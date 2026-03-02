美容サロン様向けクラウド型CRMシステム 「Halca - connect - 」リリースのご案内

ＳＣＡＴ株式会社

SCAT株式会社（東京本社：東京都港区、代表取締役社長：長島秀夫、以下「SCAT」という。）は、美容サロンにおけるＤＸ推進サポートの一環として、2026年３月1日より、美容サロン様向けクラウド型CRMシステム「 Halca -connect- 」を販売開始いたします。

- 【Halca -connect-】とは

SCATの主要取引先である美容サロンは、近年、人手不足・リピーター減少といった課題が顕在化しています。特に中小サロンでは、データの利活用や業務効率化が進みにくく、売上の最大化や継続的な顧客関係構築が難しい状況です。これらの課題に対し、“誰でも使えるDX” 「Halca -connect-」を開発。

CRM機能を核にデータに基づいた運営改善とAI機能を搭載し自動で集客することで、経営改革にお役立ていただけます。また、クラウド型システムのためiPad一台でご利用いただけ、省スペースのサロンにもご導入が可能となります。

《 新機能 》

(1) ＡＩ自動集客

日本の美容業界は、美容師の慢性的な人手不足という二重の課題に直面しています。市場競争が激化する中、小規模サロンは「いかに少ない人員で売上を最大化し、顧客を継続的に獲得するか」が経営の焦点となっています。

そこで、サロンワークおいて多くの時間を要する、お客様へのアプローチメールやフォローメールなどの文面や画像をＡＩによって作成します。また、キャンペーン等の施策内容に合わせたエンドユーザーへの自動でアプローチが可能となります。

(2) 「 cloud karte 」 (電子カルテ・同意書)との完全連動

美容業界には、施術内容を記載する紙の技術カルテが存在し、エンドユーザーの情報をしっかり理解するためには不可欠なものとなっております。しかし、紙の技術カルテは顧客の来店回数が増えると管理する枚数が多くなり、保管場所のスペースの確保や該当のカルテを探し出すことも容易ではなくなります。また、個人情報が含まれるため管理を徹底しなければなりません。

電子化することで、データはクラウドに保存されるため、保管スペース問題や個人情報の漏洩のリスクから解消されます。さらに、iPadに直接手書きできる機能があり、紙の技術カルテに近い書き心地を実現しました。

あわせて同意書機能を利用することでエンドユーザーとのトラブル時の対応が可能となります。

※）「cloud karte」：https://www.scat.jp.net/solution/lp_cloudkarte.html

- 販売開始日

2026年３月１日

- コアビジネスのＤＸ戦略

SCATは理美容業界に必要なシステムとコンテンツを提供しております。

CRMシステムとスマホアプリ、コンテンツサービスを併用することで、サロン顧客の新規獲得やリピート集客につなげることができます。

営業活動の変革とお客様のニーズを捉えた最適な商品・サービスを提供することで、当社は理美容業界のＤＸ化を普及・推進させることを目指しております。

- SCAT株式会社

SCATは、「ＩＣＴの提供による中小企業への経営支援を通じた社会貢献」を掲げ、理美容業界のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）を実現するためのソリューションを提供しております。

昨今のＤＸ化推進に伴う社会環境の急激な変化により、デジタル化による業務効率化が求められております。SCATでは、美容サロンに最適なシステムとコンテンツを提供し、ユーザーと共にＤＸの実現に取り組んでまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/68977/table/30_1_0185c22c5aaded7162ca39e6b4469514.jpg?v=202603021251 ]

※ SCATは経済産業省が定める「ＤＸ認定事業者」です。

まずはお気軽にご相談ください

TEL：03-6809-3260（9：00～18：00）