「おむらいす亭 （レストラン店舗）」3月5日（木）より「北海道洋食 フェア」を開催いたします

ふわとろオムライスの「おむらいす亭（レストラン店舗）」では3月5日（木）より「北海道洋食フェア」を期間限定で開催いたします。道東で長くに渡り愛されてきた2つの洋食メニューを提供いたします。一つは釧路名物の「スパカツ」。スパゲッティとトンカツが同時に楽しめる豪快極まりないワンプレートです。もう一つは根室名物の「エスカロップ」。バターライスの上にサクサクのトンカツを載せたシンプルながら、深い味わいです。また、3月19日（木）までにフェアメニューご注文のお客様に

ソフトドリンク1杯無料キャンペーンも行います。※どうぞこの機会にご利用ください。皆さまのご来店をスタッフ一同お待ちしております。

※一部店舗ではソフトドリンク1杯無料キャンペーンを実施しておりません。

販売期間 令和8年3月5日（木）～ 5月31 日（日）

ドリンクサービス 令和8年3月5日（木）～ 3月19日（木）

販売店舗および価格

【レストラン店舗】

・ゆめタウン下松店・ゆめタウン博多店・ゆめタウン大牟田店・イオン大野城店・北九州イオンモール八幡東店・フレスポ鳥栖店（フェアメニューご注文のドリンクサービスはございません）

〇 釧路名物 スパカツ（サラダ・スープ付） 1,380円（税込1,518円）

〇 根室名物 スパカツ（サラダ・スープ付） 1,180円（税込1,298円）

※【炭焼レストラン店舗】【フードコート店舗 】【フードコート店舗 沖縄エリア】【フードコート店舗 りんくう プレミアムアウトレット店】ではメニュー内容、価格が異なります。

■ 「北海道洋食フェア」メニュー

※写真はイメージです。

道東を代表する人気メニュー2品を「おむらいす亭」がアレンジいたしました。

地元で長年、愛されてきた心もお腹も満たされる一皿です。

■ 釧路名物 スパカツ（サラダ・スープ付）

1,380円（税込1,518円）

釧路の老舗洋食店から広まった、道東を代表するソウルフード。鉄板の上でジュージューと音を立てるスパゲティに、サクッと揚げたトンカツを豪快にのせ、熱々のミートソースをたっぷりかけた一品です。濃厚なソースとカツの旨み、鉄板の香ばしさが合わさり、最後の一口まで飽きない満足感。「洋食なのにどこか懐かしい」そんな北海道らしい温かさを感じられるメニューです。

スパカツ（サラダ・スープ付）■ 根室名物 エスカロップ（サラダ・スープ付）

1,180円（税込1,298円）

根室で長年親しまれてきた、地元洋食文化を象徴するメニュー。バター香るライスの上に、サクサクのトンカツと特製デミグラスソースを合わせた、シンプルながらクセになる味わいが魅力です。素材の組み合わせは王道ながら、根室ならではの甘みとコクのあるソースが決め手。気取らず楽しめる“地元のごちそう”として、幅広い世代に愛されています。

エスカロップ（サラダ・スープ付）3月5日（木）～3月19日（木）

フェアメニューご注文でドリンク1杯サービスいたします。 （アルコール、ホットコーヒーは対象外です）

おむらいす亭レストラン店舗

・山口ゆめタウン下松店 山口県下松市中央町21-3 ゆめタウン下松2F 0833-48-5539

・福岡ゆめタウン博多店 福岡市東区東浜1-1-1ゆめタウン博多1F 092-643-8630

・福岡ゆめタウン大牟田店 福岡県大牟田市旭町2-28-1ゆめタウン大牟田1F 0944-53-3434

・福岡イオン大野城店 福岡県大野城市錦町4-1-1イオン大野城1F 092-586-6946

・北九州イオンモール八幡東店 福岡県北九州市八幡東区東田3丁目2-102 イオンモール八幡東1F

093-616-6828

・佐賀フレスポ鳥栖店 佐賀県鳥栖市本鳥栖町537-1フレスポ鳥栖1F 0942-82-8558

※ 佐賀フレスポ鳥栖店では「フェアメニューご注文のドリンクサービス」はございません

◎ おむらいす亭 店舗一覧 https://ys-holdings.co.jp/omuraisutei/?page_id=1367(https://ys-holdings.co.jp/omuraisutei/?page_id=1367)

