NY発 最高峰の美しい輝きを放つダイヤモンドジュエリー「ラザール ダイヤモンド」公式Instagram『フォロー＆投稿プレゼントキャンペーン』2026年3月2日(月)～3月31日(火)

プリモグローバルホールディングス株式会社

ブライダルジュエリーの企画・販売を行うプリモグローバルホールディングス株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：澤野 直樹)が運営するダイヤモンドジュエリー「ラザール ダイヤモンド」では、2026年3月2日(月)～3月31日(火)の期間、公式Instagramにて『フォロー＆投稿プレゼントキャンペーン』を開催いたします。

上記の期間中、ラザール ダイヤモンドでご購入いただいた婚約指輪・結婚指輪・その他ジュエリーの写真に「ラザール ダイヤモンドを選んだ決め手」を記載して投稿いただくと、抽選で6名様に、ラザール ダイヤモンドのダイヤモンドネックレスもしくはオリジナルミニバニティジュエリーケースをプレゼントいたします。皆さまのご参加をお待ちしております。

ラザール ダイヤモンド ブティック公式Instagram：＠lazarediamond_boutique

https://www.instagram.com/lazarediamond_boutique/

＜フォロー＆投稿プレゼントキャンペーン詳細＞

■応募期間

2026年3月2日(月)～3月31日(火)

■応募方法

1：ラザール ダイヤモンド ブティック公式Instagram ＠lazarediamond_boutique をフォロー

2：ラザール ダイヤモンドでご購入いただいた婚約指輪・結婚指輪・その他ジュエリーの写真に

「ラザール ダイヤモンドを選んだ決め手」を記載して投稿

3：投稿に以下3つのハッシュタグを添える

『#購入店舗名』『#ラザールダイヤモンド_プレゼントキャンペーン』『#ラザールダイヤモンド』

■プレゼント

１：ラザール ダイヤモンドのダイヤモンドネックレスを抽選で1名様

2：オリジナルミニバニティジュエリーケースを抽選で5名様

＊@lazarediamond_boutique がラザール ダイヤモンド ブティックの公式アカウントです。

なりすましにご注意ください

＊既にフォローをいただいている方もキャンペーンの対象となります。

＊アカウント非公開設定の方は対象外となります。

＊お届け先は日本国内のみとさせていただきます。

■ご当選者さまの発表

・ご応募締め切り後、厳選なる審査の上、当選者を決定いたします。

・当選者の発表は、Instagramダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

・当選の連絡後、指定の期限までにご返信がない場合、当選を無効とさせていただきますのでご了承ください。

■キャンペーンお問合せ先

・当アカウントのDMにご連絡をお願いいたします。受付時間：平日11時-17時

＊受付時間外のお問合せにつきましては、平日3営業日以内に回答いたします。

■ラザール ダイヤモンド ブティック公式SNSアカウント

https://www.instagram.com/lazarediamond_boutique/

本アカウント以外からDMをお送りすることはございません。なりすましアカウントにご注意ください。

【ブランド概要】

世界屈指のダイヤモンドカッター、ラザール・キャプランが理想としたのは、アイディアルメイクが生み出す、七色に輝くダイヤモンド。彼が追い求めた“The World's Most Beautiful Diamond(R)”と、その稀有な輝きに贈られた称賛は、世界三大カッターズブランドと称される「ラザール ダイヤモンド」の誇りです。コンフリクトフリーダイヤモンドだけを取り扱い、100 年以上の歴史とニューヨークの洗練された美意識が磨いたその輝きは、本物を知る人々に選ばれています。

https://www.lazarediamond.jp/about/

About Lazare Kaplan

Mr.ダイヤモンド、ラザール・キャプランの情熱

1883年、宝石商の三代目として生まれたラザール・キャプランは、ベルギー・アントワープで若くして優秀なダイヤモンドカッターとして認められ、20歳で独立。その後、アメリカ・ニューヨークに拠点を移し、その生涯を通じて「The World‘s Most Beautiful Diamond(R)」の探求に情熱を注ぎます。1919年、彼の従兄弟で数学者のマルセル・トルコフスキーの理論をもとに、ダイヤモンドが７色に輝く完璧なプロポーション「アイディアルメイク」をカットによって実践。この理想的で贅沢なカッティングは、1世紀を経た現在もラザール ダイヤモンドが厳格に守り続けるブランドのアイデンティティです。1935年には、ダイヤモンドの巨大原石726ctのヨンカーダイヤモンドのカットを、著名な宝石商ハリー・ウィンストン氏から任され、1年をかけてこの偉業を成し遂げます。当時すでに「カッティングの魔術師」と呼ばれていたラザール・キャプランは、ダイヤモンドの美しさや価値を正統に評価すること、人材育成や技術開発にも尽力。ダイヤモンドの輝きを生むカットの重要性を説き、米国鑑定機関における４Cの確立にも大きく貢献しました。業界をけん引し続けた崇高な美意識と数々の業績から、ラザール・キャプランは伝説となり、いまも「Mr.ダイヤモンド」として称賛されています。

Our Quality

ラザール ダイヤモンドならではの高品質

他の追随を許さない「The World‘s Most Beautiful Diamond(R)」の至高の輝きは、すべてのプロセスで最高峰を極めることでしか得られないもの。ラザール ダイヤモンドは、原石の調達からカット、研磨までをすべてを自社で監修。世界的に見ても稀有なダイヤモンドカッターズブランド。そのままでも美しい正八面体「オクタへドロン」を中心にダイヤモンドの原石を厳選。カラット数よりも輝きというダイヤモンドの本質的な美しさを優先させた贅沢なプロポーション「アイディアルメイク」にカットし、熟練の職人が手作業で行うポリッシングなど、全プロセスにこだわることで圧倒的な輝きを引き出しています。現在では、高品質ダイヤモンドの証明となっているIDナンバーのレーザー刻印も、ラザール ダイヤモンドが共同開発した世界初の技術です。何ひとつ妥協しないこと、さらなる高みを目指すこと――。これらは、創始者ラザール・キャプランから受け継いだ私たちの誇りであり、7色に輝くダイヤモンドの真実なのです。

■会社概要

商号 ：プリモグローバルホールディングス株式会社

創立 ：1999年4月15日

本社所在地：東京都中央区銀座5丁目12番5号 白鶴ビル4F

TEL ：TEL 03-6226-6261 / FAX 03-6226-6269

代表者 ：代表取締役社長 澤野 直樹

資本金 ：1億円

総店舗数 ：日本87店舗/海外46店舗（2026年2月時点）

事業内容 ：ブライダルジュエリーの企画・販売

URL ： https://www.primoghd.co.jp/ja/index.htm