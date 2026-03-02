ニフティ、「春の新生活応援キャンペーン」を実施～「＠nifty光 3年プラン（N）1ギガ」の新規申込で実質最大15カ月分無料に～

ニフティ株式会社

ニフティ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：前島 一就）は、「＠nifty光 3年プラン（N）1ギガ」の新規申込者を対象に「春の新生活応援キャンペーン」を3月2日（月）から実施します。

本キャンペーンでは、2026年3月2日（月）～4月26日（日）の期間中に「＠nifty光 3年プラン（N）1ギガ」へ新規に申し込みいただき、開通が確認できた方を対象に、「ニフティポイントクラブ」のポイント（以下、ニフティポイント）をプレゼントします。特典は、ホームタイプの場合は34,000ポイント、マンションタイプの場合は31,000ポイントとなります。

ニフティポイントは、1ポイント＝1.5円分として＠nifty利用料金に充当できるため、ホームタイプは51,000円分（税込）、マンションタイプは46,500円分（税込）として活用いただけます。これにより、最大15カ月間の月額料金が実質無料となります。（注1）

■キャンペーン概要

○キャンペーンページ（「＠nifty光」公式サイト）

http://nifty.jp/a191

○実施期間

2026年3月2日（月）～4月26日（日）

○対象

期間中に「＠nifty光」公式サイト(http://nifty.jp/a191)または電話から「＠nifty光 3年プラン（N）1ギガ」へ新規に申し込みいただき、その後回線の開通が確認できた方

○特典

・「＠nifty光 ホームタイプ 3年プラン（N）1ギガ」を申し込みの場合：

ニフティポイント34,000ポイント（＠nifty利用料金51,000円分（税込））プレゼント

・「＠nifty光 マンションタイプ 3年プラン（N）1ギガ」を申し込みの場合：

ニフティポイント31,000ポイント（＠nifty利用料金46,500円分（税込））プレゼント

ポイント付与時期や注意事項は「＠nifty光」公式サイト(http://nifty.jp/a191)を確認してください。

■「ニフティポイントクラブ」(https://lifemedia.jp/)について

運営実績20年以上のポイントサービス。

お買い物や無料ゲーム、アンケート回答などでポイントを貯めることができ、貯めたポイントは現金や電子マネーなどに交換できます。

「＠nifty使用権」や「ノジマスーパーポイント」（注2）に交換すると、ポイントの価値が現金換算で1.5倍となり、＠niftyのインターネット利用料金やノジマでの家電購入がお得になります。

注1） 初月無料に加え、特典のニフティポイント（ホームタイプ：34,000ポイント、マンションタイプ：31,000ポイント）を＠nifty使用権に交換し、月額費用20カ月割引適用後の「＠nifty光」利用料金に充当する事で「＠nifty光 3年プラン（N）1ギガ」の月額料金がホームタイプは1年分、マンションタイプは15カ月分無料となります。

注2） デジタル家電専門店「ノジマ」のモバイルポイント会員様限定のポイントサービス。

購入製品に応じてお買い物に使えるポイントが貯まり、1ポイント＝1円として、ノジマでのお買い物に利用いただけます。

※製品名、サービス名などは一般に各社の商標または登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。予告なしに変更されることがあります。