■ おむらいす亭 “ふわトロ” オムライスのこだわり

■ 卵のこだわり

オリジナル卵「幸卵」は、お客さまの「健康」「安心」「安全」を考え、環境の良い鶏舎で愛情を持って育てられた元気で健康な鶏から産まれた卵で、「卵黄」の色が濃く、「コク」「甘味」がある濃厚な味わいが特徴です。この「幸卵」の美味しさを引き出す焼き方で「ふわふわトロトロ」のオムライスに仕上げます。

■ ケチャップのこだわり

「有機」栽培された完熟トマトと玉ねぎに「有機」原料で作られた砂糖、香辛料、ビネガーを使用。食塩と水以外はすべて、「有機」の原材料にこだわった、環境に優しく、身体にも優しい、美味しさを追求した「有機ケチャップ」を使用しております。酸味と塩味を抑えた「甘口」な味わいが特徴です。

■ 職人仕事のこだわり

1つ1つ卵の割卵から始まり、ケチャップライスの煽り、ふわトロ卵の焼成に至るまで、「謙虚」「正直」に職人の「手仕事」によって調理しています。「常に美味しいオムライスをお客様に届けたい」という「想い」を持って調理し、その想いが「伝統の味」として日々受け継がれ「おむらいす亭」の味を支えています。

■ デミグラスのこだわり

ビーフと香味野菜の「旨味」、玉ねぎと果実の「甘味」、トマトの「酸味」、ルウの「苦味」、赤ワインとバターの「コク」が絶妙なバランスのレシピでじっくり丁寧に煮込んでいます。当店自慢のふわトロ卵に相性抜群!!旨味と深いコクが味わえる、洋食屋の「本格的なデミグラス」に仕上げています。

■ コンソメのこだわり

当店の「特製スープ」は肉や野菜などを煮込んで作った一般的なコンソメスープとは違い、肉や魚介を一切使わず、新鮮な「野菜だけ」を長時間コトコトと丁寧に煮込んでつくった、野菜本来の「甘味」「香り」「旨味」が堪能できる「野菜コンソメスープ」です。素材の味が引き立つ優しい味わいに仕上げています。

「懐かしの洋食屋さん」をコンセプトとしオムライス専門店「おむらいす亭」の歴史

「おむらいす亭」は、福岡県福岡市で1999 年9 月に1 号店をオープンしました。

当時の担当者が、たまたま行った大阪の梅田にあるオムライス専門店で、ほぼ女性のお客様が20 名近く並んでいたことに衝撃を受け、九州福岡の地にもオムライス専門店を作ろうと思い立ったことがきっかけです。「おむらいす亭」はその当時 1,000 円近くしたオムライスを「懐かしの洋食屋さん」というコンセプトのもと、500 円前後のリーズナブルな価格帯で提供するお店として誕生しました。1 号店目から 25 年以上運営し、ショッピングセンター内に出店しております。「レストラン」「炭焼レストラン」「フードコート」と店舗の形態やメニュー内容を幅広く取り揃え、お客様のニーズにあわせた展開を行っております。

沿革

1999 年 9 月 1 号店OPEN｜次郎丸店（福岡県福岡市）

2000 年11 月 10 号店目OPEN｜チャチャタウン小倉店

2001 年 4 月 フランチャイズ店舗展開開始

2003 年 5 月 50 店舗目OPEN｜ザ・モール春日井店

2005 年 3 月 100 店舗目OPEN｜福山西新涯店

2014 年10 月 イオンモール綾川店

2025 年 7月30日 直近の OPEN｜

りんくうプレミアム・アウトレット店

おむらいす亭アプリ・スタンプカード特典

1来店で1スタンプたまります。

店舗にございます「QRコードを読み込んでください」

※QRコードを設置していない店舗もございます。

スタンプ獲得数に応じて会員ランクを設け、

ランクごとにお得な特典をご用意しております。

■ スタンプ満了特典

◎ レギュラー会員

10個満了で300円引き→シルバー会員へランクUP

◎ シルバー会員

10個満了で400円引き→ゴールド会員へランクUP

◎ ゴールド会員

10個満了で500円引き

※ご来店最終日から12ヶ月間、ご来店がない場合は1ランクダウンとなります。

※内容は変更になる場合がございます。

【会社概要】

社名：株式会社焼肉坂井ホールディングス（東証 Standard2694）

代表：代表取締役社長 高橋 仁志

本社所在地：愛知県名古屋市北区黒川本通 2-46 URL：https://ys-holdings.co.jp/

設立年： 1959年11月 資本金： 100百万円 従業員数：4,583名（臨時雇用社員含む）

事業内容：外食レストランチェーンの直営による経営とフランチャイズチェーン展開

おむらいす亭公式HP https://ys-holdings.co.jp/omuraisutei/

おむらいす亭公式Instagram https://www.instagram.com/omuraisutei/