令和８年度奈良県職員採用試験 試験案内公表
下記の奈良県職員採用試験の試験案内を公表しました。
・奈良県職員採用I種試験（行政分野・薬剤師）【春実施】
・奈良県職員採用I種試験（技術系分野）【春実施】
○試験の特徴
・テストセンター方式の基礎能力検査（SPI3）で受験可能
・技術系分野の専門試験は択一式の問題を出題
○スケジュール
＊I種試験（行政分野・薬剤師）【春実施】
・申込受付期間：3月2日（月）午前9時～3月22日（日）午後5時
・第１次（SPI3）試験：4月4日（土）～4月19日（日）
・第１次（小論文）試験：5月10日（日）
・最終合格発表日：：6月30日（火）
＊I種試験（技術系分野）【春実施】
・申込受付期間：3月2日（月）午前9時～3月22日（日）午後５時
・第１次（SPI3）試験：4月11日（土）～4月26日（日）
・第１次（専門）試験：5月10日（日）
・最終合格発表日：6月30日（火）
その他詳細については、奈良県職員採用情報サイトをご確認ください。
https://www3.pref.nara.jp/narakensaiyou/news/
