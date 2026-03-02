迷子ゼロ収納×瞬間アクセス！BODYとHIPでシフトする高機能2WAYバッグ「PASSO SHIFT」が登場！

株式会社 リスティックPASSO SHIFT MAIN IMAGE

piuno(ピュウノ)を展開する 株式会社リスティック（所在地:横浜市 代表取締役：中塩千春）は、新製品「PASSO SHIFT（パッソシフト）」を3月30日(月)まで応援購入サービス「Makuake」にて予約販売のプロジェクトを実施中です。

URL：https://www.makuake.com/project/passoshift/

PASSO SHIFT ライフスタイルシーン- 【整う収納構造】スマホも財布も迷わない！ごちゃつかない収納設計。- 【大容量設計】街歩き装備をひとつに収める大容量！1Lボトルも入るポケットも。- 【2WAY仕様】BODYとHIPでシフトする機動力ある本格派の2WAY仕様。PASSO SHIFT 秒で取り出せる“アクセス性能”秒で取り出せる“アクセス性能”

1日に何度も出し入れするスマホは、どんな時でもサッと出し入れしたいもの。

そこで、バッグ本体には、ワンタッチで開閉可能なマグネット式のスマホポケットを搭載しました。

BODYバッグを前掛けしているときや、HIPバッグとして着用している時でも直感でスマホの出し入れができます。

PASSO SHIFT 2WAYイメージPASSO SHIFT 収納イメージPASSO SHIFT 収納イメージ

フロント部分のファスナーポケットには、2つのメッシュポケットがあり、2つ折りの財布やカードケース、モバイルバッテリー、イヤホン、ティッシュやハンカチなどの収納にも便利です。

このポケットはマチ入りの立体構造なので、厚みのある長財布や、単行本なども収納可能な空間を確保しています。

PASSO SHIFTクイックアクセルポケット4分割収納設計で“迷子ゼロ„収納を実現。

メインの収納スペースは、伸縮性メッショ素材で仕切られた4つのコンパートメントで構成しています。下記画像のように、小物もあちこちゴチャゴチャにならず自然とスッキリ整理整頓できます。

PASSO SHIFTメインコンパートメント

バッグの背面側には、パッド入りで11インチのPC・タブレット、またB5サイズが入るポケットを搭載しています。

PASSO SHIFT タブレット用コンパートメント

2WAYで使い分けできる拡張性

PASSO SHIFTは、CROSSBODY用とHIP用と、専用のベルトを使用することで、それぞれの機能性を最大限いかした2WAYモデルとして使用できます。

PASSO SHIFT 2WAYイメージ利き手を選ばないユニバーサル設計。

クロスボディとしての使用は、メッシュポケットも搭載したパット入り専用ベルトを接続して使用します。

このベルトは取付を逆にすることで、右掛け(右肩側)用としても左掛け(左肩側)用としても、対応しています。

PASSO SHIFT ボディバッグベルト

ヒップバッグとして使用する時は、ウエストに装着する専用ベルトを取り付け使用します。

ボディーバッグは、いくらメッシュ素材を使用していても猛暑の続く夏場に使用すると、身体に当たる部分だけ服が濡れたりしますよね

そんな時に、ヒップやウエストバッグは本当に便利で活躍してくれます。また上着を脱ぐ時に、いちいちバッグを外さなくてよいのもヒップバッグのメリットです。

PASSO SHIFT ウエストベルトマグネットバックル

PASSO SHIFT ボトルポケット使用イメージ

PASSO SHIFTは、メイン収納にも500mlや1000mlのボトルを収納可能ですが、荷物が多い時など、必要な時だけ出して使えるボトルポケットをバッグ底部分に搭載しました。

PASSO SHIFT ボトルポケットPASSO SHIFT ボディバッグイメージPASSO SHIFT ヒップバッグイメージ

バッグ底部のダブルファスナーを開けてポケットを引っ張り出し使用します。

この底部のダブルファスナーのみスライダーがブラブラ垂れ下がらないようロック式のスライダーを採用しました。

PASSO SHIFT ボトルポケット

PASSO SHIFT 素材

素材選びで大切にしている見た目の高級感と、ペットの毛やホコリが付着しにくいこと。

今回複数の素材でプロトタイプを製作し、ペラペラにならずバッグの形状を維持しつつ軽量で耐久性のあるこの420Dのナイロン素材を採用しました。

PASSO SHIFT 撥水効果

濡れにも強く、急な雨でも水滴をはじいて水の侵入を防いでくれます。

PASSO SHIFT カラーバリエーションPASSO SHIFT サイズMakuakeプロジェクトを見る :https://www.makuake.com/project/passoshift/

■ブランドについて

イタリア語の「più uno」、英語の「plus one」の文字をアレンジしたpiùno(ピュ―ノ)をブランド名にしました。

piùno(ピュウノ)には、日常に溶け込むシンプルなデザインに「あると嬉しい」独自の機能をプラスしたモノづくりを目指すという意味を込めています。

▶Instagram： https://www.instagram.com/piunodesign/

▶公式サイト： https://piuuno.com/

■製品詳細

製品名 ：PASSO SHIFT

一般販売予定価格：22,000円（税込）

寸法：W32×H21×D14(cm)

素材 ：バッグ本体：ナイロン100%（撥水加工）

裏地 ：ポリエステル100%

カラー：ブラック、カーキ、グレー

容量：9L

バッグ本体重量：480g

ベルト重量：BODY用 140g HIP用 160g

（※サイズや重さは、測定方法によって誤差が出る場合がございます）

■Makuakeプロジェクトについて

プロジェクト実施期間：2026年3月1日(日)～3月30日(月)

リターン価格(2026/3/2現在)：

・【超早割25%OFF】16,500円(税込)

・【2セット割37%OFF】 27,720円

≪企業概要≫

【企業名】：株式会社リスティック

【設立日】：2018年3月

【代表者】：代表取締役社長 中塩千春

【住所】：〒232-0022 神奈川県横浜市南区高根町2-13-6 803

【事業内容】：オリジナルバッグの開発および販売

