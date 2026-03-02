【キーエンス財団】 「がんばれ!日本の大学生 応援給付金」募集開始

公益財団法人キーエンス財団

2026年4月に新２,３,４年生となる大学生の皆さんへ、「がんばれ！日本の大学生 応援給付金」の募集が今年も始まります！

この応援給付金はキーエンス財団が「日々頑張っている大学生を応援したい」との思いから2020年に開始しました。今年度は5,000名の募集を行います！応募の受付は3月2日(月)からスタート。4年制の学部・学科に所属している学生に30万円（返済不要）を一括で給付します。応募者の経済状況は問いません。

あなたにもチャンスがあります。夢や希望に向かって頑張っている皆さんからのご応募を心からお待ちしております！

さらに、2027年3月卒業予定の方(現3年生)を対象とした「貸与奨学金の返還支援」も、来年度募集を予定しています。詳細は2026年6月ごろ、財団HPでお知らせします。

学びたいこと、挑戦したいこと、叶えたい夢――。

皆さん一人ひとりが、自分らしい道を選び前へ進んでいけますように、キーエンス財団は応援してまいります。

キーエンス財団 ホームページ

https://www.keyence-foundation.or.jp/

公益財団法人 キーエンス財団

〒533-8555 大阪市東淀川区東中島1-3-14