI活用促進をより加速させていきます。

今後もサポートコンテンツの拡充を継続して参ります。

今後の展望

動画学習機能

当社は「導入」で終わらない生成AI活用の実現をめざしています。使いこなしを支援する機能をプロダクトの中核に据え、従業員一人ひとりの業務効率化と、組織全体の価値創出につながる環境づくりを引き続き推進してまいります。

生成AI技術は日々進化を遂げ、新たなサービスが次々と生まれています。私たちは最新の技術を最大限に活用し、お客さまにとって使いやすく、高品質なサービスを提供することで、技術と人をつなぐ架け橋として、誰一人取り残さない社会の実現に貢献していきます。

会社概要

社名：株式会社SUPERNOVA

本社所在地：東京都港区虎ノ門2丁目2番1号住友不動産虎ノ門タワー19F

代表取締役：木本 東賢

事業内容：生成AIを活用したサービスの開発・提供

設立：2024年1月11日

HP：https://supernova-inc.com

LP：https://lp.stella-ai.net/biz/

お問い合わせ先（法人の方）：https://stella-ai.tayori.com/f/stella-ai-for-biz-inquiry

ISO/IEC 27001取得（認証登録番号：SCC/INT/2505SN/11304）

IT導入補助金2025認定事業者

＊「Stella AI」は、株式会社SUPERNOVAの登録商標です。

＊その他、本プレスリリースに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。