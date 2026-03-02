アニメ「無職転生II ～異世界行ったら本気だす～」のトレーディング場面写缶バッジ vol.2などの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてアニメ「無職転生II ～異世界行ったら本気だす～」の商品の受注を2月25日（水）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/663,1100?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディング場面写缶バッジ vol.2

ルーデウス・グレイラット、ロキシー・ミグルディア、シルフィエット、エリナリーゼ・ドラゴンロード、リニアーナ・デドルディア、プルセナ・アドルディア、ナナホシ、ノルン・グレイラット、アイシャ・グレイラットの印象的なシーンを缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 場面写缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \4,950(税込)

種類 ：全10種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング ロキシー・ミグルディアオンリー 場面写缶バッジ

ロキシー・ミグルディアの印象的なシーンを缶バッジに仕上げました。

カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「ロキシー・ミグルディア I 場面写ホログラム缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \495(税込), BOX \3,960(税込)

種類 ：全8種

サイズ：（約）直径56mm

素材 ：紙、ブリキ

▼トレーディング場面写箔押しカード

ルーデウス・グレイラット、ロキシー・ミグルディア、シルフィエット、エリナリーゼ・ドラゴンロード、リニアーナ・デドルディア、プルセナ・アドルディア、ナナホシ、ノルン・グレイラット、アイシャ・グレイラットの印象的なシーンを箔押し加工が施されたカードに仕上げました。

お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 場面写箔押しカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \385(税込), BOX \7,700(税込)

種類 ：全20種

サイズ：（約）86×54mm

素材 ：紙

▼トレーディング場面写ブロマイド vol.2

ルーデウス・グレイラット、ロキシー・ミグルディア、シルフィエット、エリナリーゼ・ドラゴンロード、リニアーナ・デドルディア、プルセナ・アドルディア、ナナホシ、ノルン・グレイラット、アイシャ・グレイラットの印象的なシーンをブロマイドに仕上げました。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 場面写ブロマイド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \5,500(税込)

種類 ：全20種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

https://x.com/AMNIBUS

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

発行元 株式会社 arma bianca

Web https://armabianca.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(C)理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生II」製作委員会