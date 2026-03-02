令和８年度奈良県職員採用試験　試験案内公表

下記の奈良県職員採用試験の試験案内を公表しました。


・奈良県職員採用I種試験（行政分野・薬剤師）【春実施】


・奈良県職員採用I種試験（技術系分野）【春実施】



○試験の特徴


・テストセンター方式の基礎能力検査（SPI3）で受験可能


・技術系分野の専門試験は択一式の問題を出題



○スケジュール


＊I種試験（行政分野・薬剤師）【春実施】


・申込受付期間：3月2日（月）午前9時～3月22日（日）午後5時


・第１次（SPI3）試験：4月4日（土）～4月19日（日）


・第１次（小論文）試験：5月10日（日）


・最終合格発表日：：6月30日（火）



＊I種試験（技術系分野）【春実施】


・申込受付期間：3月2日（月）午前9時～3月22日（日）午後５時


・第１次（SPI3）試験：4月11日（土）～4月26日（日）


・第１次（専門）試験：5月10日（日）


・最終合格発表日：6月30日（火）




その他詳細については、奈良県職員採用情報サイトをご確認ください。


https://www3.pref.nara.jp/narakensaiyou/news/



https://www3.pref.nara.jp/narakensaiyou/shiken/