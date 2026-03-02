ヤマザキビスケット株式会社のテレビCMにウンパルンパの出演が決定！！

WOWs

クリエイターの才能を事業化するエージェンシー、株式会社WOWs（本社：東京都渋谷区、代表取締役：李晟在、以下「WOWs」）に所属するウンパルンパが、ヤマザキビスケット株式会社（本社：東京都新宿区 以下ヤマザキビスケット）がトップパートナー契約をしている「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」・30年以上冠スポンサーを務める「ＪリーグYBCルヴァンカップ」のテレビCMに出演することをお知らせ致します。

本CMは「観戦はいつもヤマザキビスケットのお菓子と共に」をキーワードに、「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」・「ＪリーグYBCルヴァンカップ」の周知を目的として制作されており、一部地域を除く全国各エリア放映予定です。

■明治安田Ｊリーグ百年構想リーグについて

本大会は、2026/27シーズンのシーズン移行を前に、約4か月間にわたって開催される特別大会です。

1993年の開幕から33年を迎えたＪリーグは、シーズン移行という大きな節目を迎えた後も、サッカーの普及やスポーツ文化の振興といった理念の実現に、これまで以上に取り組んでいく強い決意を示しています。

その想いを広く分かりやすく伝えるため、Ｊリーグが掲げてきた

「Ｊリーグ百年構想～スポーツで、もっと、幸せな国へ。」

というスローガンを大会名称に冠し、「明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ」として開催されます。

■ＪリーグYBCルヴァンカップについて

ＪリーグYBCルヴァンカップは、1992年に創設された、Ｊリーグ主催のカップ戦です。

リーグ戦とは異なる大会形式のもと、クラブや選手に新たな挑戦の機会を提供し、数多くの名勝負とドラマを生み出してきました。

本大会は、若手選手の成長の場であると同時に、クラブの総合力や育成力が問われる舞台として、Ｊリーグの発展と日本サッカー文化の定着に大きく貢献してきました。

サッカーを通じた地域活性化やスポーツ文化の振興というＪリーグの理念を体現する大会として、今後もその価値を高め続けていきます。

■ヤマザキビスケット株式会社について

ヤマザキビスケットは、ビスケット、クラッカー、スナック菓子などの製造・販売を行う食品メーカーです。「ルヴァン」ブランドをはじめとする商品を通じて、幅広い世代に親しまれるお菓子づくりに取り組んでいます。

また、Jリーグ創設期より「ＪリーグYBCルヴァンカップ」の特別協賛を務めるなど、サッカーをはじめとしたスポーツ文化の発展にも継続的に貢献。

「おいしさ」と「楽しさ」を通じて、人々の暮らしに寄り添い続けています。

■ ウンパルンパについて

活動名：ウンパルンパ

学校やサッカー部あるあるネタを中心にTikTokをはじめとするSNSで大人気のエンタメ系クリエイター

得意ジャンル：エンタメ・スポーツ・飲食

各SNSアカウントURL

TikTok：https://www.tiktok.com/@unparunpa1028(https://www.tiktok.com/@unparunpa1028)

Instagram：https://www.instagram.com/unparunpa.1028/(https://www.instagram.com/unparunpa.1028/)

YouTube：https://www.youtube.com/@unparunpatube8(https://www.youtube.com/@unparunpatube8)

株式会社WOWs 会社概要

WOWsは、「クリエイターの夢を、市場の価値に。」をミッションに事業を展開するクリエイターエージェンシーです。所属する国内トップクラスのTikTokクリエイターを強みに、クライアント企業様のプロモーション支援からBtoC事業までクリエイタードリブンな事業展開を手掛けています。画一的な育成や管理をするのではなく、それぞれのカラーに向き合い、それぞれの夢に合った道を共創していくことを強みに、企画・ブランド・プロジェクト・事業化など多様な可能性を見据えながら、「夢中」を「市場価値」に変える挑戦を目指します。



会社名： 株式会社WOWs

代表者： 代表取締役CEO 李晟在

設立 ： 2024年2月

所在地：東京都渋谷区神宮前6丁目19－18 コマツローリエビル 9階

事業 ： クリエイターエージェンシー

URL ：https://wows-agency.jp/





