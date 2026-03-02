【士業特化のweb集客支援】AI検索時代に対応した「Webマーケティング支援」を本格始動。“受任”に直結する戦略設計を強みに。

株式会社グッドラフ

士業専門のWeb集客支援を展開する株式会社グッドラフ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：小巻 正継）は、SEOやMEOに加えて、最新の検索アルゴリズムとAI検索（AIO）に対応した、士業向け「Webマーケティング支援」の提供を本格化いたします。

「アクセスはあるが相談に繋がらない」「SNSや広告も検討しているが、どう活用すべきか分からない」という士業特有の課題を解決するため、専門性と信頼性を可視化する独自のコンテンツ設計により、相談者から“指名”される事務所経営を支援します。

◆ サービス提供の背景：Web集客は「量」から「質」の時代へ

現在、多くの士業事務所がWeb集客に取り組んでいますが、単にアクセス数を増やすだけでは、実際の「受任（契約）」には繋がりづらくなっています。 特に、ChatGPTやGoogle SGEに代表されるAI検索の台頭により、ユーザーが求める情報の「質」や「専門性の深さ」がより厳しく問われるようになりました。

株式会社グッドラフでは、これまでの支援実績から導き出した「信頼獲得の最大化」をテーマに、最新のテクノロジーとアナログな信頼設計を融合させたマーケティング支援を提供いたします。

◆ 3つの重点アプローチ：なぜ“選ばれる”のか

本サービスでは、以下の3点を軸に、他事務所との圧倒的な差別化を図ります。

1. 言語化による「専門性の可視化」

士業の先生が持つ独自の強みや解決力を、相談者に伝わる言葉へと翻訳します。抽象的な「親切・丁寧」という言葉ではなく、実績や事例に基づいた具体的なストーリーを構築し、Webサイト上での「第一印象」を劇的に改善します。

2. AI検索時代を見据えた「AIO（AI検索最適化）」戦略

従来のSEO対策に加え、AI検索エンジンが「信頼できるソース」として引用しやすいコンテンツ構造を設計。ユーザーがAIに質問した際、解決策を提示できる事務所として優先的に表示される基盤を作ります。

3. 地域密着型「ハイブリッドMEO」

Googleマップでの露出を高めるだけでなく、口コミの質やプロフィールの充実度を徹底管理。地域住民が「今すぐ相談したい」と感じる安心感のある店舗情報を運用し、物理的な距離を超えた信頼感を醸成します。

◆ このようなお悩みを持つ事務所様へ

- HPをリニューアルしたが、反響が全く変わっていない。- 他社でSEOを依頼しているが、記事の質が低く事務所のブランドを損ねていると感じる。- 地域で一番の知名度を獲得し、価格競争に巻き込まれない経営をしたい。

士業特化web支援について詳しく見る :https://goodlaugh.co.jp/lp/samurai/

【無料個別相談 受付中】

「顧問先からWebの相談を受けた際の具体的な切り出し方を知りたい」「事務所の新たな収益の柱として、実際にどれくらいのインパクトがあるか知りたい」といった課題をお持ちの士業事務所様向けに、「Web集客パートナー制度 」に関する無料個別相談を随時受け付けております。

カレンダーから簡単に予約できます :https://timerex.net/s/komaki.masatsugu_7c1a/258c79a7/

◆会社概要

会社名：株式会社グッドラフ

設立：2022年4月1日

代表取締役：小巻 正継

所在地：兵庫県神戸市東灘区深江本町3丁目9-1 深江駅前ビル702

事業内容：戦略策定／マーケティング／SEO対策／ホームページ制作／広告運用／DX支援

URL：https://goodlaugh.co.jp

◆本件に関するお問い合わせ

株式会社グッドラフ

TEL：078-451-5966

MAIL：info@goodlaugh.co.jp